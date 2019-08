Ubisoft: Steam heeft onrealistisch verdienmodel

Chris Early van Ubisoft heeft in een gesprek met The New York Times Steams huidige verdienmodel omschreven als 'onrealistisch'. Het feit dat The Division 2 niet op het platform van Valve is verschenen, hangt daar volgens hem mee samen.

Early, een onderdirecteur bij Ubisoft, zegt dat het besluit om Tom Clancy's The Division 2 niet op Steam uit te brengen werd ingegeven door Valves weigering om zijn verdienmodel aan te passen wat het delen van de omzet betreft. Hij noemt dit businessmodel 'onrealistisch' en volgens hem is het geen weerspiegeling van waar de wereld vandaag de dag staat wat gamedistributie betreft.

Het is niet helemaal duidelijk op welk aspect Early precies doelt, maar waarschijnlijk gaat het om het beleid van Valve dat ontwikkelaars 30 procent van de opbrengsten van hun op Steam verkochte games moeten afstaan. Bij games die meer dan tien miljoen dollar opleveren, daalt dat naar 25 procent.

Epic Games heeft sinds eind vorig jaar de aanval op Valve ingezet met een eigen onlinewinkel, de Epic Games Store. In tegenstelling tot Valve vraagt de maker van Fortnite geen 30 procent van de omzet, maar 12 procent. Mede door dit verschil in tarieven brengen sommige gamebedrijven hun games niet of niet direct bij release uit op Steam.

Aanvankelijk leek het er overigens op dat The Division 2, dat op 15 maart uitkwam, ook op Steam zou verschijnen. De voorganger kwam ook gewoon beschikbaar op Valves platform, maar uiteindelijk koos Ubisoft ervoor om het spel in de Epic Games Store en zijn eigen onlinewinkel aan te bieden.

Epic Games bedingt vaker exclusiviteitsdeals, waarbij een uitgever of ontwikkelaar zijn spel niet ook op Steam mag aanbieden. Zodoende komt bijvoorbeeld Metro Exodus pas in februari 2020 op Steam beschikbaar. Het spel is sinds 15 februari uit en te koop in de winkel van Epic Games.