Kabinet: geen stappen tegen belastingvoordeel met import van tweedehands ev's

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën treedt niet op tegen de import van relatief jonge elektrische auto's uit het buitenland. Door gebruik te maken van een eerdere registratiedatum kunnen rijders alsnog profiteren van het oude Nederlandse, fiscaal gunstigere bijtellingsregime.

Kamerleden Omtzigt en Lodders van respectievelijk het CDA en de VVD hebben Snel gevraagd of hij mogelijkheden ziet om de import van relatief nieuwe tweedehands elektrische auto's in te perken. Omdat de bijtelling in Nederland stapsgewijs omhooggaat, denken zij dat in Nederland in de komende jaren een 'bloeiende en fiscaal ongewenste import van jonge tweedehands elektrische auto’s gaat ontstaan'. Snel geeft echter aan dat hij geen mogelijkheden ziet om daar veel aan te doen. Het voorstel om het bijtellingspercentage van een emissievrije auto afhankelijk te stellen van het moment van het op kenteken zetten in Nederland, leidt volgens hem tot een afwijkend regime binnen de EU en mag in zijn eigen ogen niet op grond van de EU-regels voor het vrij verkeer van goederen. Ook stelt de staatssecretaris dat het om een relatief beperkte import zal gaan. Het voordeel en dus de totale misgelopen belastinginkomsten omschrijft hij ook als relatief beperkt.

In de brief verwijzen de Kamerleden naar een artikel van RTL Nieuws uit juli, waarin het ging om een maas in de wet die ten grondslag ligt aan deze voorspelde import. Dat betreft de berekening van de bijtelling als een zakelijke rijder zijn auto voor privédoeleinden wil gebruiken. Er moet dan een percentage bij het belastbaar inkomen worden opgeteld en die regels zijn in Nederland aangescherpt. Het voorheen gunstige tarief van 4 procent geldt inmiddels alleen nog voor elektrische auto's met een waarde tot 50.000 euro. Rijders van elektrische auto's die duurder zijn, krijgen voor het deel boven de 50.000 te maken met een bijtellingspercentage van 22. Daardoor moeten zij meer belasting afdragen.

Die grotere belastingafdracht kan worden ontweken door een elektrische auto uit het buitenland in te voeren. Cruciaal daarbij is de det, ofwel de datum eerste toelating. Dat is de datum waarop het voertuig voor het eerst op de weg is toegelaten, ongeacht of dat in het binnen- of buitenland is gebeurd. Die datum is maatgevend voor het bijtellingspercentage en de milieukorting voor elektrische auto's. Dat betekent dat bijvoorbeeld een Jaguar i-Pace die in 2018 in Frankrijk op de markt kwam en nu in Nederland wordt ingevoerd, alsnog onder het volledige bijtellingstarief van 4 procent valt. Het belastingvoordeel voor de eigenaar kan dan na pakweg vier jaar oplopen tot ongeveer 20.000 euro. De bijtellingspercentages blijven gedurende vijf jaar onveranderd, gerekend vanaf de det.

De Algemene Rekenkamer omschreef de fiscale stimulering van elektrische auto's in juni nog als een dure maatregel voor het verminderen van de uitstoot van CO₂. Daarbij stelde de rekenkamer vast dat de kosten per vermeden ton CO₂-uitstoot voor de in 2018 aangeschafte elektrische auto's bijna 2000 euro bedragen. In 2014 gaven de rekenmeesters al aan dat het fiscale voordeel per auto over een periode van vijf jaar hoog kan oplopen: bij een plug-in hybride als de Mitsubishi Outlander tot meer dan 40.000 euro en voor de Tesla Model S Performance-versie tot ongeveer 85.000 euro. In oktober vorig jaar meldde staatssecretaris Snel dat het nettovoordeel voor een in 2018 op naam gestelde Tesla Model S versie P90D over vijf jaar uitkomt op 58.884 euro.