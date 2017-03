Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 maart 2017 10:04, 37 reacties • Feedback

Duizenden Twitter-accounts verspreidden woensdag een in het Turks opgestelde boodschap waarin Nederland een 'naziland' genoemd wordt. De accounts zijn zelf niet gehackt, maar hadden de app TwitterCounter toestemming gegeven tweets te plaatsen.

Onder de Twitter-accounts die de berichten plaatsten zijn die van Donald Duck, Blockchain, Amnesty International, Unicef VS, Duke University en Nike Spanje. De boodschap die verspreid werd, bevat een hakenkruis en de tekst '#nazihollanda' en '#nazialmanya'. "Dit is een Ottomaanse klap voor jullie, we zien jullie op 16 april. Leer Turks", luidt de vertaling. Dit is een verwijzing naar het referendum over de uitbreiding van bevoegdheden van de Turkse president Erdogan. De berichten bevatten ook een video van de president.

De accounts zelf zijn niet getroffen door een hack, maar de Twitter-app TwitterCounter wel. De api van deze app zorgt voor het bijhouden van statistieken over tweets en volgers, en gebruikers moeten toestemming geven dat de app tweets mag plaatsen. Blijkbaar mag de app ook de avatar-afbeelding aanpassen, want ook deze is vervangen bij het misbruik.

De toestemming is in te trekken bij de instellingen van Twitter. TwitterCounter meldt in een reactie maatregelen getroffen te hebben. De dienst heeft de toestemming om tweets te plaatsen ingetrokken en zijn app key aangepast. De laatste posting van het bedrijf op zijn site betrof een eerdere hack van drie maanden geleden. De dienst beloofde toen beterschap en verklaarde 'veiliger te zijn dan ooit'.