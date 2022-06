Icann houdt verkoop .org-tld nog tegen na brief Californische procureur-generaal

De Icann heeft de voorgenomen overname van .org-tld-beheerder PIR door Ethos Capital met een halve maand uitgesteld. Dit na een brief van de procureur-generaal van de staat Californië, die wijst op de negatieve gevolgen van de verkoop en dreigt met stappen.

Topleveldomeinbeheerder Icann schrijft dat de beoordelingsperiode van de overname vanwege de brief van de procureur-generaal tot 4 mei wordt verlengd. Eerder moest deze periode lopen tot 20 april. De Icann gaat de tijd gebruiken om de brief goed door te nemen en de gevolgen van de verkoop nogmaals te evalueren. De beheerder zegt gedurende het proces goed te hebben geluisterd naar de community, en meer beveiligingsmaatregelen en transparantie van de Public Interest Registry te hebben geëist.

Afgelopen november werd bekend dat investeringsmaatschappij Ethos Capital de PIR wil overnemen. De PIR beheert het .org-tld. Dit beheer zou bij deze overname in handen vallen van een privaat bedrijf. Het .org-tld wordt echter juist gebruikt door veel stichtingen. Mede daarom keurde onder meer de Internet Society NL de overname eerder al af.

In zijn brief dringt procureur-generaal Xavier Becerra er bij de Icann op aan om de overdracht van het .org-beheer naar Ethos Capital te blokkeren. De voorgenomen overname zou leiden tot ernstige zorgen, die niet genegeerd kunnen worden, aldus Becerra. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat de Icann meermaals over de .org-tld's heeft gezegd dat ze zijn bedoeld voor non-commerciële doeleinden. Daarom zouden deze tld's betaalbaar moeten blijven. Met die gedachte in het achterhoofd is het beheer van de tld's eerder bij de PIR neergelegd. Deze organisatie zou de belangen van het tld kunnen waarborgen. Becerra schrijft dat Ethos Capital deze belangen niet heeft en dat de PIR deze na de overname ook niet meer zal hebben.

Becerra is ook ontevreden over de schimmige handelwijze van Ethos Capital en wat het heeft gecommuniceerd over het doel van de overname. Na de overname zal de PIR belasting moeten betalen, een grote lening moeten terugbetalen en investeerders winst moeten uitkeren. Allemaal zaken die de organisatie nu niet hoeft en die gevolgen kunnen hebben voor de .org-tld's, aldus Becerra. Daarnaast is Ethos Capital een nieuw bedrijf zonder staat van dienst, wat de betrouwbaarheid onduidelijk maakt. Dat terwijl kritieke diensten als de WHO, het Rode Kruis en de VN gebruikmaken van het .org-tld.

Omdat de Icann geregistreerd is in de staat Californië, heeft de procureur-generaal van die Amerikaanse staat bevoegdheden over de organisatie. De staat is namelijk verantwoordelijk voor het toezicht op non-profitorganisaties en overnames als deze. Becerra sluit zijn brief dan ook af met de melding bereid te zijn 'de noodzakelijke maatregelen te treffen om Californiërs en de non-profitgemeenschap te beschermen'. Volgens StateAG.org kunnen procureur-generaals 'gerechtelijke stappen' ondernemen tegen non-profitorganisaties als zij dat nodig achten.