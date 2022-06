Gmail blokkeert 240 miljoen aan covid-19 gerelateerde spammails per dag

Google maakt bekend dat het vorige week dagelijks gemiddeld meer dan 240 miljoen aan covid-19 gerelateerde spamberichten en daarbovenop 18 miljoen dagelijkse malware- en phishingmails rond het virus en de ziekte blokkeerde.

Google meldt in een blogposting over de beschermingsmaatregelen die het met Gmail biedt, dat de webmaildienst dagelijks 100 miljoen phishingmails blokkeert, waarvan er vorige week 18 miljoen over covid-19 gingen. Gmail bestempelde vorige week per dag nog eens 240 miljoen aan covid-19 gerelateerde mails als spam.

Volgens Google gaat het meestal om bestaande campagnes die door criminelen simpelweg worden geüpdatet om de aandacht voor het virus en de ziekte uit te buiten. Het bedrijf geeft enkele voorbeelden van berichten die oproepen te doneren om covid-19 te bestrijden en waarin ontvangers worden misleid om op links te klikken of bijlagen te openen. De machinelearningmodellen van Gmail zouden in staat zijn om meer dan 99,9 procent van alle spam, phishing en malware te filteren.

Beveiligingsbedrijven als Barracuda en Mimecast waarschuwden onlangs al voor een toename van aan covid-19 en het coronavirus gerelateerde phishingcampagnes.