'Verenigd Koninkrijk kon gevangenentransporten niet tracken na cyberaanval'

Het Verenigd Koninkrijk kon vorige week gevangenentransporten niet meer tracken, nadat een toeleverancier van het bedrijf dat deze transporten regelde, is gehackt. De paniekknoppen in de transporten zouden door de cyberaanval ook niet meer werken.

De gevangenentransporten worden in het Verenigd Koninkrijk geregeld door het bedrijf Serco, dat weer diensten afneemt van Microlise. Microlise levert de trackingsoftware en is vorige week gehackt, schrijft de Financial Times. Door die cyberaanval waren gevangenentransporten van Serco niet meer te tracken en werkten de paniekknoppen ook niet meer, schrijft het nieuwsmedium op basis van een intern bericht.

Serco zegt tegen de FT dat de transporten door zijn blijven gaan en dat er mitigerende maatregelen zijn genomen. Zo moesten werknemers ervoor zorgen dat telefoons waren opgeladen voordat gevangenen werden getransporteerd, moesten die werknemers elk halfuur contact opnemen met collega's en kregen ze papieren kaarten. De navigatiediensten van Microlise werkten door de cyberaanval namelijk ook niet meer.

Ook DHL zou door de aanval zijn getroffen, waardoor pakketbussen van het bedrijf niet langer te tracken zijn. Microlise zegt dat 'sommige' diensten inmiddels weer werken. Het is niet duidelijk of de gevangenentransporten ook weer te tracken zijn. Serco voert in het Verenigd Koninkrijk ruim 300.000 gevangenentransporten per jaar uit. Het is niet bekend wie Microlise heeft gehackt.