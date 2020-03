Afbeeldingen tonen Asus-laptop met Ryzen 9 4900H-cpu

Er zijn afbeeldingen van een Asus-laptop met een Ryzen 9 4900H-cpu verschenen. Deze processor is nog niet officieel aangekondigd. Vermoedelijk beschikt de 4900H over 8 cores en 16 threads, net als de 4800H. Wel zou de nieuwe cpu hogere kloksnelheden hebben.

De Ryzen 9 4900H wordt genoemd op een sticker op een Asus TUF-laptop, waarvan deze week afbeeldingen werden gepubliceerd door VideoCardz. De Ryzen 9 4900H lijkt een cpu met 8 cores en 16 threads te zijn, net als de Ryzen 7 4800H. Daarnaast lijkt de boostclock met 4,2GHz identiek. De tdp is met 45W ook hetzelfde. Videocardz schrijft dat de 4900H vermoedelijk wel een betere gpu bevat, met acht verwerkingseenheden. De gpu in de Ryzen 7 4800H heeft er zeven.

De TUF-laptop in kwestie. Afbeeldingen via Videocardz

Eerder verschenen er al details over een vermoedelijke Ryzen 9 4900HS. Deze cpu zou een boostclock van 4,4GHz hebben met een tdp van 35W, evenals een gpu met acht compute units. Ook verscheen er in februari een afbeeldingen van een vermoedelijke Ryzen 9 4900U, schrijft Hardware.info. De specificaties van deze chips zijn overigens nog onbekend. Ryzen-cpu's in de U-serie hebben doorgaans een tdp van 15W tot 25W en lagere kloksnelheden dan de processors in de H- en HS-serie.

AMD kondigde zijn mobiele Ryzen 4000-cpu's in januari aan tijdens de CES in Las Vegas. De nieuwe processors maken gebruik van AMD's Zen 2-cores op een 7nm-procedé. Deze architectuur wordt ook gebruikt in de huidige desktop-cpu's van het bedrijf. Naar verwachting verschijnen de eerste laptops met Ryzen 4000-cpu's in april op de markt.

Cpu Ryzen 5 4600H Ryzen 7 4800H Ryzen 9 4900H Cores/threads 6/12 8/16 8/16* Kloksnelheid 3,0GHz 2,9GHz 3,0GHz* Turbofrequentie 4,0GHz 4,2GHz 4,2GHz* Gpu-cores 6 7 8* TDP 45W 45W 45W

*Nog niet officieel bevestigd. Info via Videocardz