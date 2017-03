Door Mark Hendrikman, zondag 12 maart 2017 10:57, 11 reacties • Feedback

De 'slimme spijkerjas' van Google en Levi's waarmee gebruikers via gebaren op hun mouw commando's aan hun smartphone kunnen geven, komt in het najaar van dit jaar uit voor omgerekend 325 euro.

De slimme jas van de twee Amerikaanse bedrijven bevat een lap geleidende stof in de linkermouw die aangesloten is op een klein pcb dat via bluetooth verbonden is met de telefoon van de drager. Anders gezegd gaat het hier om een jack met een soort touchscreen ingebouwd. Via lichte aanrakingen op de mouw kunnen gebruikers commando's als volumecontrole, muziekbediening, navigatie en oproepafhandeling doorgeven. Volgens 9to5Google krijgt het jack ook een api waar ontwikkelaars gebruik van kunnen maken, zodat ze nieuwe commando's en uitgebreidere app-compatibiliteit kunnen ontwikkelen.

Google en Levi's maken de prijs en het uitstel van release bekend op de South by Southwest-conferentie in Texas. Toen de slimme stof van het zogenaamde Project Jacquard in 2015 onthuld werd, was er nog sprake van een productrelease in de lente van 2017. Voor zover bekend komt dit jack in ieder geval aanvankelijk alleen in de VS uit. Zonder Google-technologie kost het jack 148 dollar.

De technologie in het kledingstuk komt uit de koker van Googles researchlab Atap, of Advanced Technologies and Projects, dat werkt aan allerlei speciaal onderzoek naar innovatieve technologieën. Atap werd ooit opgericht door Motorola en kwam bij de overname door Google in handen van de zoekgigant. Hoewel Google Motorola weer doorverkocht aan Lenovo, heeft het Atap niet afgestaan. In 2015 werden meerdere projecten van dit laboratorium aan het publiek getoond, waaronder deze wearable-technologie. Tweakers heeft destijds ook een kijkje genomen naar deze en andere projecten.