WhatsApp en Signal protesteren tegen Britse wet over scannen naar kinderporno

Chatapps WhatsApp en Signal en topmensen van diverse andere berichtendiensten hebben een open brief gestuurd naar de Britse regering over een aankomende wet. Die zou berichtendiensten verplichten om berichten te scannen op zoek naar content van kindermisbruik.

De bedrijven roepen in de brief op om de wet aan te passen, omdat hij in de huidige vorm de beveiliging van chatapps zou breken. "Kortom, het wetsontwerp vormt een ongekende bedreiging voor de privacy, veiligheid en beveiliging van elke burger van het Verenigd Koninkrijk en de mensen met wie zij communiceren. Het moedigt andere, vijandige regeringen aan die wellicht zullen proberen ook zulke wetten te maken." De brief is ondertekend door topmensen van WhatsApp, Session, Signal, Element, Threema, Viber en Wire.

Een woordvoerder van de Britse regering zegt tegen de BBC dat die veronderstelling niet klopt. "Het wetsvoorstel houdt geen verbod in op end-to-endencryptie, en het zal diensten niet verplichten om encryptie te verzwakken." Het wetsvoorstel verplicht de diensten wel om berichten automatisch te scannen op materiaal van kindermisbruik. Apple wilde dat systeem in iOS 15 zetten met een scan op de telefoon zelf, maar heeft dat plan teruggetrokken nadat er veel interne en externe kritiek kwam op het plan. Veel chatplatforms maken gebruik van end-to-endencryptie om chats te beveiligen, zodat mensen veilig onderling kunnen communiceren.