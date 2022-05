Spamfilter van Gmail lijkt storing te hebben - update

Gmail-gebruikers ontvangen dinsdagavond spamberichten in hun inbox, die anders door het spamfilter worden afgevangen. Op verschillende plaatsen maken gebruikers daar melding van. Google meldt op het G Suite Status Dashboard dat er problemen zijn met Gmail.

Op het forum van Tweakers meldden verschillende gebruikers zich die last hebben van het probleem. Op reddit zijn ook diverse topics met vergelijkbare meldingen te vinden, net als op Twitter. Sommige gebruikers melden ook dat het sorteren van e-mails in mappen als Sociaal, Reclame en Updates niet goed werkt.

Google heeft nog niet gereageerd op de problemen, al staat op het G Suite Status Dashboard wel dat er een storing is bij de maildienst. Daar staat echter niets over het spamfilter, maar wel dat gebruikers mogelijk vertraging ondervinden bij het ontvangen en verzenden. Mogelijk zijn de problemen gerelateerd.

De spammail die gebruikers in hun inbox krijgen, is duidelijk als spam te herkennen. Het gaat om berichten die normaal goed herkend worden door het spamfilter van Google. De berichten komen nu in de primaire inbox terecht bij sommige gebruikers. Gebruikers die e-mails in hun primaire inbox als pushmelding binnen laten komen op een mobiel apparaat, zien daardoor dinsdagavond ook spamberichten langskomen als notificatie.

Update, 09:13: De problemen lijken verholpen. Gebruikers melden dat spam weer in de spammap terecht komt. Volgens het G Suite Status Dashboard zijn er geen problemen met Gmail meer.