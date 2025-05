TP-Vision toont 200 euro goedkopere Evnia-QD-oledmonitor met 144Hz en HDMI 2.0

TP Vision heeft een goedkopere variant van zijn QD-oled-Evnia-monitor uitgebracht. Het grote verschil met het model uit maart is dat het nieuwe model alleen HDMI 2.0-ondersteuning heeft en een verversingsfrequentie van slechts 144Hz, tegenover 240Hz van het originele model.

De Philips Evnia 49M2C8900L is een variant van de QD-oledmonitor die het bedrijf in maart heeft uitgebracht en waar Tweakers een review over heeft geschreven. Het apparaat heeft grotendeels dezelfde specificaties. Het is een monitor met een QD-oleddisplay van 48,9" met een resolutie van 5120x1440 pixels. Het scherm met een beeldverhouding van 32:9 heeft net als het origineel een VESA ClearMR 8000-certificering en HDR True Black 400p-ondersteuning.

Het nieuwe model verschilt alleen van het model uit maart door de lagere verversingssnelheid en de ondersteuning voor slechts HDMI 2.0, waar het eerdere model ook HDMI 2.1 ondersteunt. Daar staat tegenover dat de L-variant goedkoper is. De monitor kost 999 euro, tegenover de 1200 euro van het origineel.