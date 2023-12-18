Amazon sluit definitieve overeenkomst voor Warhammer 40.000-films en -series

Amazon en Games Workshop hebben op maandag een definitieve overeenkomst gesloten. Daarmee mag Amazon Warhammer 40.000-films en -tv-series gaan ontwikkelen. De twee bedrijven sloten eerder al een voorlopig akkoord, dat nu definitief is gemaakt.

Met de definitieve overeenkomst krijgt Amazon de exclusieve rechten om tv- en filmcontent rondom het Warhammer 40.000-universum te maken. Het bedrijf krijgt ook de optie om soortgelijke Warhammer Fantasy-rechten te licentiëren nadat de eerste Warhammer 40.000-productie is uitgebracht. De twee bedrijven gaan de komende twaalf maanden samenwerken om 'creatieve richtlijnen' overeen te komen voor de films en series die Amazon gaat ontwikkelen.

Amazon en Games Workshop hebben nog geen concrete details over de komende films en series. Er wordt momenteel een team van scenarioschrijvers samengesteld. Eerder werd al bekendgemaakt dat acteur Henry Cavill de executive producer van het project wordt. Ook filmproductiebedrijf Vertigo wordt bij de productie betrokken.

De twee bedrijven sloten vorig jaar in december al een principeakkoord rondom de Warhammer 40.000-rechten voor films en series. Deze is nu dus definitief ondertekend door beide partijen. Het duurt naar verwachting nog een aantal jaar voordat de eerste Warhammer 40.000-film of -serie verschijnt. "Tv- en filmproductie is een gigantische onderneming. Het is niet ongebruikelijk dat projecten vanaf dit punt twee tot drie jaar duren voordat er iets op het scherm verschijnt", schreef Games Workshop op maandag.

Warhammer 40.000-serie Amazon Games Workshop
Beeld: Games Workshop

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-12-2023 13:53 59

18-12-2023 • 13:53

59

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Reacties (59)

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YouR 18 december 2023 13:57
Gaaf! Ben zelf nog niet heel bekend met het warhammer universe, maar ik begrijp dat deze gigantisch is en dan zou een serie of film een mooi instapmoment zijn. Het bevalt mij ook wel dat Henry Cavill er zo nauw bij betrokken is. Je merkt aan hem dat hij heel bevlogen is in het accuraat overbrengen van source material, zoals hij dat bij the witcher ook poogde te doen. In deze rol zal die alleen wat meer invloed kunnen uitoefenen, dan vanuit zijn rol als Geralt.

Al met al, ben benieuwd!
k995 @YouR18 december 2023 14:07
In deze rol zal die alleen wat meer invloed kunnen uitoefenen, dan vanuit zijn rol als Geralt.
hangt wat vanaf hoeveel controle ze hem geven, producer op zich zegt weinig.
Herko_ter_Horst @k99518 december 2023 14:29
"Producer" zegt i.d.d. niet zo veel, maar een "executive producer" (wat Cavill volgens IGN in dit geval is) zit toch wel behoorlijk hoog in de boom, als ik de diverse definities van de term zo lees.
mailis @Herko_ter_Horst18 december 2023 19:58
Volgens de definitie van producer lijkt het inderdaad toch wel dat je van begin tot eind betrokken bent:
A film producer is a person who oversees film production. Either employed by a production company or working independently, producers plan and coordinate various aspects of film production, such as selecting the script, coordinating writing, directing, editing, and arranging financing.
En zeker van Henry Cavill is bekend dat hij een fanatiek gamer is, dus in ook inhoudelijke kennis.
Timmiejj @mailis19 december 2023 11:15
Volgens mij verschilt dat heel erg per productie, er zijn ook zat films waarbij geldschieters een 'producer' of ' exuctive producer' credit krijgen maar naast hun financiele bijdrage verder niks bijdragen aan de film
morrowyn @YouR18 december 2023 15:37
Cavill schildert al heel lang Warhammer 40k minis.

Bron; https://youtu.be/TlkzcreCKrU?si=fr-HtkvD-eaPrHk-

Qua mini intro is deze wel de moeite waard;

https://youtu.be/8jhGnWxFdfE?si=g3QbRXI-b3FStdM2
E-Flex @morrowyn18 december 2023 21:37
Should we?

Yes!
The Zep Man
@YouR18 december 2023 14:31
Gaaf! Ben zelf nog niet heel bekend met het warhammer universe, maar ik begrijp dat deze gigantisch is en dan zou een serie of film een mooi instapmoment zijn.
Je kan beginnen met Event Horizon. Officieel geen onderdeel van het Warhammer 40.000-universum, maar veel fans zien het als 'canon' omdat het perfect in dat universum past.
k995 @The Zep Man18 december 2023 14:56
? Je raad een film aan die redelijk "zwaar" is en die niks in dat universum te maken heeft.
Neckreth @k99518 december 2023 15:04
De film heeft an zich niets met het universum te maken, maar als je de film kijkt, kom je er achter dat het evengoed perfect in het verhaal past. Zo is achteraf de grap ontstaan dat het een 'onofficiele film van W40K' is.
ZinloosGeweldig @Neckreth18 december 2023 15:43
maar als je de film kijkt, kom je er achter dat het evengoed perfect in het verhaal past. Zo is achteraf de grap ontstaan dat het een 'onofficiele film van W40K' is.
Lijkt mij juist vooral geschikt voor mensen die al bekend zijn met het verhaal zodat die herkenning er is dan. Niet echt voor iemand die bekend wil raken met de lore.
Cowabungaa @ZinloosGeweldig18 december 2023 16:55
Valt mee. De film is basically "sneller dan het licht reizen is afgrijselijk" en het werkt echt bijna 1-op-1 met waarom het in W40k ook afgrijselijk is.

Dat is natuurlijk maar één klein stukje van de lore (de Warp, en dan alleen de basics). Maar ik durf wel te wedden dat als iemand Event Horizon kijkt zonder 40k te kennen, en vlak daarna wat vertelt wordt over de Warp in 40k dat een opmerking als "Oh! Zoals in Event Horizon dus?" heel makkelijk te maken is.

Maar belangrijker dan de lore is dat Event Horizon wel een goede vleug van de vibe (want ook hier; het dekt maar een deeltje) pakt van 40k. En da's wel vet.
Vis079 @Cowabungaa19 december 2023 07:38
Voor mij was een opmerking ergens op 9GAG over het Gellar Field ook de reden om eens te kijken wat ze daarmee bedoelde.
Nu lees ik de boeken, kijk (luister) ik de youtube stukken en hoop ik op een Horus gedeelte (of eindelijk de dood van de Emperor) te zien in deze samenwerking.

Helaas kan ik geen kleur vinden voor Ork speed om de serie snel te laten komen, dus nemen we blauw voor geluk :D
Flowmo @Neckreth18 december 2023 15:48
Leuk voor de fanbase die het verhaal achter de Warp kennen en hoe zich dat mogelijk naar deze film vertaalt, maar dat heeft echt niks met het verhaal van de film zelf te maken.
Arxonis @YouR18 december 2023 17:03
De Eisenhorn (Xenos, Malleus, Hereticus,...) reeks is een goede introductie tot het universum en voornamelijk the inquisitors en deels het politiek gebeuren.
Bestaan ook een aantal spin offs die verder ingaan op het achtergrond verhaal van verscheidene figuren.

Gaunts ghosts reeks geeft je meer het beeld van het leger. Voor spacemarines zelf is er veel, te veel voor op te noemen.

Staat ook op audible als je liever een luisterboek wilt.
Zoijar @YouR18 december 2023 17:44
Als je echt iets wilt kijken doe dan Helsreach https://www.youtube.com/watch?v=s2WGE1L6WKs

Zal even aan de stijl moeten wennen, en de art wordt steeds beter, maar qua "grim" zit die er goed in.

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 24 juli 2024 18:38]

PearlChoco 18 december 2023 14:25
Voor al wie 40K niet kent en in één keer de volledige achtergrond wil horen, waaronder het ontstaan van alle rassen, chaos, de God Emperor, Space Marines, en noem maar op:

https://www.youtube.com/watch?v=B0Z4i1Sl94g

Geweldig overzicht.

Let op, dit spoilert meteen zowat alle geschiedenis die 40K te bieden heeft :)
SinergyX
@PearlChoco18 december 2023 15:20
En wil je verhaaltjes horen, absolute aanrader
https://m.youtube.com/@Luetin09

Enorm veel lore videos of elk aspect van WH40k
Bjorn89 @PearlChoco19 december 2023 04:09
Er zijn enorm veel goede Warhammer kanalen.
Brickey(?), introduction in Warhammer 40k is ook goed
Vulcanic 18 december 2023 13:57
Leuk nieuws! Ik gok dat het eerste resultaat hieruit de nieuwe serie zal zijn waar o.a. Henry Cavill al aan werkt.
2green @Vulcanic18 december 2023 14:08
Dat was ook wat ik gelijk dacht, Amazon maakt erg gave series de laatste jaren.
Tintel @2green18 december 2023 14:29
nou, op RoP na dan toch....... }> dat was een behoorlijke matige serie (zelfs zonder het enorme budget erbij te betrekken).
Milanobrotchen 18 december 2023 13:59
Er is zo veel te vertellen in deze universe, evenveel of nog meer als in star wars. Dus als ze dit goed doen dan kunnen ze echt een groot cinamatic unvierse maken.
dragonhaertt @Milanobrotchen18 december 2023 14:12
Er zijn meer dan 600 boeken geschreven over warhammer 30k en 40k, dus er is zeker genoeg te vertellen.
Amazon kennende ben ik wel bang dat ze toch snel zullen afwijken van canon. Bij de Witcher was het na één seizoen ook afgelopen met de bestaande verhalen volgen, ook al was er nog zat te verfilmen zonder zelf dingen te verzinnen.
ErikT738 @dragonhaertt18 december 2023 16:26
Als ze met respect voor het bronmateriaal wijzigingen maken om iets te laten werken voor TV is het oké. Dat soort dingen zijn onvermijdelijk. The Witcher was een clusterfuck omdat de schrijvers bewust tegen het bronmateriaal in gingen om hun eigen verhaal te vertellen en hun boodschap over te brengen. Hopelijk zorgt Cavill ervoor dat het hier wel goed gaat.
Milanobrotchen @dragonhaertt18 december 2023 14:21
Amazon kennende ben ik wel bang dat ze toch snel zullen afwijken van canon
Ik hoop dus ook dat Henry Cavil amazon hier op attendeert. Misschien zelfs wel Games Workshop. Zodat de Canon wel gerespecteerd word.

De show van Fallout klopt ook al niet helemaal meer dacht ik. Wat dingetjes met de brotherhood of steel. Maar we zullen zien.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 18:38]

RoamingZombie @Milanobrotchen18 december 2023 14:26
Wat ik van de andere fans heb begrepen is dat de canon sowieso al redelijk inconsistent is dus wat dat betreft zal het wel loslopen.
Zoop @RoamingZombie18 december 2023 14:34
Inderdaad, fallout universe retconned zn verhaal met vrijwel elke sequel. Dus een retconned tv serie zou niet uit moeten maken. Bij fallout draait het dan ook meer om de setting, dan per se individuele verhalen die er in af spelen.
Flowmo @Zoop18 december 2023 15:51
*vrijwel elke Bethesda gepubliceerde sequel

New Vegas probeerde nog een beetje lore uit de Fallout Bible canon te maken, maar Bethesda gaat aan de haal met complete andere verhalen die nul relatie hebben met Fallout 1 en 2.
Cergorach
@Milanobrotchen18 december 2023 14:45
Ik hoop dus ook dat Henry Cavil amazon hier op attendeert. Misschien zelfs wel Games Workshop. Zodat de Canon wel gerespecteerd word.
Ermm... Zowel GW zelf als de schrijvers respecteren de Canon niet, dus waarom zou iemand anders het wel doen? In de afgelopen 25+ jaar hebben ze behoorlijk wat zitten retconnen en is er extreem veel inconsistentie! Ik heb de verhalen uit het 40k universum altijd gezien als de bevooroordeelde perspectieven van diens inwoners...
k995 @Milanobrotchen18 december 2023 14:58
Op zich is afwijken van een verhaal niet het probleem.
Ben nu zelf foundation aan het kijken en dat wijkt zwaar af echter is dat omdat de serie zo goed als onverfilmbaar is en de aanpassingen die ze gedaan hebben er goed inpassen en dus gene problemen geven.
Ocima 18 december 2023 14:08
Ben benieuwd.. Hoop dat het geen Ring Of Power gehalte wordt. Mijn god wat een drama was dat hey..
Vrijdag 18 december 2023 14:13
Oh man, ik hoop écht dat ze het grimdark houden en bij de "wetten" van het universum blijven. En dan animaties een beetje on-par met Astartes en Death of Hope graag.

Het WH40k universum is heel erg groot. Er zijn (volgens de lore) letterlijk meer dan een miljoen planeten waar mensen leven. Om een idee te geven, een deel van de Melkweg met een aantal levensvatbare planeten wordt op zijn best gezien als een soort provincie. Een planeet op zich kan zelfs nog beschouwd worden als hoe wij nu een dorp of zelfs een wijk zien. Als mens ben je als individu echt niks, tenzij je heel hoog op de sociale ladder staat.

Ik ben echt heel erg benieuwd. Niet alleen naar Space Marines (geef me lore accurate Night Lords, Salamanders, Flesh Tearers, Iron Warriors en Legion of the Damned!) maar ook de Sisters of Battle, de Imperial Assassin's, Rogue Traders en de talloze Imperial Guard. En natuurlijk de Necrons, Tyranids, (Dark) Eldar, Adeptus Mechanicus en Orks.

Als je nog onbekend bent met het WH40k Universum, is dit wel een leuke pagina om doorheen te klikken: https://wh40k.lexicanum.com/wiki/Main_Page
Hoe de Imperium of Man in elkaar zit in het jaar 40.000, begin dan eens hier: https://wh40k.lexicanum.com/wiki/Imperium_of_Man

En Arch heeft altijd wel leuke lore video's: https://www.youtube.com/@ArchYouTube/videos

[Reactie gewijzigd door Vrijdag op 24 juli 2024 18:38]

IrBaboon79 @Vrijdag18 december 2023 15:00
Vraks, Armageddon en Badab series van Arch zijn altijd leuk om te kijken :)
Eventueel kan je ook "Baldermort" opzoeken of Luetin (alleen val ik altijd in slaap van z'n stem...)
Cowabungaa @Vrijdag18 december 2023 18:17
Oh man, ik hoop écht dat ze het grimdark houden en bij de "wetten" van het universum blijven.
IMO ook wel met een vettige knipoog. Da's immers ook wel een klassiek deel van W40k, die satire met de subtiliteit van Starship Troopers :D

[Reactie gewijzigd door Cowabungaa op 24 juli 2024 18:38]

Farabi 18 december 2023 14:05
met 40.000 films en series kan ik me tot het einde van mijn leven vermaken.
BobJung @Farabi18 december 2023 14:16
Zo kan je het ook lezen 🤪
Milanobrotchen @Farabi18 december 2023 14:25
40.000 films en series. Dan zijn we inderdaad nog wel even zoet.
lennartvv @Farabi19 december 2023 09:42
Zo was ik er eerst ook even mee weg :+ Voor mensen zoals mij die Warhammer 40.000 niet kennen :P . Wat een deal, dacht ik.
Linksquest Moderator Spielerij
18 december 2023 14:07
Hoor veel goede dingen over de Warhammer games, alleen nog nooit een gespeeld, toch maar een keer gaan doen.
Vincedf @Linksquest18 december 2023 15:52
Welke? Volgens mij hebben ze games in elke genre. Weet zelf nooit waar ik moet beginnen. Tot nu toe total war en vermintide gedaan.
Linksquest Moderator Spielerij
@Vincedf18 december 2023 17:07
Geen idee, hoor de naam vaker vallen, en om heel eerlijk te zijn is de hele serie gewoon langs me gegaan, wist niet eens dat er verschillen waren. Maar zag RPG tot shooter, dus zeker maar eens naar kijken.
FitTiv @Linksquest18 december 2023 21:43
RTS, dawn of war (1) wat ouder maar erg goed. Verder heb je boltgun (boomershooter) en space marine (3rd person shooter, binnenkort deel 2). Gladius relics of war voor een roguelite turn based strategy.
Bjorn89 @FitTiv19 december 2023 04:12
Wtf, is een Boomer shooter 🤣
RelentlessRDS @Bjorn8919 december 2023 07:46
Shooter in de geest van klassiek DOOM/Quake
Linksquest Moderator Spielerij
@FitTiv19 december 2023 07:54
Thnx, ga eens kijken
Retrospect 18 december 2023 14:36
Komen de films en series ook op Warhammer+?
5pë©ïàál_Tèkén 18 december 2023 17:30
Ik denk dat er een splitsing komt tussen het Warhammer 40K canon van de films/series en dat van het 'reguliere' Warhammer 40K, zoals ook bij het Marvel-univsersum is gedaan. 40K staat bekend om zijn vage, incomplete en regelrecht tegenstrijdige lore (wat ook geprezen wordt omdat dit illustratief is voor de enorme tijdspanne en grote intergalactische rijk). Veel kijkers willen een verhaal met een duidelijke kop en een staart en dat is nou net iets wat 40K niet heeft. Er is erg veel content in de breedte (verhalen die parallel van elkaar lopen die wél een kop en staart hebben), maar het grote verhaal rond de Keizer (bijvoorbeeld) is een verhaal dat zich in gletsjer-tempo ontwikkeld.
Daarom verwacht ik dat de films/series een Star Wars-achtige opzet zullen krijgen. Ook in dat universum gebeurd heel veel (er zijn pakweg 150 boeken geschreven), maar in de films/series wordt er op personages en verhaallijnen gefocust die behapbaar genoeg zijn voor een film.

Maar ook de aard van 40K maakt het geen laagdrempelige franchise om naar het grote publiek te trekken. 40K staat bekend om zijn gifzwarte ironische 'humor', cults, onvoorwaardelijke minachting voor levens (menselijk of niet), menselijke offers en tal van andere banale perversiteiten. Niet echt iets waar je met een zakje chips met het gezin naar gaat kijken :).
Er zal ongetwijfeld water bij de wijn worden gedaan om mensen aan boord te krijgen. Dat is begrijpelijk, maar daarmee kán de franchise een van zijn belangrijkste pilaren missen - de onvoorwaardelijke absurdheid.
Een pluspunt is wel dat er meer dan een paar R-rated titels zijn die goed scoren bij het publiek, ook op Amazon (The Boys). 40K zou goed in dat lijstje kúnnen passen.

[Reactie gewijzigd door 5pë©ïàál_Tèkén op 24 juli 2024 18:38]


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