Apple trekt stekker uit iCloud-scanner die kindermisbruik moet detecteren

Apple trekt de stekker uit de fotoscanner die op zoek moest gaan naar beeldmateriaal van kindermisbruik bij iCloud-gebruikers. Het bedrijf zal blijven werken aan beveiligingsfuncties die kinderen moeten waarschuwen als men in contact komt met dergelijk beeldmateriaal.

Apple stelt tegenover Wired dat het uitgebreid overleg heeft gepleegd met experts en dat het bedrijf meent kinderen te kunnen beschermen zonder dat er data van gebruikers moet worden doorzocht. Het plan om de iCloud-fotoscanner uit te rollen, die op zoek gaat naar beeldmateriaal van kindermisbruik, komt er dus voorlopig niet.

Het Amerikaanse techbedrijf zegt wel meer te willen inzetten op andere functies die kindermisbruik moeten helpen tegengaan, zoals de Communicatieveiligheid-functie. Via deze functie worden kinderen gewaarschuwd zodra ze op het punt staan om naaktfoto’s te versturen of te ontvangen via de Berichten-app. Er worden daarbij ook informatiebronnen getoond om kinderen aan te leren hoe om te gaan met dergelijke situaties. Apple stelt dat het deze functie op termijn wil uitbreiden naar video’s en dat het de technologie ook wil openstellen voor gebruik in apps van derden. Een exacte termijn voor de nieuwe mogelijkheden van de Communicatieveiligheid-functie gaf het bedrijf niet mee. Communicatieveiligheid is beschikbaar sinds iOS 15.2, iPad OS 15.2 en macOS 12.1. De functie is opt-in en Apple krijgt hierbij geen toegang tot beelden van gebruikers.

Apple maakte in de zomer van 2021 bekend dat het een functionaliteit zou toevoegen aan iOS en iPadOS om foto's die Amerikaanse gebruikers op iCloud zetten te controleren op kindermisbruik. Dat zou met een mechanisme gaan gebeuren dat de privacy van onschuldige klanten zou beschermen en een heel laag risico op false positives zou geven. De plannen kregen hevige kritiek van onder andere beveiligingsonderzoekers, privacyactivisten en juridische deskundigen, die wezen op de risico's op lange termijn wat privacy en beveiliging betreft. Kort na de bekendmaking van de plannen, had Apple besloten om de introductie van de functie naar een later te bepalen datum uit te stellen.