'Amazon overweegt Prime Video-abonnementsvorm met reclame uit te brengen'

Volgens bronnen van The Wall Street Journal overweegt Amazon om een Prime Video-abonnement op te zetten waarbij advertenties vertoond worden. Ook overweegt het doorverkoop van streamingdiensten van Warner Bros. Discovery en Paramount Global.

Volgens de krant is Amazon erop uit om zijn advertentiehandel verder te vergroten. Ook adverteerders zouden hier brood in zien, voornamelijk op het gebied van films en series van hogere kwaliteit, die normalier niet gepaard gaan met reclame. The Wall Street Journal meldt niets over de prijs van dit potentiële nieuwe streamingabonnement, noch over wat voor uitwerking deze introductie kan hebben op de prijs en inhoud van het bestaande streamingaanbod van Amazon. De advertentieblokken zouden 'kort' moeten worden.

Amazon zou hierin zeker niet de eerste zijn. Concurrenten als Netflix en Disney hebben op hun streamingdiensten al abonnementsvormen met reclame geïntroduceerd. Daarnaast bestaan er ook al meerdere volledig gratis streamingplatformen die met reclame ondersteund worden. Amazons eigen Freevee is daar een voorbeeld van.

Los van de overwegingen om een eigen door reclame ondersteund abonnement uit te brengen, denkt Amazon eraan om de reclames bevattende diensten van Warner Bros. Discovery en Paramount Global aan te bieden als Prime Video Channels. Mochten gebruikers zich willen abonneren op de advertentievrije varianten van die diensten, dan moet dat binnen de Prime Video-app kunnen.

In Nederland kost Amazon Prime, waarbij Prime Video inbegrepen zit, 2,99 euro per maand. In België is die prijs hetzelfde, maar in Duitsland en Frankrijk kost het respectievelijk 8,99 en 6,99 euro.