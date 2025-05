Apple dreigt in VK te stoppen met FaceTime en iMessage om encryptiewet

Apple heeft kritiek geuit op een Brits wetsvoorstel waarbij techplatforms gedwongen kunnen worden encryptie af te zwakken. Het bedrijf dreigt vanwege het voorstel in het VK te stoppen met FaceTime en iMessage.

Met het wetsvoorstel zou de Britse regering 'de de facto wereldwijde scheidsrechter zijn als het gaat om wat voor databeveiliging en encryptie toegestaan is', stelt Apple volgens The Guardian. Onder het voorstel worden techplatforms verplicht de Britse overheid in te lichten als ze de beveiliging willen aanpassen, waarbij die aanpassing 'een negatieve impact' zou hebben op onderzoeken van inlichtingendiensten.

Pas na toestemming van de Britse overheid, zou Apple de beveiligingsaanpassingen mogen doorvoeren. De Britse overheid kan bedrijven onder de wet ook dwingen bepaalde beveiligingen per direct en zonder dit naar buiten kenbaar te maken uit te schakelen. Nu is er nog onafhankelijk toezicht en kan een bedrijf in beroep gaan voordat dergelijke beveiligingsmaatregelen afgezwakt moeten worden.

Het bedrijf zegt dat met dit wetsvoorstel het 'de onmogelijke keuze' voorgeschoteld krijgt om bewust en heimelijk voor de Britse regering kwetsbaarheden te installeren in software, wat het bedrijf naar eigen zeggen nooit zou doen, of de ontwikkeling naar extra beveiligingsfuncties te staken. Apple zegt de diensten dan niet in het Verenigd Koninkrijk aan te bieden, meldt de BBC.

Los van deze aanpassing van de Investigatory Powers Act, is er in het Verenigd Koninkrijk ook kritiek op de Online Safety Bill. Onder deze wet zouden berichtendiensten verplicht kunnen worden om te scannen naar content van kindermisbruik. Naast Apple protesteerden WhatsApp en Signal hier eerder tegen; laatstgenoemde dreigt vanwege deze Bill in het land te stoppen met zijn diensten.