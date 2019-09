Tesla vraagt patent aan op vloeistofgekoelde laadconnector

Tesla heeft een patentaanvraag ingediend voor een laadconnector die gekoeld wordt met vloeistof. Het gaat hier om het laatste verbindingsstuk aan het uiteinde van een laadkabel, dat daadwerkelijk in een elektrische auto wordt gestoken.

De patentaanvraag bij de World Intellectual Property Organization stamt uit maart en is onlangs gepubliceerd. Volgens Tesla is dit nieuwe ontwerp effectiever dan de momenteel gebruikte connectors: 'Het tweedelige ontwerp maakt een efficiëntere routering van elektrische draden van de laadconnector mogelijk en de algehele grootte van de laadconnector kan worden beperkt'.

Het is niet duidelijk of en wanneer de vloeistofgekoelde laadconnectors zullen verschijnen en of dat bij de V3-Superchargers al in sommige vallen is gebeurd. De toepassing van dit ontwerp zou in ieder geval het lozen van warmte tijdens het laden verder moeten bevorderen, wat een hogere stroomsterkte en sneller laden mogelijk moet maken.

Tesla gebruikt bij de V3-Supercharger al een vloeistofgekoeld kabelontwerp, wat volgens het bedrijf het piekvermogen van 250kW mogelijk maakt. De V2-versies van Tesla's snellader hebben nog luchtgekoelde kabels en die komen niet verder dan 150kW.