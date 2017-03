Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 10:05, 21 reacties • Feedback

Volgens een Zuid-Koreaanse e-sportwebsite brengt Blizzard in mei of juni een remaster van StarCraft 1 uit. De website baseert zich op bronnen uit de gamesindustrie en stelt dat een officiŽle aankondiging mogelijk volgende week komt.

De bronnen van SportsSeoul zeggen dat Blizzard een groot evenement aan het voorbereiden is voor de release van de game in het voorjaar. Op een eerder moment, mogelijk volgende week, zou het bedrijf de game willen aankondigen en details over de inhoud bekend willen maken.

Volgens Zuid-Koreaanse website krijgt remaster van StarCraft 1 betere graphics en Battle.net-ondersteuning. De inhoud van het spel zou verder gelijk zijn aan de originele game uit 1998. Ook stelt de website dat er meer details bekend zijn gemaakt over de remaster tijdens BlizzCon in november vorig jaar. Die presentatie zou enkel toegankelijk zijn geweest voor een aantal partijen die e-sportwedstrijden uitzenden, sponsors en belanghebbenden die betrokken zijn bij het testen.

Vorig jaar ging er al een gerucht over de komst van een hd-versie van StarCraft. Toen werd gemeld dat de game in september 2016 aangekondigd zou worden, maar dat bleek niet het geval.