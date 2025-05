X voegt mogelijkheid toe om video- en audiogesprekken te voeren via iOS-app

X, het voormalige Twitter, is begonnen met de uitrol van audio- en videogesprekken in de iOS-app. Gebruikers moeten hiervoor een privégesprek starten met een gebruiker, waarna ze diegene kunnen bellen of videobellen.

De functie lijkt nog niet voor iedere gebruiker beschikbaar te zijn, maar onder meer The Verge schrijft deze donderdag te hebben ontvangen. In de X-instellingen kunnen gebruikers de mogelijkheid om audio- en video-oproepen te ontvangen, in- of uitschakelen. Ook kunnen ze ervoor kiezen om alleen oproepen te ontvangen van gebruikers die ze volgen, alleen van gebruikers die in hun adresboek staan of alleen van geverifieerde gebruikers. De mogelijkheid om via X gebeld te worden, staat standaard aan.

Gebruikers kunnen er in een privégesprek voor kiezen om een audio- of videogesprek te starten, demonstreert X-gebruiker @krassenstein. Daarvoor moeten ze rechtsbovenin klikken op het telefoonicoontje, en vervolgens kiezen tussen een audio- en een video-oproep. Volgens Elon Musk gaat het om een 'vroege versie' van de functie.

Het is onduidelijk hoe wijdverspreid de functie is. Op de hulppagina van X stelt het socialemediaplatform dat de functie eerst enkel beschikbaar is op iOS en later ook op Android uit moet komen. Daarnaast laat X weten dat enkel Premium-abonnees een audio- en videogesprek kunnen starten, maar dat ook niet-abonnees een oproep kunnen ontvangen. Eerder liet X-ceo Linda Yaccarino al weten dat er aan deze functie gewerkt wordt.