DC Studios deelt eerste trailer van Superman-film van James Gunn

DC Studios en Warner Bros. delen de eerste trailer van de aankomende superheldenfilm Superman, geregisseerd door de co-ceo van de studio James Gunn. David Corenswet vertolkt de iconische superheld uit Krypton. De film is vanaf 11 juli 2025 in IMAX te zien in de bioscoop.

In de eerste trailer van de Superman-reboot zijn uiteenlopende personages uit het DC Comics-universum te zien. Naast de titulaire Superman en zijn alter ego Clark Kent zijn onder meer Nicholas Hoult als Lex Luthor, Nathan Fillion als Green Lantern, Isabela Merced als Hawkgirl en Rachel Brosnahan als Lois Lane te zien. Ook het hondje Krypto the Superdog speelt een rol in de film. Er is nog weinig bekend over het verhaal van de aankomende Superman-reboot.

James Gunn schrijft, regisseert en produceert de film. Gunn maakte eerder voor Marvel de Guardians of the Galaxy-trilogie. In 2022 werd hij co-ceo van DC Studios. In datzelfde jaar begon hij met het maken van de betreffende Superman-film, al is het project al veel langer in productie en zou het in eerste instantie Superman: Legacy gaan heten. Voor zover bekend is die subtitel niet meer van toepassing en gaat het om een reboot van de Superman-franchise en de start van het nieuwe DC-filmuniversum. Dit is dan weer een 'soft reboot' van het eerdere DC Extended Universe.

Oorspronkelijk zou Henry Cavill het titulaire personage weer vertolken. Hij speelde sinds 2013 Kal-El in onder meer Man of Steel, Batman V Superman: Dawn of Justice en Justice League. Het is niet duidelijk waarom Cavill gestopt is met het spelen van de superheld. Wel werd onlangs bekend dat de Britse acteur, die ook Geralt of Rivia in de The Witcher-serie speelde, werkt aan langverwachte films en series over het Warhammer 40.000-universum.