X leidt bezoekers twitter.com-domein voortaan om naar x.com

X leidt bezoekers van de homepage van twitter.com voortaan om naar x.com. Dat levert voor sommige Firefox-gebruikers wel problemen op.

Gebruikers die naar twitter.com gaan, worden voortaan omgeleid naar x.com. Het sociale netwerk waarschuwt daarvoor met een infobalk onderin, die gebruikers ook direct naar het privacybeleid stuurt.

De stap is een van de vele in het veranderen van Twitters naam, die werd ingezet toen Elon Musk het bedrijf overnam. Twitter zei in juli vorig jaar al de naam te veranderen in X, maar tot nu toe bleef twitter.com ongewijzigd als hoofddomein.

De overgang verloopt nog niet voor iedereen even soepel. Gebruikers van met name Firefox klagen dat ze problemen hebben met het verversen van de site of met inloggen. Dat lijkt aan de Enhanced Tracking Protection van de browser te liggen, maar dat is niet bevestigd.