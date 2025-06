Ark: Survival Ascended komt op 30 november voor PlayStation 5 uit

Studio Wildcard brengt de Ark-remake Ark: Survival Ascended op 30 november uit voor de PlayStation 5. De uitgestelde game is een remake van Survival Evolved op basis van Unreal Engine 5. Het spel kwam eerder in early access uit op Steam en voor de Xbox Series X en S.

Ark: Survival Ascended zou oorspronkelijk in augustus van dit jaar uitkomen en werd in april uitgesteld. In eerste instantie kwam alleen de pc-versie in oktober van dit jaar uit. Daaropvolgend werd de Xbox Series X- en S-variant een ruime week geleden uitgebracht. Toen werd vermeld dat de PlayStation 5-versie in december uit zou komen, maar op X, het voormalige Twitter, laat de ontwikkelaar weten dat het spel op 30 november live gaat.

Tegelijkertijd stopt de ontwikkelaar de mogelijkheid voor pc-gamers om crossplayservers te betreden. In een bericht legt het bedrijf uit dat er maatregelen tegen cheaters getroffen worden en dat gebruikers op pc daarom tijdelijk niet online tegen spelers op andere platforms kunnen spelen. Het is niet duidelijk hoe lang deze maatregel duurt. De singleplayer- en privéservers zijn nog wel voor alle Ark: Survival Ascended-spelers beschikbaar.

Naast deze standalone Ark: Survival Evolved-remake werkt dezelfde studio aan een vervolg op de survivalgame, die vooralsnog Ark 2 genoemd wordt. In Ark moeten spelers overleven op een eiland vol dinosauriërs en kunnen zij de wezens op den duur temmen en berijden. De originele game wordt op alle platforms goed tot zeer goed beoordeeld, maar de remake krijgt momenteel veel kritiek vanwege het aantal cheaters en prestatieproblemen.