Nieuwe interface voor Steam is over twee weken beschikbaar in bètaversie

Steam-gebruikers kunnen vanaf 17 september de vernieuwde interface van het gameplatform testen. Valve maakt het ontwerp met de Home Library en Events-pagina dan als open bèta beschikbaar. Per direct zijn er nieuwe tools beschikbaar voor ontwikkelaars.

Valve zegt de laatste hand te leggen aan het nieuwe ontwerp voordat dit beschikbaar komt via de open bèta. De update brengt de in maart aangekondigde veranderingen naar het gameplatform. Steam krijgt een Library Home, een thuispagina voor alle games die een Steam-gebruiker bezit. Nu bestaat de Library uit een lijst, maar de nieuwe versie is een dynamische pagina met meer informatie over de games. Pas gespeelde games worden groter weergegeven.

Een andere vernieuwing is de toevoeging van een Events-pagina. Daarop kunnen ontwikkelaars informatie geven over evenementen die in hun games plaatsvinden. De tools voor ontwikkelaars om evenementen en aankondigingen te maken op Steam, zijn uitgebreid. Ontwikkelaars kunnen daar vanaf nu mee aan de slag.

Wanneer de vernieuwde interface definitief naar alle Steam-gebruikers komt, is nog niet bekend. Valve zegt in de aanloop naar de beschikbaarheid van de open bèta meer details te zullen geven over het nieuwe ontwerp.