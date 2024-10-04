VK geeft kleine eilandengroep weg, met mogelijk grote gevolgen voor .io-domein

Het Verenigd Koninkrijk heeft de kleine Chagos-eilandengroep teruggegeven aan Mauritius. We horen je al denken: wat doet dit insignificante, geopolitieke nieuws op Tweakers? Dat komt omdat de stap mogelijk grote gevolgen kan hebben voor een van de populairste domeinextensies: het .io-domein. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog verre van duidelijk.

Dat het Verenigd Koninkrijk een strategisch belangrijk deel van zijn krimpende imperium weggeeft aan Mauritius, heeft op geopolitieke schaal veel symbolische waarde. Maar ook voor het internet kan de spraakmakende teruggave grote gevolgen hebben, al zijn die op dit moment nog onduidelijk. Het dispuut draait om de Chagos-archipel, een eilandengroep in de Indische Oceaan die sinds 1965 onder bewind staat van het Verenigd Koninkrijk in de vorm van het Brits Indisch Oceaanterritorium. Dat is altijd controversieel geweest, want het nabijgelegen Mauritius claimt de eilandengroep zelf al jaren als grondgebied. In een historische beslissing heeft het VK de controle over het gebied nu aan Mauritius overgedragen, waarmee het ook meteen zijn laatste Afrikaanse kolonie opgeeft.

Maar genoeg geschiedenisles: wat betekent dat voor het internet? Mogelijk dus veel, want het country code topleveldomein .io valt onder het Brits Indisch Oceaanterritorium. De overdracht van dit BIOT betekent dat het land, of beter gezegd het overzeese gebied, dat .io beheert, spoedig niet meer bestaat.

Chagos archipel

Het .io-domein is een erg populair tld. Tld-beheerder Icann schat dat er meer dan 270.000 .io-domeinen in omloop zijn. Het domein is vooral populair onder hippe start-ups, die graag de verwijzing naar Input/Output in hun domeinnaam willen registreren, maar ook omdat de io-klank goed past bij bedrijfsnamen.

Er is al jaren ook wel ophef over het domein, al is dat meestal klein gebleven. In het verleden zijn er vaker boycots gestart tegen diensten zoals GitLab die het .io-domein gebruiken. Volgens sommige activistische gebruikers is het .io-domein onethisch, omdat het koloniale praktijken van het VK zou steunen. Zulke protesten gebeurden nooit op echt grote of impactvolle schaal, maar staken desondanks regelmatig de kop op. In 2023 probeerde een groep oorspronkelijke bewoners van de Chagos-archipel zelf de controle over het .io-domein te krijgen, maar dat liep op niets uit.

Nu het Brits Indisch Oceaanterritorium ophoudt te bestaan, is het onduidelijk wat er gaat gebeuren met het .io-domein. Daar gaat Icann over, dat kan bepalen of het domein wordt uitgefaseerd of niet. Daarbij houdt het zich vaak aan ISO-standaard 3166, waarin staat dat tld's verdwijnen als een land niet langer bestaat. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld al met het .cs-domein toen Tsjechoslowakije uit elkaar viel en met het .yu-domein van Joegoslavië.

Maar Icann kan ook een andere beslissing nemen. Zo is het .su-domein, oorspronkelijk een verwijzing naar de Sovjet-Unie, tot de dag van vandaag nog steeds in gebruik. Met de impact die het opheffen van .io zou hebben voor duizenden bedrijven wereldwijd, lijkt het onlogisch dat het domein daadwerkelijk zou verdwijnen. Het beheer van .io is de laatste jaren meermaals naar andere bedrijven gegaan en is inmiddels onderdeel van zo'n bedrijf.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 04-10-2024 20:02
87 • submitter: Mikke8

04-10-2024 • 20:02

87

Submitter: Mikke8

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Reacties (87)

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Intercity 5 oktober 2024 07:29
"Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld al met het .cs-domein toen Tsjechoslowakije uit elkaar viel en met het .yu-domein van Joegoslavië."
Jammer dat hier niet een Nederlands voorbeeld wordt genoemd: toen de Nederlandse Antillen in 2010 ophielden te bestaan is daarmee ook een einde gekomen aan het .an-domein.
Rogers 5 oktober 2024 10:02
Maar wat zie je als originele bewoners? Mauritius was onbewoond toen het ondekt werd door de Europeanen en was afwisselend van Nederland, Frankrijk en Engeland geweest. Wie moet je dan zien als originele rechtmatige eigenaar?
wooha @Rogers5 oktober 2024 16:50
Het gaat hier om de Chagos eilanden die door het VK deels aan Mauritius worden gegeven. De bewoners daarvan zijn tijdens de dekolonisatie tussen 1967 en 1973 verplaatst naar Mauritius en vormen ook maar een deel van de bevolking van Mauritius. Daar is sowieso al onvrede over. Het VK had er ook een nieuwe staat van kunnen maken. Of dat praktisch is kan ik niet beoordelen.

Onder originele bewoners zou ik de mensen verstaan die er in 1967 woonden en hun nakomelingen. Dat zullen grotendeels mensen zijn waarvan de voorouders tegen hun wil op die eilanden zijn geplaatst. En ongetwijfeld wat volle of gemengde afstammelingen van Europeanen.

Als er geen mensen tegen hun wil waren geplaatst dan zou er geen reden zijn om het aan wie dan ook terug te geven. Ik zie het meer als onafhankelijkheid van een volk of groep mensen. Fijn dat ze een eiland hebben om onafhankelijk op te zijn.

Wikipedia: Chagos Archipelago

[Reactie gewijzigd door wooha op 5 oktober 2024 16:52]

wooha @Rogers5 oktober 2024 17:53
Dat soort complexe beslissingen laat ik graag over aan het internationale hof van justitie.

https://www.icj-cij.org/f...169-20190225-01-00-EN.pdf

Overigens zijn ze er komen wonen toen het van Frankrijk was, dus voordat het van Engeland was.

[Reactie gewijzigd door wooha op 5 oktober 2024 18:13]

THETCR 4 oktober 2024 20:28
We horen je al denken: wat doet dit insignificante, geopolitieke nieuws op Tweakers?
Insignificant is het in ieder geval niet.
Andros
@THETCR4 oktober 2024 21:45
En onbeduidend des te minder. Waarom wordt zo'n woord onnodig verbasterd terwijl er gewoon een Nederlands woord voor is?
IamGrimm @Andros5 oktober 2024 16:38
Waarschijnlijk omdat "significant" wél gewoon een normaal Nederlands woord is en het antoniem voor de hand lijkt te liggen. Ik denk dat het voort komt uit onwetendheid, niet verbastering.
NKR @Andros7 oktober 2024 10:57
Is gewoon een Nederlands woord hoor: https://woordenlijst.org/zoeken/?q=insignificant
Sjekster @THETCR5 oktober 2024 12:14
Ik ben blij dat ik niet de enige ben die me daar aan stoorde.
dasiro 4 oktober 2024 22:15
er zijn genoeg andere TLD's die niet naar landen verwijzen en dat deed .io eigenlijk ook al niet, dus laat het maar gewoon voortbestaan.
Mikke8 @dasiro5 oktober 2024 10:36
Maar voor zover ik weet zijn 2 letter TLDs gereserveerd voor ccTLD volgens de policy van ICANN. Dus dat zou conflicteren met hun eigen policy..
supersnathan94
@Mikke87 oktober 2024 01:12
In de tijd dat men nog een soort van lokaal internet had zou dat nog wel gekund hebben, maar tegenwoordig is alles zo internationaal in gebruik dat dit bijna niet meer kan.

Kijk naar het .be domein. Youtube gebruikt dit als short url in de vorm van youtu.be. Superslim eigenlijk, maar ik durf te wedden dat geen enkele gebruiker daar bij stilstaat.

Prima dat het lnd het beheer regelt, maar laten we alsjeblieft geen ccTLDs gaan opheffen omdat het land zogenaamd niet meer zou bestaan.
Mikke8 @supersnathan947 oktober 2024 10:07
In 2010 is de .cs ccTLD nog opgeheven. Dus het gebeurt nog wel eens..

Deze was gekoppeld aan State of Serbia and Montenegro. Deze is gesplitst in 2006 in twee onafhankelijke landen. Dit is zover ik weet de meest recente stopzetting van een ccTLD.

Dat personen en bedrijven een ccTLD 'misbruiken' is naar mijn inzien geen reden om niet langer de policy te volgen. Bij registratie zou de registrant van deze voorwaarden op de hoogte moeten zijn.

Het proper houden van de ccTLD's heeft ook belang. Alle landen kunnen een ccTLD bekomen met hun ISO 3166-1 land code. Wat als er binnen 10 jaar een nieuw land ontstaat dat terug de ISO 3166-1 landcode IO krijgt?
Dit is in het verleden nog gebeurd. .cs was van 1991 tot 1995 in beheer door Czechoslovakia. Daarna door de State of Serbia and Montenegro van 2003 tot 2010.
supersnathan94
@Mikke87 oktober 2024 12:44
Wat als er binnen 10 jaar een nieuw land ontstaat dat terug de ISO 3166-1 landcode IO krijgt?
Dan gaat het beheer van die ccTLD over naar de instantie die dat zou moeten beheren, betekent niet dat de domein registraties dan ineens maar null&void moeten worden.

het .hutsefluts boeit toch verder eigenlijk helemaal niet? Gezien we feitelijk onbeperkt TLDs kunnen hebben tegenwoordig maakt het eigenlijk al geen drol meer uit wat of hoe. Het enige wat "belangrijk" is zijn overheidswebsites. Ik ga wel naar rijksoverheid.nl, maar niet naar rijksoverheid.habibab.

De TLD zegt in principe helemaal niks over de website anders dan in welk land het domein is geregistreerd.
[qDat personen en bedrijven een ccTLD 'misbruiken'[/q] Tja, wat is misbruik in deze? YouTube serveert ook gewoon haar klanten in België op dit domein, net als dat Youtube.nl een ding is. Je wordt alleen direct geredirect naar het .com domein.
Dit is in het verleden nog gebeurd. .cs was van 1991 tot 1995 in beheer door Czechoslovakia. Daarna door de State of Serbia and Montenegro van 2003 tot 2010.
Nee die TLD is in 1995 gewoon kompleet geyeet.
However, Serbia and Montenegro did not use .cs as its ccTLD, but continued instead to use the Yugoslavian ccTLD .yu until it finally expired on 30 March 2010.
Ze zijn doorgegaan met .yu tot 2010 en daarna zijn ze gesplitst naar .rs en .me
Bij registratie zou de registrant van deze voorwaarden op de hoogte moeten zijn.
"Hallo, dankjewel voor het registreren van je domein waar je je vet belangrijke business onder hangt. Wij behouden het recht om HET HELE LAND op te heffen en dan vervalt dit contract eigenlijk gewoon"

Is nou niet echt iets waar je als bedrijf even makkelijk rekening mee gaat houden toch?
Rainboww 4 oktober 2024 23:07
het nabijgelegen Mauritius
Dat is nogal relatief, als je 2100km afstand nabij wilt noemen :P
Bender 4 oktober 2024 20:14
De opmerking over GitLab dat ze op die manier kolonniale praktijken zouden steunen is wel interessant.
Want ze hebben in 2021 de standaard branche name van master naar default main veranderd, want ze vinden master en slave niet kunnen.

[Reactie gewijzigd door Bender op 4 oktober 2024 21:16]

wica @Bender4 oktober 2024 20:16
Van master naar main veranderd ;)
la cucaracha @Bender4 oktober 2024 20:36
We draaien serieus compleet door....
Hier houd ik het qua inrichting en setup van mijn IT parkje bij master en slave.
Ik hecht sterk aan die rolverdeling want aangezien ik vaak onderweg ben met de vrachtwagen wil ik me niet
druk moeten maken over personeelsconflicten thuis.
Heeft altijd prima gewerkt en dat moeten we zo houden ook...
Bender @la cucaracha4 oktober 2024 21:17
Bij servers gebruik je ook vaak primary en secondary, dus master en slave hoeft zelfs niet als je in de juiste termen wil blijven.
supersnathan94
@Bender5 oktober 2024 01:54
Zucht, deze discussie hebben we toen ook al eens gehad. Ook in de linux kernel.

Primary en secondary zijn niet hezelfde als master en slave. Komt niet eens in de buurt.

Master-slave is een heel specifieke rol verdeling wat gewoon woorden zijn en die niks te maken hebben met historische context verheerlijken.

[rant] Ik kan er echt heel pissig van worden als men dat koloniale verleden er weer bij haalt terwijl er momenteel in de hedendaagse maatschappij veel meer slavenarbeid plaats vind dan toen.

Ik vind het echt hypocriet dat we deze termen niet meer zouden kunnen gebruiken vanwege het slavernij verleden (wat ook echt wel erg was he, dat is niet wat ik ter discussie stel), terwijl we het nooit hebben over de hedendaagse slavernij. Slaven zijn echt zo fkn goedkoop tegenwoordig dat het gewoon niet meer grappig is. Omstandigheden en de “werkrelatie” zijn nog nooit zo erg geweest als nu.

Ga maar even zoeken bij de BBC hoe het nu zit, het gaat echt nergens over. Vroeger was het het equivalent van 50-60K $. Tegenwoordig niet veel meer dan 50-60$ dat is dus duizend keer zo goedkoop. Een “investering” van zoveel geld probeer je daar nog “zuinig” mee om te gaan. Voor minder dan $100 niet meer. Dit is echt een gigantisch probleem.
[/rant]

Goed. De reden waarom die andere termen niet bruikbaar zijn als alternatief, is dat ze een andere rolverdeling hebben.

In een primary/secondary opstelling heb je in principe twee identieke dingen waarvan er 1 in principe als hot spare aanwezig is. Denk aan DNS. Als de primary DNS niet werkt, dan vragen we het aan de secondary. Het is een redundant uitgevoerde opstelling.

In een master-slave situatie heb je 1 ding wat delegeert naar 1 of meerdere andere dingen die het daadwerkelijke werk uitvoeren. Valt de master weg, dan hebben de slaves niks nieuws meer te doen, maar is ook je gehele spulleboel niet bruikbaar.

Dit is dus een giga verschil met primary-secondary, waar je er praktisch helemaal niks van merkt als er 1 ding uitvalt.

Het punt is. Master-slave als term is 1 op 1 vergelijkbaar met datgene waar men het graag niet over wil hebben, omdat het beladen is (maar we slaan daar wel echt te ver in door), maar binnen de context van IT is het ook EXACT de rolverdeling van de architectuur.

Binnen de IT moeten we nu allerlei vage constructies bedenken die NIET de lading dekken en niet de opzet beschrijven zoals deze daadwerkelijk is.
Cid Highwind @supersnathan945 oktober 2024 07:34
Aangezien we voor “tot slaaf gemaakten” de term slaaf niet meer gebruiken, zou je zeggen dat master/slave weer gewoon normaal gebruikt moet kunnen worden binnen deze context.

En inderdaad. Beetje spijkers op laagwater zoeken hier binnen de IT context op te wijzen, maar blind zijn voor het feit dat de hardware waarmee je je beklag doet mogelijk, al dan niet in halffabrikaten, door de handen van tot slaaf gemaakten is gegaan.
supersnathan94
@Cid Highwind6 oktober 2024 01:47
Nou precies dit. Bijna 100% van alles wat we als consumenten af kunnen nemen is vervaardigd in een keten waar “slavenarbeid” in voor komt. Van grondstoffen in de vorm van edelmetalen tot kleding, halffabrikaten voor de chip industrie, stomme gadgets van Temu of AliX, voetbalstadions in landen als Qatar.

Het gebeurt op grotere schaal dan ooit tevoren en wat is onze oplossing? Het woord niet meer gebruiken. Echt zo jammer.
DrPoncho @supersnathan945 oktober 2024 08:47
Als het nog bestaat en het dus niet alleen een concept uit het verleden is, is dat dan niet juist reden temeer om binnen de IT andere termen te gebruiken? Ik snap je logica niet waarom dat een reden is om het nog wel te gebruiken.

En het getuigt eerder van creatieve armoede als er geen alternatief bedacht kan worden dat geen relatie heeft met buiten de sector.
supersnathan94
@DrPoncho5 oktober 2024 13:40
Als het nog bestaat en het dus niet alleen een concept uit het verleden is, is dat dan niet juist reden temeer om binnen de IT andere termen te gebruiken? Ik snap je logica niet waarom dat een reden is om het nog wel te gebruiken.
Omdat het woord niet het probleem is!

Laten we alsjeblieft stoppen met het cancelen van termen of woorden omdat iemand er een negatieve connotatie bij heeft.

Ja slavernij bestaat nog en ja het is erger dan ooit, maar dan maar het woord niet gebruiken lost geen kloot op. Dus laten we het vooral wel gebruiken op de manier waarop het bedoelt is. Als beschrijvende term voor een rolverdeling
vrow @supersnathan946 oktober 2024 23:02
Hup hup, dat woord gewoon op de blacklist hoor :+
wooha @supersnathan945 oktober 2024 17:36
Klopt dat DNS voorbeeld wel?

Volgens mij zijn beide DNS servers in de regel gelijktijdig actief en in gebruik voor DNS requests en is er geen sprake van expliciete fail-over vanuit de client gezien. Het DNS zelf kent ook geen volgorde in NS records, zoals bijvoorbeeld wel voor MX records.

Het verschil bij DNS servers heeft betrekking op het distribueren van gegevens. De DNS gegevens worden op één van de servers aangepast, waarna de andere server die gegevens korter of langer daarna overneemt via een zone transfer. Zoiets als bij asynchrone master/slave cq source/replica database servers.

Bij routers of servers die niet gelijktijdig actief zijn heb je een active/standby configuratie.

In beide gevallen kan je primary/secondary gebruiken om een volgorde aan te geven. Hetzij van data, hetzij van beschikbaarheid. De client kan daarvan op de hoogte zijn, zoals bij MX records, maar hoeft dat niet te zijn, bijvoorbeeld als er IP fail-over wordt gebruikt.

Bovendien kan die volgorde ook nog veranderen. Dat kan handmatig of automatisch tijdens fail-over gebeuren. De master/slave (data) rol kan dus dynamisch zijn, net als de active/standby (beschikbaarheid) rol.

Eigenlijk zie ik weinig toegevoegde waarde voor de term master/slave boven source/replica voor data en active/standby voor beschikbaarheid. Daarbovenop misschien nog primary/secondary om als server een voorkeur aan te geven aan de client.

PS:

Master is verwarrend in de context van data, omdat master data al gebruikt wordt voor een type data en het gebruik voor tijdsvolgorde voor verwarring kan zorgen.

Overigens heb ik geen principieel bezwaar tegen het gebruik van master/slave als het een goede analogie is van een feitelijke situatie.

[Reactie gewijzigd door wooha op 5 oktober 2024 17:47]

supersnathan94
@wooha6 oktober 2024 01:54
Primary DNS servers host controlling zone files, while secondary DNS servers are used for reliability and redundancy.
As per Cloudflare.
Volgens mij zijn beide DNS servers in de regel gelijktijdig actief en in gebruik voor DNS requests en is er geen sprake van expliciete fail-over vanuit de client gezien.
Ja en nee. Vanuit de client gezien is de secondary er als failover, vanuit de hosting kant is de secondary er als read-only replica voor loadbalancing. Een bij de client ingestelde “primary”, kan dus alsnog door loadbalancing een request delegeren naar de aan de hostingkant ingestelde “secondary”.

Punt is dat je als secondary aan de clientzijde vaak een hele andere provider kiest.

Zo heb ik als primary nu nog Cloudflare en als secondary die van m’n ISP. Als CF er dan eens een keer geheel een potje van maakt kan ik het altijd nog aan m’n ISP vragen.

Either way is het heel anders dan wat een master/slave situatie insinueert.
wooha @supersnathan946 oktober 2024 03:47
Ah, bij dat laatste heb je het natuurlijk over de (endpoint) client die (caching) recursive resolvers benadert. Daarbij zal je inderdaad meestal primary en secondary configureren, dus met volgorde vanuit de client configuratie gezien.

In mijn verhaal bedoelde ik "clients" van de authoritative DNS servers voor een zone, dus in de praktijk de caching DNS servers die door de uiteindelijke DNS (endpoint) clients gebruikt worden. Die naamgeving van mij is verwarrend besef ik nu. Tussen dat caching en authoritative deel bestaat geen expliciete volgorde in het DNS en de caching servers zijn per definitie read-only.

Binnen het authoritative deel kun je de (zone) data distribueren zoals je wil, liefst met zo min mogelijk vertraging. De gebruikelijke authoritative setup is zoals Cloudflare die noemt. Maar DNS root servers worden volgens mij bijvoorbeeld per operator geconfigureerd en daar is dan ook geen sprake van een enkele "controlling" primary DNS server voor die ene zone. Waarschijnlijk bestaat er wel weer één primary per operator.

Zelfs voor non-root zones kun je ervoor kiezen om twee authoritative servers onafhankelijk te configureren. DJ Bernstein was daar voorstander van, met het idee dat als een DNS server op een netwerk niet bereikbaar is, dat rest van de diensten op dat netwerk mogelijk ook niet bereikbaar zijn en je die dan ook niet zichtbaar wil hebben in het DNS.

(Secure DNS maakt het hele verhaal weer een stuk complexer. Daar ken ik de details niet van.)

Vandaar mijn idee van een scheiding in terminologie tussen de inrichting van servers voor distributie van (zone) data en de inrichting van de beschikbaarheid van servers die wat voor diensten dan ook leveren.

Zoals je zegt zijn er wel minstens twee verschillende situaties en is het onzinnig om dezelfde terminologie te gebruiken voor verschillende situaties.
fenrirs @supersnathan945 oktober 2024 22:10
Als nazaat van een ‘slaaf’ kan ik je vertellen dat ,in de gelukkig binnen onze familie bewaarde dagboeken, van mijn voorouders er een heel ander beeld wordt geschetst. In een verslag uit 1851 wordt beschreven hoe mijn bet-bet-overgrootvader (geen idee hoe je 6 generaties terug noemt) geroemd werd door zijn ‘meester’ voor het voorkomen van een uitslaande brand in stallen.

Helaas horen we alleen de schrijnende gevallen, maar er zijn ook veel verhalen van zgn ‘slaven’ die het heel goed konden vinden met hun ‘meesters’ en het vaak beter hadden dan zgn ‘vrijen’.

Laten in vredesnaam niet zo gespannen doen over ideeën van 200 jaar geleden, maar vooral naar de toekomst kijken


Overigens zie ik ‘master’ in git als “leidend” tov branches en heb een hekel aan “main”, dat geen enkele uitstraling van gezag heeft.

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 5 oktober 2024 22:18]

supersnathan94
@fenrirs6 oktober 2024 02:03
In een verslag uit 1851 wordt beschreven hoe mijn bet-bet-overgrootvader (geen idee hoe je 6 generaties terug noemt) geroemd werd door zijn ‘meester’ voor het voorkomen van een uitslaande brand in stallen.
Mooi om te horen.

Over het algemeen was de situatie ook zo. Zelfs binnen de slaven was er ook nog een rangorde en had je “huisslaven” die veelal als bedienden werkten en niet op het land aan het werk waren.
Helaas horen we alleen de schrijnende gevallen, maar er zijn ook veel verhalen van zgn ‘slaven’ die het heel goed konden vinden met hun ‘meesters’ en het vaak beter hadden dan zgn ‘vrijen’.
Ja veelal de huisslaven inderdaad. In Django Unchained zag je daar een aantal goede voorbeelden van.

Maar dat deze relaties zo goed werkten was vaak dan ook het gevolg van het feit dat zo’n slaaf ook gewoon echt een investering was. $50.000 equivalent is nu nog steeds veel geld. Van die investering wilde je dan ook zo lang mogelijk “lol” hebben.
sfranken @la cucaracha4 oktober 2024 20:52
Als je nu een nieuw park inricht kom je stndaard uit bij main in plaats van master, want dat is een wijziging geweest in git die alle gitboeren (en frontends) hebben overgenomen.
RoestVrijStaal @Bender4 oktober 2024 20:19
Des te beter om daarvan weg te blijven.

Als je het gebruik in technische context niet kan onderscheiden van gebruik in andere contexten zit er een steekje in je los.
84hannes @RoestVrijStaal4 oktober 2024 20:24
Als je het gebruik in technische context niet kan onderscheiden van gebruik in andere contexten
Denk je dat de technische betekenis lost staat van de historische betekenis?
zit er een steekje in je los.
Grappig is dat juist hoe ik denk over mensen die de relatie tussen slave en slave niet zien.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 5 oktober 2024 08:56]

RoestVrijStaal @84hannes4 oktober 2024 20:26
Waarom zou je bij een technisch context een woord meer beladen maken door zaken erbij te betrekken die helemaal niets met die context te maken hebben?
84hannes @RoestVrijStaal4 oktober 2024 20:38
Deze discussie is, zoals @Zwatelaar elders ook stelt, natuurlijk totaal offtopic, laat ik dat voorop stellen. Maar ik kan het niet wegmodden, dus bijt toch.
Waarom zou je bij een technisch context een woord meer beladen maken door zaken erbij te betrekken die helemaal niets met die context te maken hebben?
Houd je je nu bewust van de domme? Er worden in de tech-industrie leenwoorden gebruikt die buiten de tech-industrie een negatieve associatie hebben. Niet voor ons misschien. Ik ben nerdy genoeg om bij master en slave nog aan jumpertjes te denken die ik om moest zetten bij mijn IDE-schijven. Maar ik ben ook wereldwijs genoeg om te weten dat die woorden niet uitgevonden zijn voor die toepassing, en pas later buiten de tech-industrie een betekenis hebben gekregen.

Kun je dan echt doen alsof er geen relatie is? Als voorbeeld, zou ik vandaag een kleurenpalet uit kunnen brengen met de kleuren "neger" en "poepchinees" en kunnen zeggen dat je die in de context van het kleurenpalet moet zien?

Als je vindt dat 'blacklist' en 'slave' geen negatieve associatie hebben dan snap ik je, ik kan jou niet verplichten bepaalde associaties te hebben. Maar ik vind het behoorlijk ongemakkelijk als mensen woorden die een algemeen bekende betekenis hebben proberen te isoleren in een zelfgekozen context.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 4 oktober 2024 21:09]

bzzzt @84hannes4 oktober 2024 21:06
Maar ik vind het behoorlijk ongemakkelijk als mensen woorden die een algemeen bekende betekenis hebben proberen te isoleren in een zelfgekozen context.
Zoals in de OSS wereld namen als "git" (naarling, sukkel) of "gimp" (kreupele) gebruikt worden?
supersnathan94
@84hannes5 oktober 2024 02:21
Maar ik vind het behoorlijk ongemakkelijk als mensen woorden die een algemeen bekende betekenis hebben proberen te isoleren in een zelfgekozen context.
Twee punten.

1. That sounds like a personal problem. Meer kan ik er echt niet van maken. Is ook niet lullig of afkerend bedoeld, maar dat is jouw gevoel. Dat kan ik van tevoren niet ruiken of zien.
2. Master-slave beschrijft ook in de IT precies de verhouding van rollen zoals die ook buiten de context van IT zijn gedefinieerd. Dat is ook het hele punt. Beschrijvende termen gebruiken is nu eenmaal best practice. Het beschrijft een rolverdeling en verbind hier geen oordelen of waarden aan.
Kun je dan echt doen alsof er geen relatie is?
nee. Die relatie is er namelijk gewoon. Alleen beschrijft het dus een rolverdeling tussen twee entiteiten. Net als “werkgever” en “werknemer”. Er zit alleen een verschil in wat er daadwerkelijk toe doet, waardoor die term niet goed de lading dekt om die andere rolverdeling te beschrijven.
Als voorbeeld, zou ik vandaag een kleurenpalet uit kunnen brengen met de kleuren "neger" en "poepchinees" en kunnen zeggen dat je die in de context van het kleurenpalet moet zien?
Nee. Heel andere woorden met hele andere lading. “Slaaf” is geen term met een negatieve connotatie zoals die andere twee dat wel hebben. Laten we het zo zeggen. “Slaaf” als woord in alle varianten hoor je nog vaak op het nieuws bij de NOS, die andere twee ga je daar echt niet zomaar horen. Misschien in een interview met een slachtoffer van racisme ofzo. Maar een interviewer of presentator gaat die woorden echt niet gebruiken. In de VS vind ik het eerlijk gezegd helemaal belachelijk hoe er met het N-woord wordt omgegaan. Het zorgt alleen maar voor meer segregatie en dat is gewoon heel jammer.

Op een gegeven moment moet het toch wel een keertje klaar zijn met het constante geëxcuseer voor het slavernijverleden van tig generaties terug? We houden toch ook niet nog steeds heel Duitsland verantwoordelijk voor alles wat we nog een keer ontaarden vanuit de tweede wereldoorlog? Drie kwart van alle grote bedrijven in de wereld zou niet eens bestaansrecht meer hebben als we ze nu nog verantwoordelijk zouden houden voor de oorlog. Bedrijven als hugo boss, VW, Audi, BMW, Krupp, Oetker, Flick & Deutsche Bank.

Allemaal bedrijven die per stuk tienduizenden Joodse slaven in dienst hadden en daar gigantisch groot mee zijn geworden. Een groot deel van alle zaken die daar toen hebben plaatsgevonden worden nu pas ontdekt he?

Het was pas in 1997 dat bleek dat Flick&Deutsche Bank een groot deel van Auswitz had gefinancieerd en kredieten van joodse klanten had doorgesluisd naar het Nazi-regime.
Als je vindt dat 'blacklist' en 'slave' geen negatieve associatie hebben dan snap ik je,
Ik vind zeker dat er een negatieve associatie is met die twee termen (hoewel ik die van Blacklist niet eens goed begrijp, want van wat ik weet valt men dus over het feit dat “black” wordt vergeleken met “slecht” en “white” met goed”. Ik denk dan, joh ik drink het liefst zwarte koffie, want “witte” koffie is echt niet te pruimen) alleen past die associatie er alleen bij als het ook in die context wordt gebruikt en/of bedoeld.
meowmofo @84hannes4 oktober 2024 21:02
Laat blacklist er nou net niks mee te maken hebben.
supersnathan94
@L0g0ff7 oktober 2024 13:10
Er stond ooit een leuk testje in het boek (Het slimme onbewuste) waar dit ijzersterk duidelijk werd gemaakt dat je donker onbewust associeert aan negativiteit.
Daar is niks onbewusts aan hoor. Daar is de hele maatschappij zowat op gebouwd. Er zijn zoveel spreekwoorden voor gemaakt, zoveel apparaten die daar wat aan doen (denk aan motion sensors op floodlights voor alarmsystemen).

Hele genres aan film, games en boeken die hier op berusten.

Het is ook helemaal niet onlogisch dat we donker aan negativiteit koppelen. Wij mensen zijn immers niet gebouwd voor de afwezigheid van zonlicht. Kijk naar wat men moet doen in Scandinavische landen om in de winter gezond te kunnen blijven. Veel vitamine D slikken, speciale daglicht lampen. Het hele lichaam berust op de aanwezigheid van licht. Zonder licht zie je niks. Het heeft helemaal geen zin als mens evolutie technisch gezien om 's nachts wakker te zijn. Vandaar de melatonine stimulans als de schemering inzet.

Duisternis is altijd een associatie met negativiteit. Kijk naar Nederland. Iedereen begint gelijk te zeuren nu de dagen weer korter zijn en het snel donker is. Winterdepressies komen er weer aan.

Is echt niet "onbewust".
Het veranderen van woorden zoals blacklist naar denylist dragen daar ook aan bij.
Nee. Dat draagt het niet. Het zorgt er juist voor dat mensen associaties krijgen met een woord wat er nooit is geweest. Ik mag nu geen blacklist meer gebruiken omdat het mogelijk opgevat kan worden als negatieve term door mensen met een huidskleur die niet blank is? Ga toch gauw weg.
Als zwart elke keer onbewust gekoppeld wordt aan negativiteit en wit aan het goede dan werkt dat onbewust door in de bovenkamer.
- Zwarte koffie
- Zwart goud
- Zwarte band (martial arts)
- Zwarte cijfers (positief bedrijfsresultaat)

Ik noem er maar even een paar hoor die superpositief zijn. Verder nog wat andere zaken waarin Zwart echt heel goed naar voren komt, vooral op het gebied van luxe artikelen:
The color black often gets a bad rap due to its common associations with darkness. But it has plenty of positive associations, too. Here’s a closer look:

Power and confidence: Black is often linked to authority, seriousness, and control. Think of a powerful black suit or a sporty black car. It can project the essence of success and accomplishment.

Luxury and exclusivity: Black is frequently used in high-end products, creating a perception of value, rarity, and sophistication. From designer handbags to limited edition black credit cards, the color black signifies something special.

Sophistication and timelessness: A black outfit never seems to go out of style. Black clothing represents classic elegance and can be dressed up or down for any occasion.

Mystery and intrigue: The hues of black absorb all light, so it's naturally associated with the unseen and unexplored. This can evoke a sense of curiosity, hidden potential, or the vastness of space.
Valt allemaal wel mee, maar juist door al dat gefocus op het woord (waarvan de kleur echt in geen velden of wegen lijkt op de huidskleur) krijgen we alleen maar meer segregatie.

Ik ga toch ook niet lopen zeuren over "blanke vla", "witte rijst", "gele rijstpap", "blanke lak", "blanke rum" of "witte haai"?

Zwart is gewoon een kleur. Niks mis mee, gewoon gebruiken. Blacklist heeft niks te maken met mensen met een tintje. Gaat het ook niet zijn of worden. Houd er over op en ga je niet zo dingen persoonlijk aan te lopen te trekken. Krijg je echt een heel verdrietig leven van.

Dit is overigens een algemeen advies/stelling voor een ieder. Niet specifiek voor jou bedoeld.
THETCR @84hannes4 oktober 2024 20:27
In dit geval wel. Het gaat namelijk om de "master copy" en de andere branches zijn "master replicas".
nzall @THETCR4 oktober 2024 20:43
De term master/slave als zijnde een gesynchroniseerd technologiesysteem met één source of truth gaat terug tot 1904: https://www.researchgate....y_in_Technical_Literature

Toen was het van toepassing op een systeem van gesynchroniseerde klokken in Zuid-Afrika waarbij de master clock in een vacuum stak en de slave klokken gekalibreerd werden op basis van deze master clock.

En het allereerste gebruik in een computeromgeving van de term ging over een master/slave distributed computing opstelling van computersystemen uit 1964 waarbij de slaves al het werk verrichtten en de master computer werd aanzien als "het brein".
THETCR @nzall4 oktober 2024 20:53
Dat geldt niet voor het orginele idee met version control systems.

Dit is bijvoorbeeld wel van toepassing op ATA harde schijven .

De terminologie master copy werd vroeger al gebruikt voor documenten en dergelijke, zoals bij boeken en bladmuziek. Ver voor de jaren 1900.
Zwatelaar @84hannes4 oktober 2024 20:31
We gaan toch niet weer de hele zwarte pieten discussie hier opnieuw voeren?
Volkomen off topic.
84hannes @Zwatelaar4 oktober 2024 20:40
Volkomen off topic.
Hier sta ik helemaal achter. Mod de reactie van @RoestVrijStaal en iedereen die daar op reageerde (inclusief mijn reacties) alsjeblieft weg, dat heeft hier niets te zoeken.
kozue @84hannes5 oktober 2024 09:41
Ik weet niet waarom je slave erbij haalt, want het woord slave wordt in git niet gebruikt. Het ging om het woord master, die helemaal niet puur naar slaven verwijdt. Een master is bv ook iemand die een bepaalde techniek goed beheerst. Het verbannen van het woord master is dan ook zeer dubieus en willekeurig.
supersnathan94
@84hannes5 oktober 2024 13:47
Ik reageerde op het, in mijn ogen, absurde statement dat je woorden in een andere context een geïsoleerde betekenis kunt geven die door anderen niet als kwetsend mag worden ervaren.
Je mag het best als kwetsend ervaren hoor. Maar over het algemeen is dit wel degelijk hoe het werkt. Je hebt het zelf niet door en dat maakt het zo grappig wat je zegt.
git
noun (DEROGATORY • INFORMAL)
an unpleasant or contemptible person.
"that mean old git"
84hannes @supersnathan945 oktober 2024 17:02
Wat is je punt?
According to Linus, he chose to call it Git, which is British slang for “unpleasant person,” because “I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now Git.”6 Mar 2023
Die associatie wordt toch nergens ontkent?
supersnathan94
@84hannes5 oktober 2024 23:16
Punt is dat dat dus daadwerkelijk een kwetsend woord is (net zoals die “poepchinees” uit jouw voorbeeld), maar daar hoor je niemand over.

Hypocrisie noemen we dat. Maar goed.
84hannes @supersnathan946 oktober 2024 07:14
Voor wie is Git kwetsend dan? Behalve natuurlijk Linus Torvalds zelf, dat is zelfspot. Ik denk dat "poepchinees" door alle Chinezen negatief opgevat word, maar een woord als "Git" alleen als je het jezelf aantrekt.

Daarbij zijn "slave" en "poepchinees" algemeen bekende woorden. Voordat ik Git kende had in het woord "git" nog nooit gehoord, maar misschien is dat anekdotisch.
supersnathan94
@84hannes6 oktober 2024 14:44
Voordat ik Git kende had in het woord "git" nog nooit gehoord, maar misschien is dat anekdotisch.
Dat is anekdotisch. Git, Gimp en Fag zijn woorden die Britten bijvoorbeeld nog best vaak gebruiken. Ik zit nu in Engeland en had toevallig gisteravond nog een gesprekje met een oudere vrouw en die gebruikte het woord fag nog gewoon ter aanduiding van een sigaret, zoals dat hier best gebruikelijk is. Moet je in de VS niet proberen.
maar een woord als "Git" alleen als je het jezelf aantrekt.
Alle woorden hebben dat. Dat is het hele punt. Het is de context van hoe het woord wordt gebruikt of dat gevoel ook daadwerkelijk valide is.

In deze hele thread hier hebben we verschillende woorden gebruikt die je allemaal op zo’n manier zou kunnen gebruiken, maar ik heb dat nooit als kwetsend ervaren. Dat was, naar ik aanneem, immers ook jouw bedoeling niet.
Yellow @Bender4 oktober 2024 20:16
Correctie: "master" naar "main"
sfranken @Bender4 oktober 2024 20:49
IMHO was dat niet een beslissing van GitLab,maar eentje vanuit git die door GitLab ook doorgevoerd is. Zo'n beetje elke git boer heeft dat overgenomen, trouwens.
sdziscool @Bender5 oktober 2024 02:18
Al deze kritiek hier in de comments over de master naar main verandering! Denkt dan niemand aan de aandeelhouders!!!?
qlum @Bender5 oktober 2024 08:40
Ja en nee, er speelt meer bij die naamswijziging, main ia ook simpelweg een kortere duidelijkere naam. Git zelf maakte dat ook de default. inclusivitiet speelt hier zeker een rol, maar de term main is een betere term dan master.
Adm.Spock @Bender5 oktober 2024 13:56
Dat heeft GitLab niet bedacht.

De benamingen zijn in de ISO normen aangepast. En GitLab volgt netjes de standaard.
oudengrijs 4 oktober 2024 21:05
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chagosarchipel
Tussen 1967 en 1971 werd de hele populatie van de archipel (circa 1500 personen) door de Britse overheid gedwongen te verhuizen naar Mauritius om plaats te maken voor een Brits-Amerikaanse legerbasis op Diego Garcia. Aan de internationale gemeenschap werd verteld dat de eilanden geen permanente bewoners hadden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Expulsion_of_the_Chagossians
In a memo from this period, Colonial Office head Denis Greenhill (later Lord Greenhill of Harrow) wrote to the British Delegation at the UN: The object of the exercise is to get some rocks which will remain ours; there will be no indigenous population except seagulls who have not yet got a committee. Unfortunately along with the Birds go some few Tarzans or Men Fridays whose origins are obscure, and who are being hopefully wished on to Mauritius etc.
"Het domein is vooral populair onder hippe start-ups."

Bij die start-ups lezen ze blijkbaar nooit een krant. Of misschien vinden ze het wel stoer om hun hippe bedrijf in verband te brengen met dit soort wreedheden.

Wie zich te buiten gaat aan zo'n 'domain hack' zou moeten weten waarmee hij zich inlaat.
Zenomyscus @oudengrijs4 oktober 2024 23:03
Om eerlijk te zijn is dit de eerste keer dat ik hier van hoor. Ik heb geen .io domein, maar wanneer ik een leuk domein in gedachte heb is vooral de prijs en beschikbaarheid voor mij van belang. Ik heb nooit verder gekeken waar een TLD vandaan komt, wie daar aan het roer staat of wat voor verleden er aan vast hangt. Ik wil gewoon een leuke site online zetten.
oudengrijs @Zenomyscus5 oktober 2024 00:33
Haha, dat heeft natuurlijk ook met de leeftijd te maken. Een voorbeeld. Het lichtvaardige gebruik van het Top Level Domain '.ly' wringt met de voortdurende gewelddadige conflicten in Libië. Voor ons ouwetjes kan 'gewoon leuk' daardoor tenenkrommend zijn. Maar ik hoor waarschijnlijk niet tot de doelgroep van jouw websites, dus laat je door mij niet van de wijs brengen!
laurxp @oudengrijs5 oktober 2024 01:59
Of bijvoorbeeld het TLD ".af" van Afghanistan, ook te lezen als "as fuck". Leuk, totdat de Taliban een probleem heeft met je "queer.af" Mastodon-server...
oudengrijs @laurxp5 oktober 2024 03:22
Oeps!

Je kunt natuurlijk ook checken wie de manager is vóórdat je een domeinnaam registreert:
https://www.iana.org/domains/root/db
JayPe @oudengrijs5 oktober 2024 08:57
Ja.. en het .nl domein moet je ook niet willen gebruiken, als je ziet wat voor koloniaal verleden dat land heeft.
oudengrijs @JayPe5 oktober 2024 13:59
Helemaal mee eens.

Maar als je in Nederland gevestigd bent, dan heb je daarom toch een relatie met het .nl domein. En voor relaties geldt het aloude 'in voor- en tegenspoed'. Je hoeft het niet altijd met je partner eens te zijn. Je kent elkaars sterke en zwakke punten.

Daarentegen is het gebruik van een 'domain hack' een bewust gekozen verbintenis met een buitenstaander, waarvan je de antecedenten niet voor lief hoeft te nemen.
JayPe @oudengrijs5 oktober 2024 18:18
"Het domein is vooral populair onder hippe start-ups."

Bij die start-ups lezen ze blijkbaar nooit een krant. Of misschien vinden ze het wel stoer om hun hippe bedrijf in verband te brengen met dit soort wreedheden.

Wie zich te buiten gaat aan zo'n 'domain hack' zou moeten weten waarmee hij zich inlaat.
Nou, dit wat je schreef, is waar ik op aanhaak: Zoals afkortingen iets anders kunnen betekenen, wist ik ook niet dat .io afkomstig is van een discutabel stukje wereldgeschiedenis. Een domain hack zou ik .io niet willen noemen, want het is dít specifieke artikel dat mij voor het eerst uberhaupt van deze eilanden groep doet leren. Wacht. is de TLC .dev dan misschien ook besmet met een slecht verleden? en hoe kijk je aan tegen .it ? Ik kan mij voorstellen dat bij een hippe start-up de i.o. (Toevallig ook nog veel gebruikt voor b.v. In Oprichting :-P ) eerder aanziet voor een InformationTechnology-gelieerd-domain dan dat er associaties of uberhaupt wetenschap of kennis aanwezig is van die Chagos eilandjes, of haar geschiedenis.

De registrars die die TLD's aanbieden... die zouden misschien beter moeten weten. How about .no?

Maar serieus: niet bedoeld als flame, ik spiegel even of er eigenlijk wel sprake is van een 'domain hack',. dat zie ik bij youtu.be of bit.ly duidelijker naar voren komen dan bij https://web.esphome.io/ (onze 'eigen' HomeAssistant-add-on) via welke weg je kleine boardjes kunt programmeren...
oudengrijs @JayPe5 oktober 2024 23:23
Je moet, denk ik, onderscheid maken tussen de verschillende soorten Top Level Domains:
  • Generic TLD's (bijvoorbeeld .com .org .net .edu en ook .dev)
  • Country Code TLD's (bijvoorbeeld .nl .be .de .fr en ook .it en .io)
Zie de kolom 'Type' in deze lijst:
https://www.iana.org/domains/root/db

Met Generic TLD's is natuurlijk niets aan de hand.

Voordat in 1994 op Internet (dat hoorde toen nog met een hoofdletter) de commerciële kermis losbrak, was het eigenlijk altijd zo, dat je alleen een Country Code TLD kon aanvragen als je fysiek in het desbetreffende land gevestigd was. Voor een aantal landen geldt die restrictie nog steeds, Australië bijvoorbeeld, maar op veel plaatsen is de discipline verwaterd. Registrars zijn gericht op het genereren van omzet. Oneigenlijk gebruik wordt daarbij voor lief genomen.

Dat is hoe ik het zie.
Milmoor 4 oktober 2024 21:50
Is het nou weggeven of teruggeven aan Mauritanië? Maakt nogal uit qua connotatie. De VN zit op spoor twee: https://www.theguardian.c...s-ending-years-of-dispute. De Britten hebben zich daar echt misdragen, reden te meer om de juiste terminologie te gebruiken.
Verwijderd @Milmoor4 oktober 2024 22:15
Mauritanië ligt een paar duizend kilometer van Mauritius.
Milmoor @Verwijderd4 oktober 2024 22:43
Klopt. Het Verenigd Koninkrijk ligt nog verder weg. Zij hebben de inheemse bevolking van de Chagos naar Mauritanië gedeporteerd. Er ligt niet echt wat anders dichter in de buurt wat logisch zijn.

De oorspronkelijke bewoners van de Chagos eilanden waren niet betrokken bij de onderhandelingen met Mauritanië zie ik nu. Ik durf ook niet te zeggen of dat wel of niet logisch is. Het is nooit zwart-wit, wat van buitenaf oordelen moeilijk maakt: https://www.theguardian.c...come-step-towards-justice.

[Reactie gewijzigd door Milmoor op 4 oktober 2024 22:52]

MSalters @Milmoor4 oktober 2024 23:19
'Oorspronkelijke' bewoners is een wat moeilijk concept hier. Het eiland was niet bewoond toen de eerste Europeanen het ontdekten. Het ligt een roteind van alles verwijderd. Mauritanië ligt ook niet in de buurt, al is het het dichtstbijzijnde eiland.
Verwijderd @MSalters5 oktober 2024 00:14
Mauritius. Again. 😂
separhim @MSalters5 oktober 2024 14:40
Mauritanië is een land dat aan de noordwestkust van Afrika ligt ;) . Oorspronkelijke bewoners is dit geval is moeilijk te defineren omdat die iedereen die er woonde door de Britten of Fransen daar is geplaatst, maar wat je sowieso hard kan maken is dat degene die er woonden, voornamelijk op Diego Garcia, geen enkele inspraak hadden in de beslissing om hen weg te sturen destijds, en nu ook de beslissing om de eiland behalve Diego Garcia terug te geven.

Daarnaast is het er wel degelijk nog een reden om deze eilanden terug geven, tot in de jaren 60, waren de Chagos eilanden onderdeel van de Mauritius kolonie, ze zijn uit de soevereiniteit van Mauritius gehaald vlak voor onafhankelijkheid omdat de Amerikanen daar een luchtmachtbasis wilde hebben.
Mud.Starrr @Milmoor4 oktober 2024 23:15
Naar Mauritius, niet Mauritanië
sspiff @Milmoor5 oktober 2024 07:44
De reactie waar jij op reageert probeert je te wijzen op het verschil tussen Mauretanië en Mauritius. Mauretanië is een land in west Afrika. Mauritius is een eiland in de Indische oceaan. @Verwijderd geeft dan ook geen commentaar op de aanzienlijke afstand tussen Mauritius en Chagos.
Milmoor @Verwijderd5 oktober 2024 08:34
Je hebt helemaal gelijk.
THETCR @Milmoor5 oktober 2024 12:23
Het was inderdaad een stuk netter geweest als @84hannes teruggegeven had gebruikt. Het is immers geen geschenk, maar dekolonisatie.
Siaon @Milmoor5 oktober 2024 13:38
Dat valt wel mee, de bevolking is verplaatst (i.p.v. beeindigd), en wie de baas ergens is verandert nogal. Wanneer begint een claim op iets kan je je dan afvragen, en hoe, en wie bepaalt dat dan?
Mag Groningen bijvoorbeeld ervoor kiezen om bij Duitsland te gaan?

En hebben de mensen die NU op die eilanden leven hier iets over te zeggen gehad? Ik kan me goed voorstellen dat veel daar helemaal niet op zitten te wachten... Hong Kong was en is ook niet bepaald een succesnummer.

M.a.w. wat je schrijft is ogenschijnlijk een enorm beperkt (westers romantisch?) perspectief, dat geen recht doet aan de realiteit van de mensen daar nu, en ook niet aan het verleden.

Dit soort gedachtes leggen overigens ook een beloning op het uitmoorden van bevolkingen, dan heb je later namelijk geen 'claims'.
rjmno1 @Milmoor5 oktober 2024 16:08
icann is een organistatie waar veel meer vreemde domein namen te vinden zijn zoals.ocean en andere domein namen wat me niet meer te binnen schiet.Vroeger kan je in windows een bepaalde setting veranderen waardoor deze namen geactieveerd zouden zijn en kon men op die websites kijken wat de inhoud was van die desbetreffende website.
Sjekster @emeralda5 oktober 2024 12:13
Triest? Moeten we ook nog medelijden hebben? :O
beeldbuijs 4 oktober 2024 20:26
"We horen je al denken: wat doet dit insignificante, geopolitieke nieuws op Tweakers?"
Dat denk ik regelmatig :P maar dat mag je eigenlijk niet zeggen.
bzuidgeest 7 oktober 2024 13:24
"Geeft weg"???? Is meer, woord gedwongen terug te geven wat ze gestolen hadden, wat in de eerste plaats niet van hen was. Wat de UN e.d. als jaren geleden heeft gesteld dat ze niet hoorden te houden...

"Geeft weg" is veel te vriendelijk

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