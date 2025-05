Britse man krijgt 18 jaar cel voor maken kindermisbruikmateriaal met AI

Een 27-jarige man heeft in het Verenigd Koninkrijk een onvoorwaardelijke celstraf van achttien jaar gekregen. De man gebruikte AI om kindermisbruikmateriaal te genereren op basis van foto's van echte kinderen.

Boven op de celstraf van achttien jaar, krijgt de man nog een voorwaardelijke celstraf van zes jaar, schrijft de Greater Manchester Police in een persbericht. Volgens de politie gebruikte de man 'software met een AI-functie', waarmee hij normale foto's van kinderen transformeerde in 'beelden van de meest verdorven aard', zegt aanklager Jeanette Smith in een verklaring van de Britse kinderbescherming.

De man bezocht volgens de politie regelmatig versleuteldechatrooms om dergelijke afbeeldingen te verkopen en uit te wisselen. Hij zou verzoekjes hebben aangenomen om foto's te maken waarin kinderen fysiek of seksueel werden mishandeld. De man heeft zelf toegegeven dat hij 5000 pond heeft verdiend met het verkopen van dergelijke beelden, schrijft de kinderbescherming.

De 27-jarige man werd in juni vorig jaar al opgepakt. In de maanden daarop heeft hij meermaals toegegeven meerdere misdaden te hebben gepleegd. Naast het genereren van kindermisbruikbeelden, gaf hij ook toe meermaals het misbruiken van kinderen onder de 13 te hebben aangemoedigd. De man werd op maandag veroordeeld.