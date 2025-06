'X komt volgende week met smart-tv-app die er identiek uitziet als YouTube-app'

Er verschijnt volgende week een smart-tv-app van X die er 'identiek' uitziet als de YouTube-app. Dat schrijft Fortune op basis van een anonieme bron. Elon Musk bevestigt dat er gewerkt wordt aan een smart-tv-app, maar geeft verder geen informatie.

De smarttelevisieapp van X moet volgende week in eerste instantie beschikbaar komen voor Amazon- en Samsung-tv's, schrijft Fortune op basis van een bron die werkt bij het socialmediabedrijf. Volgens de bron is de app bedoeld voor het kijken van lange video's. Elon Musk zou daarbij direct de concurrentie aan willen gaan met platformen als YouTube, Twitch en Reddit. Het uiterlijk van de app is 'identiek' aan de YouTube-tv-app, beweert de ingewijde, al wordt daar niet verder op ingegaan.

Elon Musk liet vorig jaar al weten dat er gewerkt wordt aan een smart-tv-app. Zaterdag zei de eigenaar van het socialmediaplatform dat de app 'binnenkort' verschijnt, maar meer informatie geeft hij niet. Reuters schreef een jaar geleden op basis van een presentatie voor investeerders dat X zich meer wil richten op video's om het platform aantrekkelijker te maken voor adverteerders en contentcreators. In januari schreef het voormalige Twitter in een blogpost dat X nu een 'video-first-platform' is en dat er gedurende tachtig procent van de gebruikerssessies video's bekeken worden.