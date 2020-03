Xiaomi begint verspreiding Android 10-upgrade voor Pocophone F1

Xiaomi is begonnen met het verspreiden van de Android 10-upgrade voor de Pocophone F1. De upgrade komt in de vorm van MIUI 11, de eigen Android-schil van het Chinese bedrijf. Naar verluidt zit de AirDrop-concurrent ook in deze versie.

Naast de standaard verbeteringen en aanvullingen van Android 10 moeten gebruikers met deze upgrade ook nieuwe lettertypen, custom ambient display messages, en de MI Work-productiviteitsapps krijgen. Dat schrijven onder andere Android Police en Android Authority. Android 10 zelf is ook de eerste versie met een system-wide dark mode. Verder krijgt de telefoon met deze upgrade een security-updates-roll-up tot februari 2020.

De upgrade gaat over the air en gebruikers hoeven in principe niets te doen om hem binnen te krijgen. Het kan even duren voordat iedereen aan de beurt is geweest, aangezien dit soort upgrades altijd in de vorm van een 'uitrol' geïntroduceerd worden.

De Pocophone F1 kwam uit in 2018 en bracht een prijs-prestatieverhouding met zich mee die al even niet meer te vinden was op de Android-markt. De telefoon doet daarmee denken aan de OnePlus One, die in 2014 eenzelfde soort entree op de markt maakte.

De opvolger van deze telefoon is inmiddels bekend. De Poco X2 krijgt een 120Hz-scherm en heeft verder dezelfde specificaties als de Redmi K30, dus een Snapdrag 730G. Over een internationale release was ten tijde van die onthulling nog niets bekend; het toestel is vooralsnog alleen bedoeld voor de Indiase markt.