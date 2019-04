Europese Commissie: geoblocking binnen EU op Steam is in strijd met wet

Volgens de Europese Commissie handelen Valve en vijf uitgevers van games in strijd met Europese wetgeving. De partijen bieden actievatiecodes voor games in sommige EU-landen goedkoper aan, maar consumenten uit andere landen kunnen die codes niet gebruiken.

Die praktijk gaat in tegen de geest van de markt, schrijft de Europese Commissie. De beschuldiging is dat Valve afspraken heeft gemaakt met vijf speluitgevers om gebruik te maken van geografisch geblokkeerde activatiecodes. Daardoor kunnen spellen alleen in het land waar ze zijn aangeschaft, worden geactiveerd.

Het gaat om activatiecodes voor games die op websites van derden worden verkocht. Sommige van deze codes kunnen alleen in bepaalde landen gebruikt worden. Volgens de Commissie heeft Valve hiervoor samengewerkt met Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en Zenimax.

Daarnaast hebben die vijf uitgevers volgens de Commissie contractuele exportbeperkingen opgelegd aan andere distributeurs. Volgens deze restricties mochten de distributeurs de games niet exporteren buiten de opgegeven landen. Op die manier kan de klant ook niet via bijvoorbeeld een Poolse webshop de fysieke versie van een spel kopen. Deze handelspraktijken zouden consumenten hebben verhinderd om bepaalde fysieke en digitale spellen te kopen.

De voorlopige visie van de commissie luidt dat consumenten door deze handelspraktijken zijn benadeeld en dat de praktijken in strijd zijn met de Europese interne, digitale markt. De beschuldigde partijen krijgen nu de kans om te reageren, daarna geeft de Europese Commissie een definitief oordeel en volgen er wellicht maatregelen. De Commissie kan de partijen een boete opleggen van maximaal tien procent van hun wereldwijde jaaromzet.

Twee jaar geleden begon de Europese Commissie een onderzoek naar de praktijken.