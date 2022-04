Mogelijke fout laat niet-Tesla-auto's gratis opladen bij Supercharger V3

Er lijkt een fout te zitten in de Supercharger V3-laadpalen van Tesla. Eigenaren van elektrische auto's blijken er gratis te kunnen opladen, terwijl dat normaal is voorbehouden aan sommige Tesla-auto's. De fout lijkt alleen in de V3 voor te komen.

Eigenaren van verscheidene elektrische auto's, waaronder in Nederland, hebben gemeld dat zij ineens gratis kunnen opladen bij de Supercharger V3-laadpalen. Tweaker Hachy probeerde het ook en bevestigt dat hij gratis kan opladen. Hachy geeft tegenover Tweakers aan dat hij wilde testen of de vermoedelijke fout in de Supercharger V3 ook in Nederland voorkwam.

Volgens Elektrek gaat het hoogstwaarschijnlijk om een fout, omdat er normaal gesproken een koppeling wordt gemaakt met een Tesla-account, waarmee ook de betaling wordt geregeld. Deze check, die normaal via een 'handshake' wordt gecommuniceerd tussen auto en laadpaal via de CCS-kabel, lijkt er nu niet te zijn.

Tesla heeft nog niet op de situatie gereageerd, maar het is aannemelijk dat eigenaren van elektrische auto's niet lang gratis kunnen opladen. Mogelijk voert de fabrikant een software-update door om het gratis elektrisch laden weer onmogelijk te maken.

De fout komt alleen voor bij versie 3 van de Supercharger. Bij deze versie begon Tesla met laden via CCS, waar het dat eerder nog deed met Type 2. Tesla plaatste deze zomer de eerste Supercharger V3 in Nederland, waarmee het piekvermogen waarmee kan worden opgeladen werd verhoogd naar 250kW.