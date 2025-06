The Witcher 3 krijgt officiële mod-editor voor nieuwe quests en 'content'

The Witcher 3: Wild Hunt krijgt in 2024 een gratis, officiële mod-editor. De editor komt alleen naar de pc en laat gebruikers nieuwe quests en content toevoegen, of de bestaande quests en content aanpassen.

De ontwikkelaar geeft verder weinig details over de mod-editor; het is bijvoorbeeld niet bekend welke content gebruikers kunnen toevoegen en wat ze aan bestaande content kunnen aanpassen. Er bestaan al mods voor The Witcher 3, maar de mod-editor geeft modders vermoedelijk eenvoudiger toegang tot de assets van het spel. The Witcher 3: Wild Hunt verscheen in 2015 en is ruim vijftig miljoen keer verkocht. Ontwikkelaar CD Projekt Red werkt aan een nieuwe game in The Witcher-serie.

We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️



It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ