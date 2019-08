Tesla verhoogt piekvermogen van Europese Superchargers naar 150kW

Tesla gaat vanaf volgende week de Europese Supercharger-infrastructuur van een update voorzien. De aanwezige V2-Superchargers zijn volgens Tesla nog beperkt tot laden met 120kW, maar dat wordt opgevoerd naar 150kW.

Tesla geeft aan dat de meeste rijders een algehele verbetering van de laadefficiëntie en pieklaadsnelheden zullen zien, al kan het exacte piekvermogen per auto verschillen. Dat hangt namelijk af van de capaciteit en de levensduur van de accu, de laadstatus en de buitentemperatuur. Eerder sprak Tesla nog over een certificering van 145kW voor de V2-Superchargers, maar dat is nu dus opgevoerd naar maximaal 150kW.

Alle nieuwe Model S en X-modellen, en de Model 3 Long Range en Performance kunnen laden met 150kW. Om gebruik te kunnen maken van het verhoogde vermogen hebben Tesla-eigenaren in ieder geval firmware-versie 2019.16.4 of nieuwer nodig.

Er is in Europa een klein aantal Superchargers die niet direct het piekvermogen van 150kW ondersteunen. Deze laadlocaties krijgen kleine verhogingen tot 138kW. Het is onbekend welke Superchargers in Europa dit betreft.

Tesla heeft overigens ook een nieuwe V3-Supercharger ontwikkeld die 250kW piekvermogen kan leveren. De Model 3, X en S krijgen updates om laden met 250kW aan te kunnen. Deze flinke verhoging wordt mogelijk door een nieuw, met vloeistof gekoeld kabelontwerp; de V2-Superchargers gebruiken luchtgekoelde kabels. De eerste V3-Superchargers verschijnen deze zomer in Europa.