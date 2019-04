Pocophone F1-update met Widevine L1-drm en 4k60fps-filmfunctie komt uit

De stabiele versie van de update die de Pocophone F1 voorziet van een 4k60fps-filmfunctie en ondersteuning voor Widevine L1-drm, is uitgebracht. Door de drm-ondersteuning is het mogelijk om Netflix in hd-resoluties te kijken.

Changelog van Pocophone L1-update

Chandolu Manmohan, topman van Poco India, zegt op Twitter dat het bedrijf is begonnen met het uitsturen van de ota-update. Het gaat om Miui V10.3.4.0. De update bevat ook een Game Turbo-modus, die het draaien van games op de telefoon moet optimaliseren.

Sommige gebruikers melden op het Forum van Tweakers dat ze de update hebben ontvangen. De update is ook te downloaden vanaf de Miui-servers; instructies daarvoor staan ook in het topic. Face unlock is ook na de update nog niet beschikbaar als de telefoon op de regio Nederland is ingesteld. Gebruikers kunnen die functie wel activeren door de regio te wijzigen.

De Pocophone F1 kon al filmen in 4k-resolutie, maar dan met maximaal 30fps. Na de update is dat verdubbeld naar 60fps. Dat zo'n update zou komen was al in januari bekendgemaakt. Ook verscheen er in maart al een bèta, waarin ook ondersteuning zat voor Widevine L1. Die drm is nodig om Netflix in hd-resoluties te kunnen kijken. Tot nu toe was Netflix op de Pocophone F1 beperkt tot een 540p-resolutie.