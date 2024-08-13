Philips introduceert twee 34"-wqhd-monitors met USB-C

Philips heeft twee nieuwe gebogen 34-inchmonitors aangekondigd: de 34B2U5600C en 34B2U6603CH. Beide modellen beschikken over een wqhd-resolutie van 3440x1440 pixels en zijn gericht op professionele gebruikers.

De Philips 34B2U6603CH biedt Thunderbolt 4-connectiviteit met 100W Power Delivery voor het opladen van bijvoorbeeld een laptop. Het scherm heeft ook een ingebouwde 5-megapixelwebcam en een RJ45-poort voor 2,5Gbit/s-ethernet. De 34B2U5600C is op zijn beurt voorzien van een USB-C-hub met RJ45-ingang voor gigabitethernet en ondersteunt ook het opladen van laptops met maximaal 96W.

Beide monitors beschikken over een VA-paneel met 120Hz-refreshrate, hoewel de 34B2U6603CH een hogere helderheid haalt, namelijk 450cd/m² voor sdr-content en 550cd/m² voor hdr. De monitor heeft daarmee een DisplayHDR 400-certificering. De goedkopere 34B2U5600C heeft dat niet en haalt een helderheid van 300cd/m². De twee monitors kunnen allebei de volledige srgb-kleurruimte weergeven.

De schermen hebben ook allebei een ingebouwde kvm, een technologie die het mogelijk maakt om verschillende computers of apparaten te bedienen met één set van toetsenbord, monitor en muis. Verder beschikken ze over een in hoogte verstelbare standaard en onder meer een ingebouwde lichtsensor voor het verstellen van de schermhelderheid. De monitors zijn nu beschikbaar voor een adviesprijs van respectievelijk 649 en 549 euro.

De Philips 34B2U5600C
De Philips 34B2U5600C

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 13-08-2024 14:39 62

13-08-2024 • 14:39

62

Lees meer

AOC introduceert draagbare 15,6”-monitor met 1080p-resolutie voor 179 euro
AOC introduceert draagbare 15,6”-monitor met 1080p-resolutie voor 179 euro Nieuws van 7 augustus 2024
MMD introduceert vier 4k-monitors in Philips E1-serie
MMD introduceert vier 4k-monitors in Philips E1-serie Nieuws van 3 juli 2024
AOC kondigt gebogen 1080p-monitor met 280Hz-verversingssnelheid aan
AOC kondigt gebogen 1080p-monitor met 280Hz-verversingssnelheid aan Nieuws van 21 juni 2024
AOC introduceert twee budget-4k-monitors met ips-panelen
AOC introduceert twee budget-4k-monitors met ips-panelen Nieuws van 14 juni 2024
Samsung toont nieuwe ViewFinity-monitors en brengt Smart Monitors uit in EU
Samsung toont nieuwe ViewFinity-monitors en brengt Smart Monitors uit in EU Nieuws van 4 juni 2024
Matte 4k-QD-oledmonitor van Samsung kost 1299 euro
Matte 4k-QD-oledmonitor van Samsung kost 1299 euro Nieuws van 4 juni 2024
Acer kondigt drie oledmonitors en twee monitors met Google TV aan
Acer kondigt drie oledmonitors en twee monitors met Google TV aan Nieuws van 1 juni 2024
TP-Vision toont 200 euro goedkopere Evnia-QD-oledmonitor met 144Hz en HDMI 2.0
TP-Vision toont 200 euro goedkopere Evnia-QD-oledmonitor met 144Hz en HDMI 2.0 Nieuws van 17 mei 2024
Meer producten en artikelen
Monitors Philips

Reacties (62)

-Moderatie-faq
62
62
21
1
0
35
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Byron010 13 augustus 2024 14:45
Ligt het aan mij of mis ik hier veel informatie?
Wat voor paneel is het? TN, IPS, OLED, Miniled? Wat is refreshrate? Hoeveel maximale en minimale nits? Hoeveel % van het sRGB kleuren schema etc?

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 13 augustus 2024 14:45]

rvt1 @Byron01013 augustus 2024 16:48
Ik snap elf niet waarom de resolutie weer zo laag moet. 1440 pixels horizontaal is wel weer erg weinig. Een 24” iMac heeft er 4480 x 2520 pixels. Deze modellen zijn groter in formaat, maar minder pixels! We hebben ook dergelijke Philips ( niet deze versie) en het is elke keer jammer als je Mac erop aansluit. De letters worden wat slechter, en het zit er een stuk minder mooi uit dan een goed 5K scherm. Zelf mijn goedkope Samsung heeft een hoge resolutie!
SSDtje @rvt113 augustus 2024 17:59
"Ik snap elf niet waarom de resolutie weer zo laag moet. 1440 pixels horizontaal is wel weer erg weinig"

Vandaar dat horizontaal dan ook 3440 pixels telt, en logischerwijs verticaal dus 1440 😉
willieverhoef @rvt113 augustus 2024 17:36
tja niet iedere PC heeft een 4090, > 100 DPI is gewoon acceptabel voor een monitor op 50cm afstand, en dan kun je tenminste ook een beetje normale game op HIGH spelen zonder teveel moeite
SirLenncelot @willieverhoef13 augustus 2024 18:33
Je kunt de game toch gewoon op een andere resolutie renderen?
dasiro @SirLenncelot13 augustus 2024 20:17
het gaat om professionele werksituaties waar je (zelfs vandaag de dag) nog niet altijd even mooie scaling hebt en dan is 1440 op 100% beter dan 2160 op 150%
bzzzt @dasiro14 augustus 2024 11:55
Puur uit interesse: welke professionele situaties vereisen een hogere framerate ten koste van resolutie? Vrijwel alle design tooling die ik ken heeft baat bij een scherpere weergave...
dasiro @bzzzt14 augustus 2024 13:40
waar zie je me over framerate praten?
bzzzt @dasiro14 augustus 2024 15:31
Nergens, maar in deze thread reageer ik op game referenties en die 'verplichte' 4090, wat vooral framerate gerelateerd is.
willieverhoef @bzzzt14 augustus 2024 20:01
Alle 'oude' Windows tooltjes schalen niet volgens mij. Maar moet zeggen ook dat gaat beter. Maar 100% en 110 dpi is gewoon genoeg voor word en mail.
RogerWilco2 @willieverhoef14 augustus 2024 16:24
Ach, zelfs mijn oude GTX 980 kan prima 4K resolutie aan voor desktop toepassingen. Is echt wel mooier en werkt fijner dan lagere resoluties.

En voor games ga ik dan vaak terug naar 1080p.

Je hebt echt geen 4090 nodig.
Luuk1983 @Byron01013 augustus 2024 14:47
https://www.documents.phi...24820aaf9b19e009bdf70.pdf

VA paneel in ieder geval, HDR400 certificering.
AverageNL Nieuwsredacteur @Byron01013 augustus 2024 14:51
Dat ontbrak inderdaad, ik heb nu een alinea met meer details over de panelen toegevoegd :)
SacreBleu @Byron01013 augustus 2024 14:48
Als je doorklikt in het artikel kom je op de specs pagina van Philips terecht, kun je het allemaal nalezen.
Byron010 @SacreBleu13 augustus 2024 15:04
Toen ik het artikel las, stonden er ook geen links in het artikel. Er zijn nu naast meer specs, ook links toegevoegd :)
twkr18526 @SacreBleu14 augustus 2024 14:30
Philips is voor dit soort producten nu een soort label (als ik dat goed zeg) van een Taiwanees bedrijf. Ze hebben de rechten tot 2025 of zo om de naam Philips te gebruiken? Misschien iemand die de preciezere jaartallen weet?
Manyuken 13 augustus 2024 15:18
Jammer dat het geen IPS schermen zijn... VA panelen blijven vaak nog wel last hebben van black smearing en dat valt mij persoonlijk altijd vrij snel op..
Zodra ik het zie kan ik het ook niet meer vergeten :(
De ingebouwde hub met de oplader is wel netjes! zodat de meeste laptops ook opgeladen kunnen worden.
Auw @Manyuken13 augustus 2024 15:34
Voor dit geld zou ik de Dell P3424WEB pakken, wel IPS en ook USB-C dock met power delivery. Totaal pakket ziet er wat mij betreft beter uit, Uitstekende camera erop incl Windows Hello.
Olaf van der Spek
@Auw13 augustus 2024 15:55
Voor dit geld zou ik voor de uitvoering: Dell UltraSharp U3223QE Zilver gaan. 31.5" 3840 x 2160p in plaats van 34" 3440 x 1440p en IPS Black.
Auw @Olaf van der Spek13 augustus 2024 16:11
Ook heel mooi alternatief idd! Wel iets kleiner met 31,5-inch en sommigen willen natuurlijk juist specifiek het ultra-wide format. IPS Black ken ik eigenlijk helemaal niet.
Olaf van der Spek
@Auw13 augustus 2024 16:20
31,5" 16:9 is hoger en heeft een grotere oppervlakte dan 34" 21:9. En 67% meer pixels in dit geval.

https://www.displaywars.com/31,5-inch-16x9-vs-34-inch-21x9

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 13 augustus 2024 16:20]

Auw @Olaf van der Spek13 augustus 2024 16:51
Dat begrijp ik volledig, ik wil alleen aangeven dat sommige mensen specifiek ultra-wide willen vanwege de immersie en bredere FOV in games.
bzzzt @Auw14 augustus 2024 12:00
IPS Black ken ik eigenlijk helemaal niet.
IPS Black is de marketingnaam voor een techniek om hoger contrast te realiseren (1:2000 waarbij gemiddeld IPS ongeveer 1:1000 haalt). Fijn voor afbeeldingen en tekst, maar wel iets trager dus niet zo gangbaar in game monitoren.
Tonbors @Olaf van der Spek13 augustus 2024 19:03
Aan die monitor zit ik ook te denken als ik binnenkort de nieuwe mac mini koop.
Jefrey Lijffijt @Olaf van der Spek13 augustus 2024 22:12
Die zijn wel helaas beiden maar 60 Hz. VA panelen zijn misschien minder kleurecht maar hebben wel hogere helderheid. Het blijft nog wat kiezen of delen.
Olaf van der Spek
@Jefrey Lijffijt13 augustus 2024 22:14
Een hoger contrast bedoel je? Helderheid is vooral afhankelijk van de backlight.
Manyuken @Auw13 augustus 2024 15:36
Helemaal mee eens!
Volgens mij heeft iiyama ook een paar mooie schermen.

Ik vind dit ook wel een interessante monitor!
uitvoering: AOC AGON AG405UXC Zwart

[Reactie gewijzigd door Manyuken op 13 augustus 2024 15:45]

Admiral Freebee @Manyuken13 augustus 2024 15:21
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb een tijdje een VA monitor gehad en had geen problemen tot ik ineens tijdens het scrollen op een forum black smearing had opgemerkt. En what has been seen cannot be unseen. Voor mij dus geen VA scherm meer. Dan liever iets minder diep zwart.
Bliksem B @Manyuken13 augustus 2024 16:50
Jammer dat het geen IPS schermen zijn... VA panelen blijven vaak nog wel last hebben van black smearing en dat valt mij persoonlijk altijd vrij snel op..
Zodra ik het zie kan ik het ook niet meer vergeten :(
De ingebouwde hub met de oplader is wel netjes! zodat de meeste laptops ook opgeladen kunnen worden.
Grappig, ik heb daar vrij weinig last van met een uitvoering: Dell S3422DWG Zwart. Of het is en kwestie van de refreshrate verhogen en de overdrive mode te verlagen (eventueel HDR uit). Bij Alan Wake laatst op 60 hz had er dus wel last van i.c.m. HDR.

Voor mij zijn de diepere zwartwaarden en met name bij HDR content, veel belangrijker. Ik snap het wel hoor, voor productiviteit is IPS gewoon geschikter (want meer licht). Voor multimedia / mixed gebruik VA, of je moet kunnen leven met grijzig zwart. Wil het beste van beide werelden dan moet je IPS black nemen over mini-LED.
Manyuken @Bliksem B13 augustus 2024 16:52
Oh 100%, mijn volgende monitor wordt of een Mini-Led of een OLED scherm zodat je het beste hebt van beide werelden ;)
Maar dat soort schermen moeten eerst veel meer gemeengoed gaan worden, want nu zijn ze niet te te betalen i.v.m. IPS schermen.. :(
pierredorado @Manyuken13 augustus 2024 18:24
Volgens mij bedoel je "t.o.v." ipv 'i.v.m.'
Manyuken @pierredorado13 augustus 2024 19:11
Volgens mij kan het allebei maar je hebt gelijk t.o.v. is mooier ;)
Bliksem B @Manyuken14 augustus 2024 07:58
I.v.m. = in verband met. In vergelijking met kent geen afkorting in de Nederlandse taal.
Manyuken @Bliksem B14 augustus 2024 08:44
Je hebt gelijk ;)
pleh 13 augustus 2024 14:45
Ben heel benieuwd naar de schermkwaliteit, hopelijk komt er snel een review beschikbaar. Ik gebruik de 346P momenteel en dat scherm is verre van goed en icm Intel MAC werkt de NIC niet goed. Concurrenten zitten qua prijs veel hoger.
DigitalExorcist @pleh13 augustus 2024 14:48
Dan zou ik hier ook niet veel van verwachten....
segil @pleh13 augustus 2024 15:10
Ik heb dezelfde monitor en ben wel tevreden met het beeld. Wat minder goed werkt is de Windows Hello camera, helft v/d tijd herkent 'ie mij niet. En switchen tussen inputs werkt niet altijd even goed.

Liefst heb ik een maatje groter, 38-39 inch, zonder gelijk > 1000 euro te moeten betalen.
Robinio010 @pleh13 augustus 2024 15:44
Ik heb zelf de 346E2C staan wat volgens mij hetzelfde paneel is. Ben niet ontevreden over de kleurweergave en kijkhoek eigenlijk, er zit voldoende contrast in om zelfs de meest lichte kleuren grijs te tonen terwijl veel monitoren die ik tegen kom daar problemen mee hebben. Aan de andere kant, het is geen dure monitor dus ik verwacht er ook niet te veel van.
ManReadyForWar 13 augustus 2024 15:05
Is dit een monitor gemaakt door het Nederlandse Philips of TP Vision?
youridv1 @ManReadyForWar13 augustus 2024 15:08
Philips maakt voor zover ik weet al jaren helemaal geen monitoren en TV's meer.
ManReadyForWar @youridv113 augustus 2024 15:09
Daarom ook mijn vraag. Ben nieuwsgierig wie de fabrikant is.
Arjant2 @ManReadyForWar13 augustus 2024 15:45
Daar heb je dus je antwoord.
TP Vision (moederbedrijf) is de eigenaar van het merkrecht voor monitoren, tv's etc.

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 13 augustus 2024 15:45]

JobKlimop @ManReadyForWar13 augustus 2024 15:20
Philips maakt, zoals @youridv1 ook zegt, inderdaad geen monitors (of eigenlijk zo goed als helemaal geen consumentenelektronica) meer.
TP Vision heeft de licentie om zowel monitors als tv's uit te brengen onder de naam Philips.
Tv's doen ze vanuit TP Vision, monitors doen ze vanuit dochteronderneming MMD.
AMARONE @JobKlimop13 augustus 2024 15:32
Hoe lang blijven ze dit in licentie doen of wat is het voordeel nog voor ze?
Arjant2 @AMARONE13 augustus 2024 16:00
Voordeel is de merknaam Philips.
youridv1 @AMARONE14 augustus 2024 08:25
Dit is ver van het enige product dat onder licentie van een ander merk wordt gebouwd door een andere fabrikant. De markt zit er vol mee. Denk aan Lexar SSD's of bijvoorbeeld Scythe Gentle Typhoon fans

De branding is wat waard.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 14 augustus 2024 08:26]

ManReadyForWar @JobKlimop13 augustus 2024 16:14
Ah top, thanks!
multipasser 13 augustus 2024 15:29
Waarom duurt het zo lang dat alle schermen 5k of 6k worden?
We zijn 2024 ondertussen. Zucht.

Voor games is deze resolutie waarschijnlijk genoeg maar contentcreators echt moeten echt meer.
PilatuS @multipasser13 augustus 2024 15:52
Waarom alle schermen een hoge resolutie geven met een hogere prijs als 90% van de mensen het niet nodig hebben ? Niet alleen voor gamen is 5k op 34 inch niet nuttig, maar ook voor vrijwel alle andere gebruikers. Je hoeft geen super hoge resolutie te hebben voor mailen en browsen. Er is geen enkele reden voor fabrikanten om schermen te maken die de meeste mensen niet nodig hebben. Zodra de vraag is er is komt het aanbod vanzelf wel. Is de vraag er niet, dan heeft het ook geen zin om zulke schermen te maken. Fabrikanten willen geld verdienen en zodra ze dat met zulke schermen kunnen komen ze vanzelf.
bzzzt @PilatuS14 augustus 2024 12:12
Je hoeft geen super hoge resolutie te hebben voor mailen en browsen.
Tekst wordt stukken mooier en beter leesbaar op een hogere resolutie. Juist voor mailen en browsen is dat prettig.
Zodra de vraag is er is komt het aanbod vanzelf wel. Is de vraag er niet, dan heeft het ook geen zin om zulke schermen te maken.
Met die redenering waren heel veel succesvolle producten nooit uitgebracht. Je moet mensen wel nieuwe producten laten zien en enthousiasmeren. Ik denk dat Apple eigenlijk de enige is die dat serieus gedaan heeft met hun 'retina' marketing, en je ziet dat het bij mobiele telefoons wel gewerkt heeft.

Maar ik kan best een hand vol redenen bedenken waarom het niet zo opschiet:
- Windows en Windows applicaties hebben anno 2024 nog steeds af en toe problemen met hoge resoluties.
- Als je alleen maar games speelt heeft het inderdaad niet zoveel zin.
- Omdat er keus is tussen spotgoedkope 'oude' schermen en nieuwe een stukje duurder zijn zie je dat bij extreem budgetgevoelige mensen en bedrijven gewoon ouderwetse spullen worden neergezet.
- Een significant deel van de bevolking heeft domweg te slechte ogen om het verschil te zien.
Olaf van der Spek
@multipasser13 augustus 2024 15:57
Waarom duurt het zo lang dat alle schermen 5k of 6k worden?
Als je 6k wil koop je toch gewoon 6k?

uitvoering: Dell UltraSharp U3224KBA Zwart
DonnieDoezoe 13 augustus 2024 15:32
wat een lomp scherm zeg van de zijkant
klaaz @DonnieDoezoe13 augustus 2024 16:13
Als je het scherm zelf bedoelt: Het is toch logisch dat een gebogen scherm 'Dik' lijkt van de zijkant?
m_snel @klaaz13 augustus 2024 22:46
Ik zie het niet, maarvwat verbaasd is dat gebogen weer terug is. Ik heb zelf een curved Tv van Samsung , maar ik had het idee dat dit ondertussen niet populair meer is.
klaaz @m_snel14 augustus 2024 07:36
Een TV waar je op een paar meter afstand van zit is anders dat een ultrawide monitor die je vanaf 70-100cm bekijkt. Ik heb er hier eentje van 49 inch en reken maar dat het fijn is dat die rond is want hij vult mijn hele blikveld.
skaars 13 augustus 2024 16:16
1440 pixels in de hoogte is echt een no-go wat mij betreft.
Bliksem B @skaars13 augustus 2024 16:51
Ooh want? Met 1440p op 34" heb je een redelijk goede DPI en kun je 125% scaling toepassen.
nokie @Bliksem B13 augustus 2024 20:00
Sommige mensen willen gewoon wat meer verticale resolutie? Door te schalen, verlies je nog meer informatie-dichtheid. Het hangt er overigens ook vanaf wat je met het scherm doet. En de DPI staat voor mij toch altijd in relatie tot hoe ver je je scherm kan zetten. Mijn bureau is bijvoorbeeld maar 60cm diep, dus deze volstaat voor mij ook niet (zie hier: https://www.displayninja.com/what-is-pixel-density/). Maar voor anderen zal dat inderdaad genoeg zijn.

Veel reacties over resolutie zijn hier naar mijn gevoel denken ook altijd in functie van “gamen” terwijl ook hier volgens mij de aangekondigde schermen helemaal niet voor gamen bedoeld zijn. En dan heb je geen dikke videokaart helemaal nodig om een 4K en hoger aan te sturen voor productiviteit. Terwijl je wel baat hebt bij een groot scherm (veel info), een hoge resolutie (alles mooi scherp), een aangename kijkervaring (hoge verversingssnelheid).

En wie toch wil gamen, kan altijd op lagere resolutie renderen (of toch dat beest van een GPU aankopen). Ik vraag mij dus altijd af waarom iedereen hier niét op zitten te wachten. Maar het zal wel aan mij liggen.

(En ja, OLED is op goeie weg in dit segment, maar gezien de vele statische content bij productiviteit, heb ik toch altijd mijn reserves of dat wel goed gaat komen - schiet me maar lek in 1-2-3…)
dasiro 13 augustus 2024 20:19
die 5MP webcam gaat niet veel voorstellen en is al helemaal overbodig als je er zo'n 2 naast elkaar hebt staan.

Voor laptopusers die hem als dock gebruiken zal hij echter wel handig zijn als ze hun laptop niet als extra scherm gebruiken en dichtgeklapt laten.
youridv1 @dasiro14 augustus 2024 08:28
Voor laptopusers die hem als dock gebruiken zal hij echter wel handig zijn als ze hun laptop niet als extra scherm gebruiken en dichtgeklapt laten.
Dit is dan ook duidelijk de markt die met deze monitor getarget wordt. De 100W usb-c en ethernet poort zitten er ook niet voor niets.
CremersDH 14 augustus 2024 11:38
Weet iemand toevallig ook hoe zo'n KVM werkt in een monitor, vwb de netwerkaansluiting die er ook in zit.
Voor wat betreft keyboard en muis lijkt me schakelen geen problemen, maar beide devices (laptop en desktop bv) willen wel netwerkconnectiviteit behouden als je schakelt.
Het verkeer (ook netwerk) gaat tenslotte door die USB-C aansluiting. Maar kan deze monitor dan bv overweg met 2 devices en beide gelijktijdig van netwerk blijven voorzien ? Een interne switch ?
Taataa @CremersDH14 augustus 2024 12:47
Mijn ervaring met de Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 is dat als je switch tussen laptop en desktop de netwerk verbinding meegaat. Je verliest dus dan inderdaad je netwerk verbinding. Ik heb dat opgelost door het netwerk van de desktop via de desktop te laten lopen en niet via de monitor.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.