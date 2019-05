Tesla komt met ccs-adapter voor Model S en X voor snelladen zonder Supercharger

Tesla kan vanaf 1 juni oudere Model S- en Model X-auto's geschikt maken voor snelladen via een ccs-adapter. Daarmee wordt snelladen met een relatief hoog vermogen ook op andere plekken dan Supercharger-locaties mogelijk.

Tesla geeft aan dat een serviceaanpassing voor Combined Charging System Combo 2, wat dus een hardwarematige update behelst, in totaal 500 euro kost. Dat is inclusief de kosten van de daarvoor benodigde adapter. Los is deze te koop voor 170 euro. Elke Model S en X die na 1 mei 2019 is geproduceerd is al compatibel met deze standaard, maar dat geldt niet voor oudere productie-exemplaren van de twee modellen.

Bij de bestaande exemplaren van de Model X en S is een Type 2-connector gehanteerd. Deze stekker wordt ook gebruikt voor openbare laadpalen. Deze Type 2-connector is tot op zekere hoogte een beperking voor eigenaren van de zogeheten Legacy Model S of X. Ze kunnen wel bij snelladers terecht die niet van Tesla zijn, maar dan is een Chademo-adapter nodig en is het vermogen maximaal 50kW. Na de serviceaanpassing kan via de adapter bij bijvoorbeeld snelladers van Fastned of Allego worden geladen met 120kW.

In heel Europa is ccs in feite al de standaard. Bij de Model S en X is voorheen gekozen voor de Type 2-connector, omdat dat al de standaard was voor wisselstroom en er op dat moment geen zicht was op een Europese standaard voor snelladen via gelijkstroom. Door verschillende modificaties kan deze met zowel wissel- als gelijkstroom overweg. Met de huidige dominantie van ccs is dat juist een nadeel, iets waar Tesla met de serviceaanpassing op wil inspelen. Dat kan handig zijn voor rijders van een Model S of X die niet in de buurt van een Supercharger wonen en gebruik moeten maken van een snellader van een ander bedrijf.