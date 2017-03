Door Mark Hendrikman, zondag 12 maart 2017 12:54, 2 reacties • Feedback

9 tot 15 procent van de maandelijks actieve accounts op Twitter worden mogelijk bestuurd door bots. Dat stellen onderzoekers van de University of South California. Dat komt neer op ruwweg 30 tot 48 miljoen accounts.

De onderzoekers hebben een eigen model opgesteld om de gedragingen van bots in kaart te brengen. Zo wordt onder andere gekeken naar volggedrag, inhoud van tweets en de tijdstippen van activiteit. Bovendien wordt het model verder 'getraind' doordat de onderzoekers handmatig een collectie Twittergebruikers is doorlopen en alle accounts het juiste stempel heeft gegeven. Al met al zeggen de onderzoekers dat het aantal van 9 tot 15 procent aardig betrouwbaar is.

De cijfers vallen hoger uit dan die van Twitter zelf, die bij de bekendmaking van de jaarcijfers van 2016 stelde dat minder dan 5 procent van de maandelijks actieve accounts 'vals zijn of voor spamdoeleinden gebruikt worden'. Hoewel de cijfers van Twitter en de onderzoekers uit elkaar lopen, moet wel gesteld worden dat onder de omschrijving 'bots' van de onderzoekers ook bona fide toepassingen vallen, zoals het live Twitteren van nieuwsfeeds. Dat soort accounts vallen niet onder de omschrijving die Twitter hier zelf hanteert.

Daarnaast spreekt Twitter echter ook van 8,5% van maandelijks actieve accounts die via applicaties van derden zonder enige merkbare menselijke interactie updates ophalen van Twitterfeeds. Die beschrijving past wel bij de bots waar de onderzoekers naar kijken, maar valt nog steeds lager uit dan de laagste schatting van de Universiteit.

De onderzoekers stellen tot slot ook dat het maximum van hun schatting, 15 procent, mogelijk nog steeds te laag is. In de loop van het onderzoek werd al gauw duidelijk dat er gradaties zijn van complexiteit onder de Twitterbots. Waar simpelere bots het houden bij het volgen van bepaalde gebruikers, zijn er ook meer 'mensachtige' bots die moeilijker te detecteren waren. De onderzoekers sluiten dus zeker niet uit dat er bots zijn die door de mazen van hun model heen glippen. Ze benadrukken dan ook het belang van het opsporen van deze bots, aangezien deceptie en detectie op dit gebied een 'eindeloze wapenwedloop is'. Het belang van deze zaak versterken ze verder door te benadrukken dat bots tegenwoordig gebruikt worden voor de verspreiding van propaganda, geruchten, complottheorieën, het manipuleren van de aandelenmarkt en meer.