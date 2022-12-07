Apple maakt uiteenlopendere prijzen mogelijk in App Store

Apple past het prijsbeleid van de App Store aan, waardoor ontwikkelaars bijna tien keer zoveel verschillende prijzen kunnen vaststellen voor hun apps. Onder meer de minimum- en maximumprijs zijn respectievelijk verlaagd naar 0,29 euro en verhoogd naar 11.999,99 euro.

Apple prijzen app store
Alle opties voor de prijsbepaling. Afbeelding via Apple

Het nieuwe systeem voor de prijsbepaling van apps in de App Store laat ontwikkelaars kiezen uit 900 verschillende prijzen voor hun apps. Voorheen waren de minimumbedragen voor abonnementen en applicaties respectievelijk 0,49 en 0,99 euro. De maximumprijs was net geen 1000 euro. Naast hogere en lagere prijzen kunnen ontwikkelaars voortaan ook kleinere stappen zetten binnen vooraf bepaalde prijsbereiken. Dit kan in stapjes van minimaal 10 cent tot en met prijzen van 9,99 euro.

Daarnaast kunnen 'ontwikkelaars van abonnementsapps' prijzen in één lokale versie van de App Store vaststellen, waarna de prijzen in alle andere valuta's automatisch worden vastgesteld. Ze kunnen vervolgens eventueel naar eigen inzicht prijzen per markt aanpassen, binnen de vooraf bepaalde marges.

Van de 700 nieuwe prijsopties zijn de duurste 100 opties alleen beschikbaar op verzoek. Ontwikkelaars moeten toestemming vragen aan Apple voordat ze deze prijzen mogen hanteren. Verder zijn er mogelijkheden toegevoegd om prijzen af te ronden.

De nieuwe opties zijn vanaf 6 december beschikbaar voor 'apps met abonnementen die automatisch worden verlengd'. In het voorjaar van 2023 worden de nieuwe prijsopties voor alle andere apps en inappaankopen beschikbaar gesteld. Volgens Apple is dit de grootste update van het prijsbeleid in het bestaan van de App Store. Nog onlangs heeft het bedrijf dit beleid geüpdatet, toen door prijzen te verhogen, wat met de huidige aanpassing weer teniet wordt gedaan, aangezien ontwikkelaars meer controle krijgen over de exacte prijzen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 13:20 57

07-12-2022 • 13:20

57

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Reacties (57)

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Verwijderd 7 december 2022 14:24
Wat is het voordeel van 900 vaste prijsniveaus t.o.v. 'plak er gewoon zelf een prijs op'?
Vinnie.1234 @Verwijderd7 december 2022 16:04
Je geeft daarom ook geen prijs aan, maar een tier.

Je wilt bijvoorbeeld gebruik maken van 0,29 euro cent. Dit is de 1e tier. Je weet dan dat in Amerika je app ook op de 1e tier terecht komt. Dus in dit geval ook 0,29 dollar. Je krijgt dan niet dat het 0,3051 dollar wordt (huidige koers). Je hebt overal waar je je app aanbiedt prijzen die voor het oog beter werken. En ontwikkelaars hoeven er niet verder aan te denken.

Of een optie dat je per valuta zelf mag kiezen beter of slechter is, laat ik maar even in het midden.
Verwijderd @Vinnie.12347 december 2022 18:01
Ah, daar had ik niet aan gedacht. Valt iets voor te zeggen. (Al vind ik een automatische afronding op $ 0,31 niet slechter voor het oog dan $ 0,29.)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 15:50]

Muurtegel @Verwijderd8 december 2022 00:48
Er zal ongetwijfeld een psychologisch verschil zijn tussen die twee prijzen. 0,29 lijkt mischien een stuk lager dan 0,31,
JvZ @Muurtegel8 december 2022 12:32
Daar heb je denk ik gelijk in.
Wanneer mijn vriendin in de winkel staat en iets kost 2,99, is het dus 2 euro volgens haar brein :+
Terwijl dat voor mij toch echt 3 euro is.

Veel trappen er niet in, maar er zijn dus ook mensen die zelden verder kijken dan het eerste cijfer.
Toppe @Verwijderd7 december 2022 14:41
Denk dat ze proberen te voorkomen dat menen prijzen zoals €0,55 o €6,66 gaan hanteren, dat 'oogt' minder mooi in een lijst.
donleo123 7 december 2022 13:23
Welke app kost er nou €12K? Wat zou hier een voorbeeld van kunnen zijn?
Neocortex-re @donleo1237 december 2022 13:27
Een kennisbank portal, bijvoorbeeld van een adviesbureau.De waarde zit dan niet in de app zelf maar in de toegang tot een grote hoeveelheid informatie.
fapkonijntje @Neocortex-re7 december 2022 14:01
En dan ook even 30% aan Apple aftikken? Lijkt mij een puik plan.
Gamebuster @fapkonijntje7 december 2022 15:17
Voor Apple wel
WhatsappHack
@fapkonijntje7 december 2022 15:46
15% tot een miljoen he. Als bijvoorbeeld "maar" 50 klanten zoiets kopen zit je nog ruiiiimmmm onder de 1M omzet; maar heb je wel 600K omzet binnengeharkt. Niet alles draait altijd om kwantiteit van de verkoop, maar gewoon de paar mensen (of gekken) vinden die het ervoor over hebben. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 25 juli 2024 15:50]

Fermion @Neocortex-re7 december 2022 14:02
Dat zal ik dan niet via Apple store inkopen… Een afdracht van 30%… Dat maakt het product al snel extra duurder. Een ontwikkelaar/fabrikant gaan geen 30% inleveren op zulke bedragen.
84hannes @Fermion7 december 2022 15:50
Dat zal ik dan niet via Apple store inkopen… Een afdracht van 30%… Dat maakt het product al snel extra duurder. Een ontwikkelaar/fabrikant gaan geen 30% inleveren op zulke bedragen.
Ik vraag me ook af hoe ik dit ga factureren bij mijn werkgever, en hoe ik uitleg dat ik bij het verlaten van het bedrijf mijn Apple account afsluit, en niet over wil dragen aan een collega :)
Voor alles is een oplossing te vinden, maar een dienst die zo duur is zou ik toch liever buiten de App store om af willen sluiten.
theblindman @84hannes7 december 2022 16:51
Jouw werkgever kan die app gewoon klaarzetten op jouw managed Apple ID en overdragen aan een collega als je uit dienst gaat :)
Me_Giant @Neocortex-re7 december 2022 13:29
En dat koop je dus niet als app maar sluit je als contract per gebruiker af.
Wolfos @donleo1237 december 2022 13:54
De iPad Pro proberen ze als een soort grafisch workstation in de markt te zetten en veel applicaties in die categorie kosten in ieder geval boven de $1000.
Niet zozeer $12k maar dat is dan ook het bovenste limiet.
RobertPeterson @Wolfos7 december 2022 14:15
Echt uit interesse hoor haha. Welke ipad app kost er rond de 1000 euro. Wil wel eens kijken hoeveel beter die dan zijn dan de gebruikelijke apps 8)7
Sluw @RobertPeterson7 december 2022 15:03
Heb even geGoogled maar ik kan ook niet veel vinden, de duurste serieuze app die ik kan vinden is VueCad pro voor $999.99
RobertPeterson @Sluw7 december 2022 15:35
Zijn er wel veel onserieuze apps dan voor 1000+ Ik ga zo ook even sneupen haha! Ben erg benieuwd!
TranceSetter @Sluw7 december 2022 16:26
De huidige limiet was dan ook 999, dus er zijn geen apps via de App Store die meer kosten.
HermanX @Sluw7 december 2022 16:32
in het artikel word ook aangegeven dat op dit moment de maximum prijs net onder de 1000 euro ligt.
Dus duurder dan 1000 ga je nu waarschijnlijk nog niet vinden.

Geef ontwikkelaars ook even de tijd om hun prijs te verhogen nu dat eindelijk mogelijk is.
Wolfos @RobertPeterson7 december 2022 15:25
Die zijn er nog niet veel voor iPad, maar ik kan me voorstellen dat een Autodesk of iets anders in die richting best een iPad port wil doen en tegen het prijslimiet aanloopt.

Lijkt me niet zo gek dat als je professionele software wilt stimuleren je het ook mogelijk maakt om professionele prijzen te vragen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 15:50]

RobertPeterson @Wolfos7 december 2022 15:38
Ja ik snap dat ook heel goed hoor! Zeker met het gigantische aantal verschillende auto's types etc is dat natuurlijk zonder hulp van techniek amper te doen. Ook installatietechniek etc is het meer dan logisch!

Ik was ook meer benieuwd naar de wat stommere dingen, ik ga zo even in de appstore rondneuzen wellicht dat ik nog iets geks tegenkom!
Frame164 @donleo1237 december 2022 13:56
Voor heel specialistische software is dat helemaal geen raar bedrag. Denk aan specifieke CAD en simulatiesoftware.
lenwar
@Frame1647 december 2022 15:16
Klopt, maar dan is verkoop via de appstore niet een logische keuze. Dat is veelal software dat op basis van offertes aangeboden wordt.
Verwijderd @lenwar7 december 2022 16:06
Prima, dat is 1 voorbeeld. Er is meer specialistische software waarbij je dit rustig via de app store kan doen.
84hannes @lenwar7 december 2022 15:54
In toevoeging op jouw antwoord, zal daar een licentie aan vast zitten die overdraagbaar is binnen het bedrijf, of zelfs een server-licentie. Dat lijkt me allemaal wat onpraktisch op een iPhone (ik chargeer, ik weet dat dit ook op een Macbook Mx of een iPad Pro gaat werken) met een iCloud account.
GertMenkel @84hannes7 december 2022 16:49
In theorie kun je natuurlijk een accountsysteem met subaccounts opzetten (denk een bedrijfsaccount met individuele medewerkersaccounts en beheerdersaccounts) zodat de aankoop binnen een bedrijf te gebruiken is zonder dat een medewerker die ontslag neemt je hele bedrijf plat gooit.

Aan de andere kant kan dit voor bijvoorbeeld gespecialiseerde ZZP'ers die hun eigen gereedschap meenemen alsnog wel handig zijn. Op iPhones misschien niet, maar op een moderne tablet kun je behoorlijk wat indrukwekkend werk verrichten en iPadOS zit in dezelfde store als iPhoneOS natuurlijk.

In de praktijk denk ik dat men eerder een maandbedrag gaat vragen dan een grote prijs vooraf. Waarom een lump sum nemen als je iedere maand een stabiel inkomen kan halen uit mensen die voor een abonnement voor je app betalen? Plus, mensen hebben vaak niet eens door dat zo'n abonnement vaak duurder is dan een enkele aankoop, is weer extra inkomsten.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 25 juli 2024 15:50]

Daniel. @donleo1237 december 2022 13:24
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_Rich

:Y)
ikt @donleo1237 december 2022 13:26
Misschien een app die als key fungeert voor je Mercedes EQ waarmee je permanent meer power unlockt? :+

Bij dat soort astronimische bedragen kan ik me alleen licenties voorstellen als legitiem gebruik...
Me_Giant @donleo1237 december 2022 13:28
Wie wil er nou niet 40.000 randomtokens om je spel wat sneller te kunnen spelen.
Christoxz @donleo1237 december 2022 13:30
Geen, want de vorige limiet ligt daar ver onder.
De maximumprijs was net geen 1000 euro.
Daarnaast zijn de 100 hoogste tarieven alleen beschikbaar op aanvraag.
Van deze prijsstellingen zijn er 600 nieuw, waarnaast er nog 100 hogere prijsstellingen op verzoek beschikbaar zijn. De laagste prijsstelling is $ 0,29 en de hoogste maar liefst $ 10.000 (op verzoek).
Prijzen zijn ook van inapp/abonnementen, dus wellicht willen zij ook een speler worden in ander soort aankopen, zoals bijvoorbeeld remote upgrades van je auto.
hawke84 @donleo1237 december 2022 13:50
Een app welke alleen door de eerste 10 mensen gekocht kan worden, met een foto van een aap welk een sigaar rookt.

Ik ga m vanmiddag ff 15 minuten coden en dan een maandje of 3 op vakantie met de opbrengst.
ChrisL1971 @donleo1237 december 2022 14:14
Ter herinnering https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_Rich
SamSid @donleo1237 december 2022 14:18
Genoeg van die onzinnige apps. Zoals bijvoorbeeld een met een statisch plaatje of een wit scherm. Voor de bragging rights. Weet niet zeker of dat soort apps nu verboden zijn. Maar er was een tijd dat ze er waren. Waarom? Omdat er wel gekken zijn met zoveel geld dat ze bij ellende niet weten wat ze daarmee moeten doen.
apeklootje @donleo1237 december 2022 16:06
Mensen die geld willen witwassen, was ook een kerel die een boek verkocht via Amazon voor duizenden euro's terwijl dit allemaal aaneen geplakte fragmenten waren die hij had gedownload.
De commissie bij Amazon was lager dus ideaal om wit te wassen....
lenwar
@donleo1237 december 2022 15:17
De app store heeft ook software voor MacOS. Ik zou 1-2-3 geen voorbeeld kunnen noemen, maar er is zat desktop software met hele hoge licentiekosten. Of het dan logisch is dit via de app store te regelen is wat anders. (veelal wordt software met die soort bedragen op basis van (al dan niet persoonlijke) offertes aangeboden in mijn professionele ervaring)

Edit:
https://www.foundry.com/products/nuke-family/nuke#editions
Nuke Studio kost ongeveer 10000 euro.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 25 juli 2024 15:50]

tweakerbwoy @donleo1237 december 2022 21:42
Bepaalde desktop applicaties kunnen anders behoorlijk wat geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan CAD software; Een standaard licentie voor SolidWorks kost bijvoorbeeld al 6000 euro
slamhk 7 december 2022 13:28
Wat motiveert dit verandering nou eigenlijk?

Eerste gedachtes die ik hierbij zou hebben zijn:
  • Meer segmentatie en tiers van je product, ipv dat je of een subscription model aanbiedt, je wellicht ook partiele functies kunt aanbieden voor een nog kleinere bedrag? Opzich doen ze dat al...
  • Developers hebben meer controle over hun marge en aanbiedingen?
Hmmmmm. Ik moet hiet nog meer inlezen voor wat dit nou zou betekenen voor de gemiddelde consument.
zap8 @slamhk7 december 2022 13:45
Zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat Apple nl subsciption based apps loopt te promoten. Verdiend Apple aan de ene kant meer aan. Aan de andere kant kan het betekenen dat developers een stabielere stroom van inkomsten kunnen tegemoet zien. Verondersteld natuurlijk wel dat de apps aantrekkelijk zijn om op geabonneerd te blijven.
Frame164 @zap87 december 2022 13:59
Subscriber based apps zijn ook voor gebruikers handig als je die applicaties niet altijd nodig hebt. Bovendien is de initiele investering minder. Dezelfde reden waarom een bedrijf leaseauto's neemt ipv auto's te kopen. TCO van kopen zou minder kunnen zijn maar het gaat wel van de hoeveelheid cash af die je nodig hebt om te ondernemen.
Verwijderd 7 december 2022 13:34
Meer vrijheid om je apps te beprijzen dus, handig voor ontwikkelaars, en zeker voor de verkoop van add-ons, content of abonnementen.
Moet ik wel eerlijk toegeven dat ik het aantal betaalde apps op 1 hand kan tellen.
Crp @Verwijderd7 december 2022 13:47
Betaalde apps zijn er inderdaad niet veel. Maar de meesten zijn vrijwel onbruikbaar zonder eerst een abonnement af te sluiten. Je betaald dan bijv. alsnog 7 euro voor 1 maand toegang.
Roel1966 7 december 2022 18:39
Vraag mij wel af of er een app bestaat die 11999,99 euro is en tja, wie zou nou voor zoveel geld een app in de appstore gaan kopen.
mutley69 8 december 2022 21:57
Waar ik niet kan om lachen is die positieve ondertoon die gegeven wordt aan iets dat eigenlijk erg negatief is. De gebruiker/klant/afnemer opsluiten in een absurd gesloten extreem dure gouden kooi.
En of dat nu om Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta of een andere big-tech-speler gaat - we hebben het veel te ver laten komen.
Gewoon vinger op de knip en niks spenderen tot het naar onze zin is.
Frame164 @ZpAz7 december 2022 13:57
Het zou een race to the bottom zijn als developers het ook voor zo'n bedrag moeten gaan aanbieden om nog iets te kunnen verkopen. Maar als je zo laag moet gaan zitten is je app ook niet erg bijzonder.
RobIII @ZpAz7 december 2022 15:22
Dan vraag je toch meer voor je app :? Je hóéft geen 29ct te vragen 8)7
lenwar
@ZpAz7 december 2022 15:27
Voor kleine vrijwillige donaties kan dit een dingetje zijn natuurlijk?
Verwijderd @ZpAz7 december 2022 13:45
Weet niet waar jij je koffie haalt, maar als een kop koffie €4,- moet kosten, wellicht op het station ofzo?
29ct is voor sommige apps of in-app aankopen een prima of zelfs hoge prijs. ;)

Een kopje koffie zet je thuis trouwens al vanaf zo'n 9ct per kopje...

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 15:50]

RobertPeterson @Verwijderd7 december 2022 14:18
Een kopje koffie voor 4 euro klinkt wel echt als een Apple product ;)
apeklootje @RobertPeterson7 december 2022 16:09
Alleen te drinken uit een Apple kop, gezet met Apple mineraalwater dat drie keer zo duur is, je kan uiteraard als optie ook suiker en melk krijgen.
aikebah @Verwijderd8 december 2022 17:05
Maar dan heb je geen pumpkin spice latte van de starbucks natuurlijk (niet dat ik daar behoefte aan heb... doe mij maar het gouwe ouwe recept van VOF de Kunst)

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