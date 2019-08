AMD schikt zaak over 'misleiding' met aantal cores FX Bulldozer-processors

AMD heeft een zogenoemde class-actionzaak over het adverteren met een onjuist coreaantal bij zijn FX Bulldozer-processors geschikt voor 12,1 miljoen dollar. Klanten voelden zich misleid met de claim dat het om octacores ging.

De schikkingsovereenkomst heeft betrekking op kopers van zeven typen FX Bulldozer-processors: FX-8120, FX-8150, FX-8320, FX-8350, FX-8370, FX-9370 en FX-9590. Het gaat alleen om personen die de chips kochten en in Californië woonden of die tot de koop overgingen na het bezoeken van AMD.com. Zij komen in aanmerking voor een deel van het schikkingsbedrag van 12,1 miljoen.

In de schikkingsovereenkomst, die The Register publiceert, staat dat als twintig procent van de personen die in aanmerking komen een claim indienen, ze waarschijnlijk meer dan 35 dollar per gekochte chip ontvangen. In de overeenkomst staat dat nog niets is besproken over het voldoen van de juridische kosten, maar dat de advocaten eenzijdig voorstellen dat hun kosten niet meer dan dertig procent van het bedrag van 12,1 miljoen dollar bedragen. In dat geval zou er 8,87 miljoen dollar resteren voor de benadeelde klanten.

De class-actionzaak werd in 2015 aangespannen en heeft betrekking op het vermarkten van FX Bulldozer-processors door AMD als 'de eerste desktopprocessors met native acht cores. De processors hadden in de praktijk vier modules met elk twee execution cores die onder andere L2-cache, branch predictor, instruction fetch en de floating point unit met elkaar deelden. Klanten die zich bij de class-actionzaak voegden, voelden zich misleid omdat de cores niet onafhankelijk van elkaar konden functioneren en er dus niet echt sprake was van octacores.

Begin dit jaar wees de rechter AMD's claim dat 'een meerderheid' van de mensen de term 'core' net zo uitlegt als het bedrijf deed, van de hand. Wat consumenten daadwerkelijk als core beschouwden, zou fundamenteel zijn voor het verloop van de zaak, aldus de rechter. De rechter moet de huidige schikkingsovereenkomst nog goedkeuren.