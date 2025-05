Netflix brengt derde seizoen The Witcher-serie vanaf juni uit

Netflix brengt het derde seizoen van The Witcher vanaf juni uit. Het seizoen bestaat uit acht afleveringen, die in twee verschillende 'volumes' worden uitgebracht. Het bedrijf deelt daarnaast een nieuwe teasertrailer.

Netflix brengt op 29 juni de eerste afleveringen van het derde The Witcher-seizoen uit, zo maakt het bedrijf op dinsdag bekend. Het tweede deel van de afleveringen volgt op 27 juli. Netflix bevestigde in 2021, nog voordat het tweede seizoen uit was, al dat er een derde seizoen zou komen. Het wordt het laatste seizoen waarin Henry Cavill de rol van Geralt of Rivia op zich neemt. Liam Hemsworth neemt die hoofdrol over in toekomstige seizoenen. Cavill gaat op zijn beurt met Amazon werken aan een nieuw Warhammer-project.