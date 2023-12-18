Amazon sluit definitieve overeenkomst voor Warhammer 40.000-films en -series

Amazon en Games Workshop hebben op maandag een definitieve overeenkomst gesloten. Daarmee mag Amazon Warhammer 40.000-films en -tv-series gaan ontwikkelen. De twee bedrijven sloten eerder al een voorlopig akkoord, dat nu definitief is gemaakt.

Met de definitieve overeenkomst krijgt Amazon de exclusieve rechten om tv- en filmcontent rondom het Warhammer 40.000-universum te maken. Het bedrijf krijgt ook de optie om soortgelijke Warhammer Fantasy-rechten te licentiëren nadat de eerste Warhammer 40.000-productie is uitgebracht. De twee bedrijven gaan de komende twaalf maanden samenwerken om 'creatieve richtlijnen' overeen te komen voor de films en series die Amazon gaat ontwikkelen.

Amazon en Games Workshop hebben nog geen concrete details over de komende films en series. Er wordt momenteel een team van scenarioschrijvers samengesteld. Eerder werd al bekendgemaakt dat acteur Henry Cavill de executive producer van het project wordt. Ook filmproductiebedrijf Vertigo wordt bij de productie betrokken.

De twee bedrijven sloten vorig jaar in december al een principeakkoord rondom de Warhammer 40.000-rechten voor films en series. Deze is nu dus definitief ondertekend door beide partijen. Het duurt naar verwachting nog een aantal jaar voordat de eerste Warhammer 40.000-film of -serie verschijnt. "Tv- en filmproductie is een gigantische onderneming. Het is niet ongebruikelijk dat projecten vanaf dit punt twee tot drie jaar duren voordat er iets op het scherm verschijnt", schreef Games Workshop op maandag.