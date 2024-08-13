Philips introduceert twee 34"-wqhd-monitors met USB-C

Philips heeft twee nieuwe gebogen 34-inchmonitors aangekondigd: de 34B2U5600C en 34B2U6603CH. Beide modellen beschikken over een wqhd-resolutie van 3440x1440 pixels en zijn gericht op professionele gebruikers.

De Philips 34B2U6603CH biedt Thunderbolt 4-connectiviteit met 100W Power Delivery voor het opladen van bijvoorbeeld een laptop. Het scherm heeft ook een ingebouwde 5-megapixelwebcam en een RJ45-poort voor 2,5Gbit/s-ethernet. De 34B2U5600C is op zijn beurt voorzien van een USB-C-hub met RJ45-ingang voor gigabitethernet en ondersteunt ook het opladen van laptops met maximaal 96W.

Beide monitors beschikken over een VA-paneel met 120Hz-refreshrate, hoewel de 34B2U6603CH een hogere helderheid haalt, namelijk 450cd/m² voor sdr-content en 550cd/m² voor hdr. De monitor heeft daarmee een DisplayHDR 400-certificering. De goedkopere 34B2U5600C heeft dat niet en haalt een helderheid van 300cd/m². De twee monitors kunnen allebei de volledige srgb-kleurruimte weergeven.

De schermen hebben ook allebei een ingebouwde kvm, een technologie die het mogelijk maakt om verschillende computers of apparaten te bedienen met één set van toetsenbord, monitor en muis. Verder beschikken ze over een in hoogte verstelbare standaard en onder meer een ingebouwde lichtsensor voor het verstellen van de schermhelderheid. De monitors zijn nu beschikbaar voor een adviesprijs van respectievelijk 649 en 549 euro.