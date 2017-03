Door Joris Jansen, woensdag 15 maart 2017 10:20, 12 reacties • Feedback

Google gaat het mogelijk maken voor gebruikers van de Android-app van Gmail om onderling betalingen uit te voeren. Gebruikers kunnen nu naar anderen geld overmaken, waarbij de betaling als een bijlage aan de mail wordt toegevoegd. Voorlopig werkt het alleen in de VS.

Google laat weten dat de nieuwe functionaliteit voor de mobiele Gmail-app niet is beperkt tot mensen met emailaccounts van Gmail. Deze update is alleen beschikbaar voor Android. Of en wanneer deze betalingsfunctionaliteit ook beschikbaar komt voor Gmail op iOS, is onduidelijk.

De dienst is geheel gratis voor zowel de ontvanger als de betaler. Betalingsverzoeken kunnen rechtstreeks vanuit de Gmail-app worden gedaan zonder dat daarbij een speciale aparte app voor betalingen nodig is. Het ontvangen geld kan vanuit Gmail rechtstreeks op de bankrekening van de ontvanger worden bijgeschreven.

Het overmaken van geld naar anderen via Gmail bestaat al sinds 2013, al kon dit toen nog niet via de mobiele app en alleen met Gmail in de browser op desktops en laptops. Deze dienst werkt via Google Wallet, dat gekoppeld moet zijn aan een bankrekening. Ook de betalingen via de app werken via Wallet, maar gebruikers hoeven deze app niet los geïnstalleerd te hebben.