'Valve gaat stelling van EU aanvechten dat Steam geoblockingregels overtreedt'

De Europese Commissie heeft in april uitgesproken dat Valve en vijf andere game-uitgevers de EU-regels inzake geoblocking overtreden. Volgens Reuters is Valve de enige aangesproken betrokkene die zich juridisch gaat verzetten tegen het oordeel van de Commissie.

Valve gaat volgens bronnen van Reuters de conclusie van de Europese Commissie aanvechten en zal een hoorzitting achter gesloten deuren aanvragen, waar het bedrijf zijn standpunt ten overstaan van Commissie-functionarissen en medewerkers van nationale mededingingswaakhonden kan toelichten. Wellicht mondt dat uiteindelijk uit in een rechtsgang.

De vijf andere gamebedrijven, te weten Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax zouden van plan zijn om met de Europese Commissie tot een schikking te komen. Dat betekent dat ze moeten erkennen dat ze de regels inzake geoblocking hebben overtreden, waarna de op te leggen boete met tien procent wordt verlaagd. De Commissie kan de bedrijven boetes opleggen met een hoogte van maximaal tien procent van hun omzet.

Deze zaak begon in 2017 met een onderzoek van de Europese Commissie. Daarbij werd ingezoomd op overeenkomsten tussen Valve en de vijf game-uitgevers. Op grond daarvan boden de partijen via Steam in sommige EU-landen goedkopere activatiecodes voor games aan, terwijl EU-consumenten uit anderen landen die codes niet konden gebruiken. Aldus werd er op basis van de geografische locatie van de gebruiker onderscheid gemaakt, wat volgens de Commissie in strijd met de EU-mededingingsregels is. Ook stelde de Commissie dat de vijf uitgevers contractuele exportbeperkingen hebben opgelegd aan andere distributeurs.

Het kennelijke verzet van Valve komt niet geheel als een verrassing, aangezien het bedrijf achter Steam eerder al verantwoordelijkheid ontkende. Doug Lombardi van Valve gaf in april aan dat het slechts om drie procent van de games op Steam ging. Daarnaast stelde hij dat Steam slechts een platform is waar anderen gebruik van maken en dat Valve dus niet aangesproken kan worden als andere partijen geoblocking toepassen. Ook vindt Valve dat het sinds 2015 al actie onderneemt tegen regioblokkades bij het aanbieden van games.

De vaststellingen van de Commissie werden in april gedaan en vormden een voorlopige visie op deze kwestie. De aangesproken bedrijven kregen de kans om te reageren op de visie van de Commissie. Of artikel 101 van het Werkingsverdrag, waar het EU-kartelverbod in staat, ook daadwerkelijk is geschonden moet nog definitief worden vastgesteld.