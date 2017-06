Door Sander van Voorst, donderdag 1 juni 2017 10:36, 8 reacties • Feedback

Google heeft wijzigingen doorgevoerd aan zijn Gmail-dienst, waarmee het claimt gebruikers beter te kunnen beschermen tegen malware en phishing. Zo gebruikt het bedrijf machine learning voor spamdetectie en vertraagt het berichten voor detectie van phishing.

Google heeft de wijzigingen in verschillende berichten uiteengezet. Over spamdetectie zegt het bedrijf dat het met behulp van machine learning 99,9 procent van alle spam accuraat kan identificeren. Daarbij vermeldt de zoekgigant dat het bij 50 tot 70 procent van alle mail aan Gmail-gebruikers om spam gaat. De informatie over de ongewenste mails combineert Google nu met informatie over bijlagen en afzenders, waardoor het claimt berichten te kunnen voorspellen die nieuwe en onbekende malwarevarianten bevatten. Bijvoorbeeld nieuwe vormen van ransomware of polymorfe malware.

Door middel van het gebruik van een nieuw algoritme wil Google bovendien 'mogelijk verdachte e-emails' detecteren om phishing te voorkomen. Bij 0,05 procent van de naar Gmail-gebruikers verstuurde berichten wordt daarom nu een aanvullend onderzoek doorgevoerd, waardoor er een vertraging van ongeveer vier minuten ontstaat. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van Safe Browsing, dat het bedrijf in 2007 introduceerde. Daarmee krijgt een gebruiker een waarschuwing te zien bij het klikken op een link die als onveilig is aangemerkt. Een derde wijziging is dat Gmail een waarschuwing toont bij het beantwoorden van een e-mail aan een groep mensen, waarvan een of meer buiten de eigen organisatie vallen of niet in de eigen contacten voorkomen.