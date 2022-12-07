Apple maakt uiteenlopendere prijzen mogelijk in App Store

Apple past het prijsbeleid van de App Store aan, waardoor ontwikkelaars bijna tien keer zoveel verschillende prijzen kunnen vaststellen voor hun apps. Onder meer de minimum- en maximumprijs zijn respectievelijk verlaagd naar 0,29 euro en verhoogd naar 11.999,99 euro.

Alle opties voor de prijsbepaling. Afbeelding via Apple

Het nieuwe systeem voor de prijsbepaling van apps in de App Store laat ontwikkelaars kiezen uit 900 verschillende prijzen voor hun apps. Voorheen waren de minimumbedragen voor abonnementen en applicaties respectievelijk 0,49 en 0,99 euro. De maximumprijs was net geen 1000 euro. Naast hogere en lagere prijzen kunnen ontwikkelaars voortaan ook kleinere stappen zetten binnen vooraf bepaalde prijsbereiken. Dit kan in stapjes van minimaal 10 cent tot en met prijzen van 9,99 euro.

Daarnaast kunnen 'ontwikkelaars van abonnementsapps' prijzen in één lokale versie van de App Store vaststellen, waarna de prijzen in alle andere valuta's automatisch worden vastgesteld. Ze kunnen vervolgens eventueel naar eigen inzicht prijzen per markt aanpassen, binnen de vooraf bepaalde marges.

Van de 700 nieuwe prijsopties zijn de duurste 100 opties alleen beschikbaar op verzoek. Ontwikkelaars moeten toestemming vragen aan Apple voordat ze deze prijzen mogen hanteren. Verder zijn er mogelijkheden toegevoegd om prijzen af te ronden.

De nieuwe opties zijn vanaf 6 december beschikbaar voor 'apps met abonnementen die automatisch worden verlengd'. In het voorjaar van 2023 worden de nieuwe prijsopties voor alle andere apps en inappaankopen beschikbaar gesteld. Volgens Apple is dit de grootste update van het prijsbeleid in het bestaan van de App Store. Nog onlangs heeft het bedrijf dit beleid geüpdatet, toen door prijzen te verhogen, wat met de huidige aanpassing weer teniet wordt gedaan, aangezien ontwikkelaars meer controle krijgen over de exacte prijzen.