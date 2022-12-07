The Witcher 3-update maakt sommige mods onbruikbaar en incorporeert andere

De komende next-gen update voor The Witcher 3: Wild Hunt zal voor de pc bepaalde gevolgen hebben voor mods van de game. CD Projekt Red heeft een lijst met mods gecontroleerd en ze zullen niet allemaal werken na de update. Bepaalde mods worden onderdeel van de update.

De ontwikkelaar meldt in een blogbericht dat het updaten van een game betekent dat er allerlei bestanden worden aangepast, waardoor de mods die specifiek die bestanden veranderen, niet langer zullen werken. Daarbij benadrukt het bedrijf dat dit niet is te vermijden en dat het ontwikkelteam prioriteit heeft gegeven aan het zo goed mogelijk maken van de update en niet aan het minimaliseren van verandering om de mods zoveel mogelijk te kunnen behouden.

Desondanks wil CD Projekt Red dat de overgang zo soepel mogelijk gaat, ook al was de laatste pc-update alweer zo'n zes jaar geleden, waardoor behoorlijk wat spelers aan hun favoriete mods gewend zijn geraakt. Om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen met het oog op de mods voor de pc, heeft de ontwikkelaar een greep uit de populairste mods gedaan en gecontroleerd of ze na de update nog werken.

Deze lijst met bevindingen is gepubliceerd. Daaruit komt een gemengd beeld naar voren. Het merendeel blijkt niet compatibel te zijn, maar er is alsnog een redelijk aantal mods dat wel blijkt te functioneren. In veel gevallen is een script error er de oorzaak van dat een mod niet meer werkt na de update. CD Projekt Red legt uit dat de toevoeging van een nieuwe queeste scripts in de update verandert, waardoor mods die op scripts zijn gebaseerd, veelal een error geven. Als oplossing verwijst de ontwikkelaar naar bijvoorbeeld de Script Merger-tool. De mod-experts van de ontwikkelaar zullen na de release ook hulp aanbieden op fora.

Daarnaast zijn verschillende populaire, niet nader genoemde mods onderdeel van de update, maar het hangt af van het gebruikte platform of ze allemaal beschikbaar zijn. Voor deze incorporatie heeft CD Project Red toestemming van de makers. Ook hebben de oorspronkelijke makers een vergoeding gekregen en zijn hun namen opgenomen in de credits. Deze mods zijn verbeterd en aangepast waar nodig. Volgens de ontwikkelaar ging dat in één geval zo ver dat het specifieke onderdeel van de game waar de mod zich op richt, een remake heeft gekregen. In die zin zijn sommige mods standaard onderdeel geworden van de game na de update. Deze update komt op 14 december uit.

Witcher 3 next-gen

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 14:13 69

07-12-2022 • 14:13

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Reacties (69)

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Ravi0li 7 december 2022 14:26
Mooi om te zien hoe een gameontwikkelaar de mod-community hiermee erkent. Niet alleen het overnemen van ideeën in de game zelf, maar ook het testen van andere mods op hun werking na de update. Daar kunnen andere ontwikkelaars imo nog een puntje aan zuigen.
Cloggs @Ravi0li7 december 2022 14:41
Helemaal met clients als steam waarbij updates automatisch gepusht worden voor je games zelfs als je ze niet opstart maar alleen al geïnstalleerd hebt staan. Nu kun je dit uitzetten maar een spel spelen zonder de update te installeren of terug gaan naar een oudere versie is onmogelijk.

Heb het een aantal keer meegemaakt met Bethesda die kleine updates pusht die niets noemenswaardig doen maar wel de script extenders breken die zowat nodig zijn voor alle interessante mods voor de TES en FO spellen.
micla @Cloggs7 december 2022 18:27
Helemaal met clients als steam waarbij updates automatisch gepusht worden voor je games zelfs als je ze niet opstart maar alleen al geïnstalleerd hebt staan.
Ik weet niet hoe dit bij Steam zit, maar ik heb de GOG versie, en daar moest ik expliciet aangeven dese update te willen installeren. Het werd zelfs meer als een stand alone game gepresenteerd.

Verder Hulde aan CDP Red, ik heb zo enorm veel plezier aan deze game gehad, en om deze nu gratis te upgraden naar de nieuwste itteratie is werkelijk om te roemen. Andere uitgevers hadden er een nieuwe uitgave van gemaakt ( kuch Skyrim kuch )

Ik ga deze in ieder geval nog eens doorspelen, van begin tot eind.

[Reactie gewijzigd door micla op 27 juli 2024 17:06]

centr1no @micla8 december 2022 08:00
Verder Hulde aan CDP Red, ik heb zo enorm veel plezier aan deze game gehad, en om deze nu gratis te upgraden naar de nieuwste itteratie is werkelijk om te roemen. Andere uitgevers hadden er een nieuwe uitgave van gemaakt ( kuch Skyrim kuch )
Als je The Witcher 3 nog niet hebt kost het spel gewoon geld net zoals de Skyrim Special Edition gratis was al je het spel al had.
Beide bedrijven hebben als doel hun spel opnieuw onder de aandacht te brengen en het met de 'modernisering' langer relevant te houden. Beide gebruiken het als een 'kijk ons eens aan onze community denken' promotie in een tijd dat ze die positiviteit hard nodig hebben.
Ik zie niet hoe CDPR daarmee hulde verdient en Bethesda voor hetzelfde weggezet moet worden alsof ze iets verwerpelijks doen.

[Reactie gewijzigd door centr1no op 27 juli 2024 17:06]

!GN!T!ON @Cloggs7 december 2022 15:33
of terug gaan naar een oudere versie is onmogelijk.
Op Steam kan dit wel, maar dan moet de ontwikkelaar dit aanzetten. Zijn legio developers die dit aanbieden zodat je bij een update niet direct hoeft te upgraden als je je save niet wilt verliezen, rimworld, alle paradox games, DSP en ga maar door. Rechts-klik de game in je steam library -> Preferences -> Beta's. Kies daar de versie die hebben wilt.

Als dit niet mogelijk is voor je specifieke game heeft de developer dit uitgezet. Voor een MMO / persistent online world of multiplayer only game is dit logisch natuurlijk. Maar voor singleplayer moet dit gewoon kunnen. Geen idee of Bethesda dit wel of niet doen, speel geen spellen van hun, maar als ze het niet zo doen dan is dat best slecht van ze..
tw_gotcha @Ravi0li7 december 2022 14:47
en ik denk dat de community de mods die misschien nu niet werken zo gefixd heeft.
een andere game waar modding gestimuleerd wordt is de X series, space simulation
Me_Giant @tw_gotcha7 december 2022 17:11
Ik ken deze community niet, maar bij andere games zijn er veel mods, die ook veel gebruikt worden, die niet meer actief worden onderhouden. Dus updates zijn zeker geen gegeven in zo'n situatie.
tw_gotcha @Me_Giant7 december 2022 18:20
dat klopt wel. Nexus is altijd een goede bron voor mods.
X-universe bedoelde ik, van egosoft, die hebben van begin af aan mods ondersteund en de community heeft enorm veel content gemaakt, complete campaigns, ruimteschepen etc:
http://forum.egosoft.com/...44784756bd137f014bb1c1517
Inflatable @Ravi0li7 december 2022 14:49
Dat is wel apart ja, meestal is het aan de modmakers zelf om hun mods te testen en up to date te houden met de nieuwste gameversies.. Dat CD Projekt Red daar überhaupt tijd insteekt is best wel apart.. Hadden ze maar iets meer tijd in Cyberpunk 20277 gestoken, ahum.. :X
unglaublich @Inflatable7 december 2022 15:53
Hebben ze ook inmiddels. Maar iedereen blijft refereren naar het launch debakel, want dat is een meme geworden.
Cuqebaqer @Ravi0li8 december 2022 06:52
Cdpr en Bethesda brengen dan ook letterlijk mod tools uit voor de community. Op deze manier blijven de games ook interessant en relevant jaren na dato.
EnigmaNL @Ravi0li7 december 2022 15:02
Ik hoop alleen wel dat ze de makers van de mods die ze overgenomen hebben wel benoemen in de credits.
Alxndr @EnigmaNL7 december 2022 15:08
Ook hebben de oorspronkelijke makers een vergoeding gekregen en zijn hun namen opgenomen in de credits.
Stond dit eerder niet in het artikel ofzo?
Finraziel
@Alxndr7 december 2022 15:27
Zeker wel, stond er al toen er nog nul reacties waren, hij heeft het gewoon niet gelezen.
Hopman42 @EnigmaNL7 december 2022 15:09
Voor deze incorporatie heeft CD Project Red toestemming van de makers. Ook hebben de oorspronkelijke makers een vergoeding gekregen en zijn hun namen opgenomen in de credits

[Reactie gewijzigd door Hopman42 op 27 juli 2024 17:06]

Freakiebeakie @EnigmaNL8 december 2022 01:22
Volgens mij werd dat in het artikel gezegd dus ga er van uit van wel
sjoerdadlp @Ravi0li7 december 2022 14:31
Dat precies! Wat een ongelofelijk verschil met hoe Blizzard dit aanpakte met bijvoorbeeld Warcraft 3 custom games. Ze worden erkent, achteraf betaald voor werk wat ze gratis hebben (en willen) doen, en worden zelfs opgenomen in de officiële game! Dat vind ik nou echt motiverend om aan de slag te gaan met een game waar je van houd en die je beter wilt maken. Ik ben ook benieuwd wat ze de mod makers betaald hebben. Als je rekent vanaf de kosten van eigen development zou het een hoog bedrag kunnen zijn, terwijl MOD makers zullen met weinig geld en erkenning waarschijnlijk al snel tevreden zijn. Ik vraag me af waar ze voor hebben gekozen. Als het een hoog bedrag is kan het ook weer uitlokken om daarop te focussen voor de volgende ronde, mocht die er komen.

[Reactie gewijzigd door sjoerdadlp op 27 juli 2024 17:06]

Zebby @sjoerdadlp7 december 2022 15:08
Ga uit van een symbolisch bedrag, als dit veel hoger ligt dan een paar honderd euro (afhankelijk van grootte) zou dat me oprecht, positief, verbazen!
johnkessels87 @sjoerdadlp7 december 2022 15:02
Key-users uit de game communitie
henk717 7 december 2022 16:12
Tip, Witcher 3 is ook op Steam DRM vrij. Je kunt dus nu nog eenvoudig een kopie maken van de game met al je mods werkend.
micla @henk7177 december 2022 18:33
Volgens mij blijven het 2 aparte games ( uitgaven ). in de stores. ( op GOG in ieder geval wel als ik het goed heb begrepen ). Apart installeren zal dan dus mogelijk blijven.
k995 7 december 2022 15:59
Mods made by the community include World Map Fixes by Terg500; Nitpicker's Patch - Various Visual Fixes by chuckcash; The Witcher 3 HD Reworked Project by HalkHogan; FCR3 - Immersion and Gameplay Tweaks by Andrzej Kwiatkowski; Immersive Real-time Cutscenes by teiji25; and HDMR - HD Monsters Reworked Mod by Denroth.

There are some hidden surprises in the next-gen update that won't be detailed in the patch notes, including some new animations for Geralt and, more importantly, his horse Roach. "So we hid lots of new secrets and lots of new little details that we want people to find," said Philip Weber. Geralt now snatches herbs from plants, for example.

"Roach can walk backwards now. Or actually, if Roach is standing there's even now a hidden button that you can kick. Or I think Roach now lifts her head if you're in the water. We tried to put in lots of these small things for people to just find, that we won't even put into the patch notes."

Content additions by CDPR include: Quick Sign Casting; Alternative Camera; Dynamic Toggle for UI Visibility; New Default Map Mode; Character Model Improvements; Environmental Improvements; Environmental VFX/Tech Art; fall damage alteration; instant herb looting; slow walk with controller (three walk speeds are now available depending on how hard you push analogue stick); alternative sprint mode (tap left stick); radial menu improvements (you can switch inventory from the radial menu).

The Witcher Netflix DLC is a new scavenger hunt-style quest that takes place inside The Devil's Pit in Velen. The Devil's Pit is the place you find yourself immediately after leaving the starter zone of White Orchard. It's that big, circular, wooden-fence-ringed place where nothing seems to actually happen. Currently, there are only some humanoid enemies in there, and the big door to the mine is closed. This DLC opens those doors. The DLC is enjoyable but don't get your hopes up for something super substantial. It's just one quest. The mines are spooky and the showdown at the end is memorable, but it's about half-an-hour's worth, plus a bit more for a follow-up step. It was flagged as level 15 for me. I'm told there are a few ways it can end. The crafting diagram you're rewarded for finishing it is the Forgotten Wolven Gear, which looks like Henry Cavill's armour from the first season of The Witcher on Netflix. Philipp Weber told me that if you upgrade the armour to its mastercrafted version, its appearance changes to the look of Cavill's armour from season two.

Many elements of the HUD can now be switched on and off and rescaled, such as the mini-map but also enemy health bars and so on. This includes subtitle and dialogue text, which can be altered on a 1-10 scale. It goes quite big.

The new, closer, over-the-shoulder camera angle makes the world feel bigger and chunkier on newer machines, but it's not included on older machines for draw-distance and frame-rate reasons.

The alternate Netflix appearances for Jaskier/Dandelion, and the wrinkly Nilfgaardian armour, can be turned on and off in the game's menu (they're off by default). And CDPR is well aware people refer to the latter as "the ballsack armour". Weber laughed knowingly when I mentioned this. "We could guess how it would be," he said of the reaction. "We also know that the armour was changed in season two, but it is an iconic part now."

https://www.reddit.com/r/...uff_about_nextgen_update/
k995 7 december 2022 14:44
Hopelijk werkt de uber lod mod nog , die voegt echt wel veel toe aan het spel.

Toch knap dat ze dot allemaal aan het controleren zijn. Hopelijk worden
Mods snels aangepast indien ze niet meer werken.

[Reactie gewijzigd door k995 op 27 juli 2024 17:06]

John Stopman @k9957 december 2022 14:53
Die Mod maakt de original game idd heel wat beter. Maar ik ga er vanuit dat de next-gen update dat zelf al implementeert, anders zou dat een dikke misser zijn ;)
k995 @John Stopman7 december 2022 15:19
Lod mods zijn echt zwaar. Hopelijk een slider ergens in de settings om hetzelfde te verkrijgen

Edit, no wat gezocht te hebben bevestigd nvidia dat met DLSS3 en raytracing toe te voegen er idd ook meer settings komen voor lod .

[Reactie gewijzigd door k995 op 27 juli 2024 17:06]

micla @k9957 december 2022 18:41
Lod deed ik altijd gewoon in de cfg files. Veel makkelijker, en kun je zelf afstellen op je systeem performance. Deze file zal in de aankomende versie ook aanwezig zijn denk ik ( hoop ik, want daar valt echt nog wat extra aan fidility te winnen ).
Cuqebaqer @k9958 december 2022 06:56
Deze release bevat extra presets op pc met ultra plus. Deze maakt LOD’s vanuit de devs zelf al vele malen beter. De kans is dus aanwezig dat deze mod overbodig word gemaakt met de update.
Jackson6 7 december 2022 14:19
9000 weight limit en fast travel anywhere allebei ondersteund, top!
PJVisscher @Jackson67 december 2022 14:34
Dat en de auto apply oils vond ik de belangrijkste mods. CBA om elke keer weer menu's in te gaan om zoiets te doen
Zebby @Jackson67 december 2022 15:09
Fast Travel zou degene kunnen zijn ja, die brak namelijk best een aantal quests met triggers op ingangen. Ze benoemen wel een stuk dat herschreven moest worden, dat lijkt me een mooie.
Of alleen toevoegen van een punt in dat fort van die eerste duke :D
micla @Jackson67 december 2022 18:36
Really? Met die mod valt er juist een heel groot game mechanisme weg. Zonde.

De enigste mod die ik heb geïnstalleerd qua gameplay is de "jump in shallow water" mod, en wat grafische mods. Mijn eerste playtrough heb ik zelfs zonder fast travel gedaan. ( uiteraard op de 2 episodes na waarin dat vereist was ).
SherlockHolmes 7 december 2022 14:24
Volgens de ontwikkelaar ging dat in één geval zo ver dat het specifieke onderdeel van de game waar de mod zich op richt, een remake heeft gekregen. In die zin zijn sommige mods standaard onderdeel geworden van de game na de update.
Dit is natuurlijk wel heel gaaf, welke mod is dit dan?
DMZ @SherlockHolmes7 december 2022 14:26
Sorteer bij Nexus op Most Endorsed :)

Kom je in principe snel genoeg achter.
jinks26 @SherlockHolmes7 december 2022 15:14
HD Reworked Project.
YopY @SherlockHolmes7 december 2022 15:27
https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/1021 HD Reworked is de enige die ik kon vinden in een ander artikel, een grote grafische overhaul waarbij modellen en textures vervangen en/of verbeterd zijn.
Zerokuni 7 december 2022 14:48
>600 uur, 5 keer uitgespeeld. Toch ga ik het nog een keer doen.

Samen met Souls games vind ik dit het mooiste spel om te spelen.

Weer lekker op Death March met pure Alchemy talents, geen extra sword damage, zodat ik goed kan overleven en gevechten niet te snel voorbij zijn.

Hopelijk fixen ze een aantal talents. Zoals Hunter Instinct, die nu alleen werkt als je van achteren aanvalt. En Crippling Strikes die op high lvl fixed 125 dmg/s doet voor 5 sec. Dat is belachelijk laag en zouden ze %hp moeten maken.

Hopelijk komt er een moeilijkheidsgraad na Death March. Bijv dat enemies 2 keer zoveel HP hebben. Want damage over time effects zijn sowieso onnodig op end game builds, enemies gaan dood in 1-3 hits.

Desalniettemin, geniet ik van het verhaal en me onsterfelijk voelen in combat. Moet zeggen dat de boss fights in/vanaf Heart of Stone het vetste zijn. Daar moet je nog wel respect hebben voor boss mechanics.
BerendjD @Zerokuni7 december 2022 15:46
Ja, dit zou ik ook enorm gaaf vinden. in het begin is deathmarch prima moeilijk, maar zeker op het einde als je een goede build hebt is het snel erg makkelijk
Bexorcist @Zerokuni7 december 2022 15:41
Samen met Souls games vind ik dit het mooiste spel om te spelen.
Hoe kan je überhaupt genieten van de clunky witcher combat als je een Souls adept bent? Is nu net de reden waarom ik steevast afhaakte binnen de 2 uur na de zoveelste poging om het spel goed te vinden, jammer genoeg.

[Reactie gewijzigd door Bexorcist op 27 juli 2024 17:06]

Zerokuni @Bexorcist7 december 2022 16:25
Het is zeker wennen aan hoe Geralt loopt. Ook een reden waarom 2 van mijn vrienden de game niet konden spelen. Maar als ik nu weer de game in kom dan wen ik er direct aan. Maar ik begrijp jouw punt.
micla @Bexorcist7 december 2022 18:49
2 uur is ook niet genoeg om in dit spel gezogen te worden. Ik had destijds dit spel ook meermalen voor een vergelijkbare tijd gespeeld, steeds weer weggelegd om dezelfde reden, maar toch uiteindelijk weer eens opgestart toen ik wat meer tijd aan kon besteedde. En toen was ik verkocht, verslaafd, !!. 100'en uren aan gespendeerd, gespeeld, geslacht, geroyeerd ( Gwent :) , Er is echt geen betere RPG game die TW3.. ik zou het nog eens een kans geven..

;)

[Reactie gewijzigd door micla op 27 juli 2024 17:06]

paul99 @Bexorcist8 december 2022 16:09
Het kan aan mij liggen maar ik vind vind de Souls games ook altijd enorm clunky aanvoelen. Bij mij is het ook totaal omgekeerd. De Souls games heb ik nooit meer dan een paar uurtjes gespeeld terwijl ik the Witcher fantastisch vind. Ondanks de clunky controls.
Bexorcist @paul998 december 2022 16:13
Ik denk dat niemand die ooit langdurig eender welke Soulsgame gespeeld heeft kan beweren dat de controls "clunky" zijn. Heel het spel draait net om het juiste gebruik van de frames tijdens het rollen, parryen, dodgen en aanvallen.
StGermain @Zerokuni7 december 2022 15:02
Ik heb 600 uur nodig gehad op 2 playthroughs, jij skipt sidequests en gwent?
Zerokuni @StGermain7 december 2022 16:29
In latere playthroughs ben je wel sneller. Ook als je geen content skipped. Je weet precies waar en hoe. Maar ik wist precies welke side quests ik wilde doen en welke niet. Veel Witcher Contracts heb ik laten liggen. Gwent skip ik nooit. Ik moet altijd Gwent en Box kampioen worden :)
StGermain @Zerokuni7 december 2022 20:15
Waarschijnlijk is het dan omdat ik niet fasttravel :)
Thazard 7 december 2022 15:59
De 9000 weight mod en fast travel mod zitten er dan gelukkig nog in. Jammer van de ultra Gore, maar wie weet komt er later nog een fix.

Inmiddels 4x door de game gelopen met verschillende builds. Erg fijn om er af en toe is wat aparte mods aan toe te voegen voor wat vernieuwing.

De grootste reden dat ik games als deze en bijv. Fallout/TES series nog steeds speel zijn de talloze mods.
GromuhlDjun @Thazard7 december 2022 18:45
Ultra gore ga ik ook wel missen ja, hopen op die patch. Verder super dat ze dit zo doen.
GromuhlDjun @Thazard14 december 2022 21:01
https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/7176
Alsjeblieft :)
Thazard @GromuhlDjun16 december 2022 08:22
Dank u! Hij stond nog heel kort achter een soort muur en ineens verscheen het weer. Elk ledemaat is weer onveilig in mijn new game.
bones 7 december 2022 18:22
Is de update gratis?
Hans C @bones7 december 2022 18:58
Ja
Sjaakys 7 december 2022 14:27
Echt geweldig dat CD Project Red dit doet. Daar kunnen heel veel Developers nog wat van leren.
Ga binnnenkort mijn PC upgraden en dan begin ik nogmaals aan dit avontuur. Nu al zin in.

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