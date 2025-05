Ark: Survival Ascended wordt standalone game en zal 60 dollar kosten

Studio Wildcard heeft aangekondigd dat Ark: Survival Ascended eind augustus enkel als standalone game uitkomt. De pc- en Xbox-versie van de remaster van Ark: Survival Evolved zal hierdoor niet meer gebundeld worden met Ark 2. De remaster moet 60 dollar kosten.

De ontwikkelaar ging op Steam verder in op de kritiek die het kreeg omdat het de pc- en Xbox-versie van Ark: Survival Ascended wilde bundelen met Ark 2. Spelers hadden kritiek op deze beslissing omdat ze de next-genversie van Ark: Survival Evolved, en alle bijbehorende dlc, dan nogmaals zouden moeten aankopen en omdat ze ook nog geen indicatie hebben gekregen hoe de opvolger, Ark 2, zal presteren.

De ontwikkelaar claimt in de blogpost dat de upgrade naar de Unreal 5-engine ingrijpend is. Heel wat elementen van de game zijn naar verluidt aangepast en dat heeft ervoor gezorgd dat savefiles en bepaalde mods van Ark: Survival Evolved niet meer compatibel zijn met Ark: Survival Ascended. Mede daardoor is voor een standalone next-genversie gekozen, in plaats van voor een update van de originele game.

De servers van Ark: Survival Evolved worden op 31 augustus uit de lucht gehaald. Studio Wildcard meent dat de servers op oude technologie draaien en heel wat onderhoud vragen om online te blijven. Gamers die Ark: Survival Evolved nog steeds met vrienden willen spelen, kunnen wel een player hosted sessie draaien om dat te doen.

De remaster van de populaire survivalgame zal volgens Studio Wildcard alle dlc krijgen: uitbreidingen The Island, Survival of the Fittest en Scorched Earth zullen beschikbaar zijn zodra het spel in de winkel ligt. Uitbreiding Aberration komt uit in het vierde kwartaal van 2023, Extinction komt uit in het eerste kwartaal van 2024. Genesis Part 1 wordt in het eerste kwartaal van 2024 verwacht, terwijl Genesis Part 2 in het tweede kwartaal van volgend jaar verschijnt.