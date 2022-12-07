The Witcher 3-update maakt sommige mods onbruikbaar en incorporeert andere

De komende next-gen update voor The Witcher 3: Wild Hunt zal voor de pc bepaalde gevolgen hebben voor mods van de game. CD Projekt Red heeft een lijst met mods gecontroleerd en ze zullen niet allemaal werken na de update. Bepaalde mods worden onderdeel van de update.

De ontwikkelaar meldt in een blogbericht dat het updaten van een game betekent dat er allerlei bestanden worden aangepast, waardoor de mods die specifiek die bestanden veranderen, niet langer zullen werken. Daarbij benadrukt het bedrijf dat dit niet is te vermijden en dat het ontwikkelteam prioriteit heeft gegeven aan het zo goed mogelijk maken van de update en niet aan het minimaliseren van verandering om de mods zoveel mogelijk te kunnen behouden.

Desondanks wil CD Projekt Red dat de overgang zo soepel mogelijk gaat, ook al was de laatste pc-update alweer zo'n zes jaar geleden, waardoor behoorlijk wat spelers aan hun favoriete mods gewend zijn geraakt. Om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen met het oog op de mods voor de pc, heeft de ontwikkelaar een greep uit de populairste mods gedaan en gecontroleerd of ze na de update nog werken.

Deze lijst met bevindingen is gepubliceerd. Daaruit komt een gemengd beeld naar voren. Het merendeel blijkt niet compatibel te zijn, maar er is alsnog een redelijk aantal mods dat wel blijkt te functioneren. In veel gevallen is een script error er de oorzaak van dat een mod niet meer werkt na de update. CD Projekt Red legt uit dat de toevoeging van een nieuwe queeste scripts in de update verandert, waardoor mods die op scripts zijn gebaseerd, veelal een error geven. Als oplossing verwijst de ontwikkelaar naar bijvoorbeeld de Script Merger-tool. De mod-experts van de ontwikkelaar zullen na de release ook hulp aanbieden op fora.

Daarnaast zijn verschillende populaire, niet nader genoemde mods onderdeel van de update, maar het hangt af van het gebruikte platform of ze allemaal beschikbaar zijn. Voor deze incorporatie heeft CD Project Red toestemming van de makers. Ook hebben de oorspronkelijke makers een vergoeding gekregen en zijn hun namen opgenomen in de credits. Deze mods zijn verbeterd en aangepast waar nodig. Volgens de ontwikkelaar ging dat in één geval zo ver dat het specifieke onderdeel van de game waar de mod zich op richt, een remake heeft gekregen. In die zin zijn sommige mods standaard onderdeel geworden van de game na de update. Deze update komt op 14 december uit.