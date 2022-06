Infinity Ward brengt optie voor teams van drie spelers terug in CoD Warzone

Ontwikkelaar Infinity Ward heeft de optie voor de wachtrij voor teams van drie spelers inmiddels teruggebracht in het battle-royaleonderdeel Warzone van Call of Duty: Modern Warfare. Onlangs werd die optie weggehaald, wat op veel kritiek van spelers kon rekenen.

Infinity Ward kondigde eerder op Twitter aan dat het de queue voor driekoppige teams zou terugbrengen en dat is inmiddels gebeurd. De tijdelijke modus die een paar dagen geleden werd geïntroduceerd en waarin spelers alleen toegang hebben tot scherpschuttersgeweren en shotguns, is alweer weggehaald. Dat is waarschijnlijk gedaan om ruimte te creëren voor de net teruggebrachte, reguliere battle-royalespeellijst voor teams van drie spelers. Ook is de eerdere Plunder-modus aangepast, waarin het draait om het verzamelen van zoveel mogelijk geld. Die was eerder toegankelijk voor squads van vier personen, maar is nu enkel voor duo's. Er zijn ook veel oproepen van spelers om een reguliere queue voor twee personen te introduceren, maar die is tot nu toe niet verschenen.

Het weghalen van de lijst voor teams van drie spelers kon op veel kritiek rekenen en daar hebben Infinity Ward en Activision nu naar geluisterd. Het weghalen had vooral zijn weerslag op de situatie van twee samenspelende vrienden. Hen restte alleen de modus voor teams van vier, waarbij ze sterk afhankelijk zijn van de samenwerking met twee onbekenden. Als de twee additionele, onbekende spelers niet samenwerken of als ervoor wordt gekozen om geen anderen in het team toe te laten, kunnen de eerste twee spelers op het slagveld teams met vier goed samenwerkende spelers tegen het lijf lopen.

Activision en Infinity Ward hebben in korte tijd nogal wat wijzigingen doorgevoerd in de verschillende beschikbare queues en de communicatie daarover laat volgens spelers vaak te wensen over. Zo werd de queue voor trio's eerder ook al verwijderd, ten faveure van de toenmalige introductie van squads. Eerder werd ook al een solomodus toegevoegd; die is net als de squad-optie tot nu toe nog niet weggehaald.

De huidige situatie na het terugbrengen van de queue voor teams van drie (links) en de situatie van de afgelopen dagen