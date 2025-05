Tesla stelt V4 Supercharger-laadstation in Harderwijk open voor alle EV’s

Tesla heeft zijn allereerste V4 Supercharger-laadstation, dat in de Nederlandse gemeente Harderwijk staat, opengesteld voor EV’s van andere autofabrikanten. Het laadstation is sinds 16 maart operationeel. Toen konden enkel Tesla-eigenaars gebruikmaken van het laadstation.

De V4 Superchargers kunnen, net als de V3 Superchargers, een piekvermogen leveren van 250kW, maar uit afbeeldingen van Tesla-eigenaars blijkt dat de onderliggende architectuur van een V4-Supercharger een piekvermogen van 600kW ondersteunt. De nieuwe generatie snelladers kan in theorie een stroomsterkte van 615 ampère leveren, terwijl de V3 Superchargers 425 ampère aankunnen.

De snelladers zijn volgens Tesla ook uitgerust met langere kabels waardoor laden van EV's makkelijker moet worden. Deze kabels zouden ongeveer drie meter lang zijn. Tesla gaf de laadunits bovendien een ander uiterlijk mee. Er is, in tegenstelling tot bij de V3 Superchargers, geen opening meer in de units.

Op 15 maart opende Tesla zijn allereerste V4 Supercharger-laadstation ter wereld. Het bedrijf plantte het laadstation neer in de Nederlandse gemeente Harderwijk. Sinds begin 2022 zijn alle Superchargers in Nederland toegankelijk voor EV’s van andere autofabrikanten.