Studio Wildcard brengt ARK: Survival Ascended uit in early access op Steam

Studio Wildcard heeft ARK: Survival Ascended in early access uitgebracht voor de pc. Het betreft een remake van ARK: Survival Evolved die is gemaakt met Unreal Engine 5. De remake komt later ook naar de PS5 en Xbox Series X en S.

Studio Wildcard kondigde de release van ARK: Survival Ascended op woensdagavond aan. De earlyaccessgame is inmiddels verkrijgbaar via Steam. De ontwikkelaar bevestigt ook dat de consoleversie van het spel verder is uitgesteld tot november, waarbij de studio geen concrete datum noemt. De remake stond aanvankelijk op de planning voor een release in augustus op alle platforms.

Samen met de Steam-release toonde Studio Wildcard ook eerste gameplaybeelden van de ARK: Survival Evolved-remake. Het bedrijf deed dat tijdens de Xbox Partner Showcase-livestream. Het bedrijf kondigde de nieuwe game in april al aan. De originele ARK: Survival Evolved is volledig opnieuw gemaakt in Unreal Engine 5. Wildcard werkt ook aan ARK 2, een vervolg op Survival Evolved, die volgend jaar uit moet komen.