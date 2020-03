Informatie over voetbalinlegzolen met Google Jacquard-technologie lekt uit

Op vrijdag plaatste Google een teaser voor een voetbalschoen-inlegzooltje dat uitgerust is met een Jacquard-chipje. De functie ervan werd niet duidelijk, maar dat is wel uitgelekt: de zool registreert 'aanraking, controle, snelheid en schoppen' bij voetbal en linkt met FIFA Mobile.

De zogenaamde Adidas GMR-inlegzolen hebben volgens de verpakking 'verweven technologie' aan de binnenkant, wat doet vermoeden dat naast de Jacquard-module er nog meer hardware in de zool zelf zit. De voetbalprestaties van de drager worden niet alleen gemeten, maar in de gekoppelde FIFA Mobile-app worden die prestaties omgezet in verbeterde prestaties voor het team van de drager. Ook wordt er op de verpakking gesproken van leadboards, voetbal-challenges en exclusieve beloningen. Een exemplaar is in handen van Footy Headlines.

Een bekende toepassing van Project Jacquard is de Levi's Trucker Jacket, waarmee via aanrakingen op de mouw zaken als volume, muziek, navigatie en oproepen bediend kunnen worden. Daarnaast is er een rugzak die in samenwerking met Yves Saint Laurent is ontwikkeld. Die heeft een aanraakgevoelige band, een trilfunctie en een indicatielampje. Met deze tas kan bijvoorbeeld ook media bediend worden of de Google Assistant aangesproken worden.

Volgens de Google-teaser is de release op 10 maart en worden dan ook meer details over het product vrijgegeven. De prijs en beschikbaarheid per regio is nog niet bekend.