'Amazon overweegt Prime Video-abonnementsvorm met reclame uit te brengen'

Volgens bronnen van The Wall Street Journal overweegt Amazon om een Prime Video-abonnement op te zetten waarbij advertenties vertoond worden. Ook overweegt het doorverkoop van streamingdiensten van Warner Bros. Discovery en Paramount Global.

Volgens de krant is Amazon erop uit om zijn advertentiehandel verder te vergroten. Ook adverteerders zouden hier brood in zien, voornamelijk op het gebied van films en series van hogere kwaliteit, die normalier niet gepaard gaan met reclame. The Wall Street Journal meldt niets over de prijs van dit potentiële nieuwe streamingabonnement, noch over wat voor uitwerking deze introductie kan hebben op de prijs en inhoud van het bestaande streamingaanbod van Amazon. De advertentieblokken zouden 'kort' moeten worden.

Amazon zou hierin zeker niet de eerste zijn. Concurrenten als Netflix en Disney hebben op hun streamingdiensten al abonnementsvormen met reclame geïntroduceerd. Daarnaast bestaan er ook al meerdere volledig gratis streamingplatformen die met reclame ondersteund worden. Amazons eigen Freevee is daar een voorbeeld van.

Los van de overwegingen om een eigen door reclame ondersteund abonnement uit te brengen, denkt Amazon eraan om de reclames bevattende diensten van Warner Bros. Discovery en Paramount Global aan te bieden als Prime Video Channels. Mochten gebruikers zich willen abonneren op de advertentievrije varianten van die diensten, dan moet dat binnen de Prime Video-app kunnen.

In Nederland kost Amazon Prime, waarbij Prime Video inbegrepen zit, 2,99 euro per maand. In België is die prijs hetzelfde, maar in Duitsland en Frankrijk kost het respectievelijk 8,99 en 6,99 euro.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 08-06-2023 08:05 181

08-06-2023 • 08:05

181

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Reacties (181)

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whersmy 8 juni 2023 08:29
En zo gaat het telkens maar weer. Meer inkomsten nodig? In plaats van het product verbeteren, zetten we overal maar reclame tussen.
Cergorach
@whersmy8 juni 2023 08:59
Ik denk dat we allemaal in Nederland wel weten dat Amazon Prime voor €2,99/maand geen houdbare situatie is en het eigenlijk veel te laag is geprijsd...
uip @Cergorach8 juni 2023 10:21
.. en we weten allemaal dat dat net de strategie is van Amazon. Dat is "predatory pricing — selling products and services below cost to kill off competitors and expand its market share"
Cergorach
@uip8 juni 2023 11:23
Je weet ook dat er altijd grotere predators zijn... In dit geval maken we gebruik van Amazon stuff waar ze verlies op maken, Prime sub op Twitch gebruiken, heeft iemand anders wat extra geld in het laadje. Games claimen, promo items claimen, etc. Series kijken, etc.

Welke diensten probeert Amazon exact eruit te drukken met Prime Video, hun games, etc. Het is niet alsof ik Twitch ben gaan kijken omdat ik nu een Amazon Prima abo afneem, dat gebeurde daarvoor ook... Prime Video kan niet concurreren met Netflix, Disney+ of zelfs Apple TV+, ook al zouden ze dat wel willen. Amazon kan niet concurreren met een dienst zoals Steam, Epic, Origin, of GOG, ze bieden zelfs zo nu en dan keys voor die diensten aan...

Als ik de laatste drie jaar kijk naar mijn bestellingen bij amazon.nl zijn dat er 13 (zowel zakelijk, prive en voor andere), dat is meer dan bij een enkele specialistische winkel, maar als ik per categorie kijk dan bestel ik nog steeds veel meer per categorie bij specialisten dan bij Amazon.nl. Dit heeft vaak te maken met een specifiek artikel dat slecht beschikbaar is bij mijn voorkeur specialisten. Over het algemeen besteed ik nog steeds veel meer per specialist dan dat ik in totaal bij Amazon.nl besteed. Ook het aantal artikelen per bestelling is veel hoger bij de specialisten, regelmatig al meer in 1x bestelling dan dat ik in totaal heb gedaan bij Amazon... De drempel om een specialistische webshop te beginnen is gewoon laag, dus als er een gat is voor concurrentie, wordt deze gevuld. Dat was 25 jaar geleden zo, dat is nu zo.
DohnJoe @Cergorach8 juni 2023 14:52
Welke diensten probeert Amazon exact eruit te drukken met Prime Video, hun games, etc. Het is niet alsof ik Twitch ben gaan kijken omdat ik nu een Amazon Prima abo afneem, dat gebeurde daarvoor ook... Prime Video kan niet concurreren met Netflix, Disney+ of zelfs Apple TV+, ook al zouden ze dat wel willen. Amazon kan niet concurreren met een dienst zoals Steam, Epic, Origin, of GOG, ze bieden zelfs zo nu en dan keys voor die diensten aan...
De grote concurrent voor Amazon in Nederland is uiteraard Bol.com.

Prime geeft je namelijk niet alleen toegang tot hun streaming platform maar biedt ook voordeel bij het bestellen bij Amazon. Het concurreert dus met Bol Select, en dat kost 1 euro p/m, vandaar de lage prijs voor Prime in NL.
Wraldpyk @Cergorach8 juni 2023 09:17
Zeker als je bedenkt dat je bij Amazon prime ook nog eens een gratis subscription krijgt bij Twitch, waardoor er weer zo'n $2.50 terug naar een streamer gaat. En dat je ook nog eens met Prime gaming elke week gratis games kunt claimen in je account, waar soms best wel pareltjes tussen zitten (ik heb er inmiddels meer dan 400).

Oh en dan vergeten we nog even unlimited foto opslag.

Dat bedrag is inderdaad niet houdbaar, en zou me ook niets verbazen als 't de komende jaren verdubbeld gaat worden.
NoSugar @Wraldpyk8 juni 2023 09:42
Het nadeel van Prime is dat je geen keus hebt:
- Ik hoef geen gratis verzending
- Ik hoef geen prime deals
- Ik hoef geen Twitch
- Ik hoef geen foto-opslag.

Toch moet ik er voor betalen.
FullThrottle @NoSugar8 juni 2023 11:14
Zolang Prime €2,99 is dat natuurlijk niet echt een discussie. Maar wanneer ze naar bijvoorbeeld €6,99 p/mnd gaan dan gaat dit natuurlijk wel spelen.
TheVivaldi @NoSugar8 juni 2023 11:36
Maar dat is toch overal zo? Bij Netflix wil je misschien ook geen games, maar betaal je er wel voor. En op Windows gebruik je misschien ook de helft van de apps en functies niet, ondanks dat je voor de licentie betaald hebt (even er vanuit gaande dat je een losse licentie gekocht hebt, gewoon even om een punt te maken hier). En in je auto gebruik je misschien ook de helft van de functies waar je voor betaalt niet (en dan heb ik het over het basismodel, niet over optiepakketten). En ga zo maar door.
gimbal @NoSugar8 juni 2023 15:17
Dat is het soort beredeneren met als functie om jezelf boos te houden. Word je daar nou echt beter van?

Je kunt ook stellen dat Amazon je extra's inbegrepen geeft waar je geheel vrijblijvend gebruik van kunt maken. Voor een prijs van 3 euro ga ik er zelf wel vanuit dat Amazon de aanname doet dat veel mensen in Nederland het allemaal lekker belangrijk vinden en gewoon puur voor het videoaanbod gaan. Want het blijft wel echt een schijntje eigenlijk.
themeparktommy @NoSugar8 juni 2023 17:40
Er bestaat ook Prime Video zonder die extra's, dan betaal je 2,50.
Blokker_1999
@NoSugar8 juni 2023 19:24
Ik neem een TV abbonement maar wil geen Nat Geo, France 2, BBC, ... waarom moet ik er toch voor betalen?

Ik koop een krant, maar heb geen interesse in de sportsectie, waarom moet ik er toch voor betalen?

Ik koop een wagen maar heb geen nood aan die tweede rij voor passagiers, waarom moet ik er toch voor betalen?

Ik koop een nieuwe computer, maar heb geen nood aan die on-board graphics, waarom moet ik er toch voor betalen?

Ik kan hier nog een uur doorgaan, maar er zijn zovele dingen waar je geen maatproduct kunt krijgen, Waarom moet het dan hier anders zijn? Er is zoveel content op streaming services waar ik ook van kan zeggen: die interesseert mij niet, waarom moet ik daarvoor betalen?
TheVivaldi @Wraldpyk8 juni 2023 11:33
Huh, abonnement bij Twitch? Ik heb Prime sinds dat ze begonnen in Nederland, maar er zit bij mij geen Twitch-abonnement bij. Ook geen onbeperkte foto-opslag en gratis games, trouwens.
redboyke @TheVivaldi8 juni 2023 12:23
https://gaming.amazon.com/home
TheVivaldi @redboyke8 juni 2023 13:21
Dank. Dat mogen ze dan wel beter promoten, want dit was nooit aan mij gecommuniceerd.
Wraldpyk @TheVivaldi8 juni 2023 12:25
Je kunt bij 1 streamer gratis subscriben door "prime" aan te vinken. Daarnaast heb je zeker wel onbeperkte foto opslag, zie hier: https://www.amazon.nl/prime

Gratis games kun je hier claimen: https://gaming.amazon.com/home. Elke week/maand komen er nieuwe games, en nieuwe in-game content bij. Kan zijn dat je je Twitch account moet koppelen aan je amazon account, maar het is voor mij jaren terug dus geen idee of dat nog steeds zo is.
TheVivaldi @Wraldpyk8 juni 2023 13:22
Dank. Dat mogen ze dan wel beter promoten, want dit was nooit aan mij gecommuniceerd.

Ik zal eens kijken naar Twitch koppelen aan mijn Amazon-account (heb nu een los account op Twitch).

Dat van die foto-opslag hebben ze dan recentelijk toegevoegd, want die was er niet toen ik in het begin registreerde.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 19:31]

Unbound2147 @TheVivaldi8 juni 2023 15:30
Dat was voor mij eerlijk gezegd de originele reden om Prime te nemen. Dat werd destijds ook uitgebreid geadverteerd op Twitch en Amazon zelf toen het uitkwam.
TheVivaldi @Unbound21478 juni 2023 15:32
Op Amazon zelf heb ik het nooit gezien en ze hebben het me ook niet gemaild. Op Twitch zou kunnen, want ik heb Twitch nog niet zo lang en gebruik het niet superveel, dus wellicht hebben ze daar wel ooit reclame gemaakt.
Milanobrotchen @TheVivaldi8 juni 2023 13:36
Prime is inderdaad ook echt prime op al hun platformen.
Milanobrotchen @Wraldpyk8 juni 2023 09:32
Precies, en daarom lijkt het me helemaal niet zo erg als er 1 korte reclame voor mijn film of serie zit. Ik zou het ook niet erg vinden om bijvoorbeeld 2 euro (of meer) meer te betalen.
RRRobert @Milanobrotchen8 juni 2023 11:17
Precies, en daarom lijkt het me helemaal niet zo erg als er 1 korte reclame voor mijn film of serie zit. Ik zou het ook niet erg vinden om bijvoorbeeld 2 euro (of meer) meer te betalen.
Ik vind dat wel erg.

Als ik films of series wil bekijken met reclame-onderbreking dat kijk ik wel naar een een van de commerciële zenders. Hét grote verschil tussen reguliere tv en de streaming platforms was, dat je series kon bingen en dat je reclamevrij kon kijken. Nu gaat zo'n beetje elke hitserie met één aflevering per week het web op én straks moet ik me weer reclames laten welgevallen? Dan is de meerwaarde straks ook vlot verdwenen.

Of een abonnementsprijs houdbaar is of niet, heeft alles te maken met de winstmarges. En geloof me, aandeelhouders willen maar twee dingen: maximale winst en positieve groeiprognoses op zowel die winstmarges als het marktaandeel.
Milanobrotchen @RRRobert8 juni 2023 13:35
Als ik films of series wil bekijken met reclame-onderbreking
Met reclame bedoel ik dan niet tijdens de serie of film. maar ervoor. Als ze reclame tijdens de film of serie zetten dan ga ik mij ook ergeren. Maar je hebt inderdaad gelijk. Streamingsdiensten waren opgezet (naar mijn mening) om reclame vrij wanneer jij dat wilt een serie of film te kijken.

Maar als ik dan kijk naar hoe goedkoop Prime is snap ik deze stap wel. Maar ze moeten niet net als jij zegt eindeloos de prijzen omhoog en reclame er doorheen gooien omdat de aandeelhouders dat willen.
Blokker_1999
@RRRobert8 juni 2023 19:20
En daarom dat je de keuze krijgt. Je betaald meer zonder reclame en minder met reclame. Zo is er voor iedereen keuze.

Voor die hitseries kan je ook gewoon wachten tot heel de serie is vrijgegeven en dan in 1 keer kijken. Niets verplicht je om elke week 1 aflevering te kijken. Niets, behalve dan je angst om iets te missen wat anderen wel al gezien hebben. Maar dat zit toch echt tussen de oren.
Verdant @Milanobrotchen8 juni 2023 17:30
Die zitten er nu al. Weliswaar voor andere Amazon Prime Video content, maar het is en blijft reclame.
Milanobrotchen @Verdant9 juni 2023 11:58
mja ok, direct skippable reclamen voor andere Prime series. dat maakt me niet echt uit aangezien direct skippable zijn.
Cid Highwind @Wraldpyk8 juni 2023 14:21
Unlimited foto opslag.

Klinkt als het gratis mogen aanleveren van AI trainingsmateriaal als je het mij vraagt.
davince72 @Wraldpyk8 juni 2023 15:05
Ik leer hier een hoop bij. Echter weet je zeker dat Amazon Photos beschikbaar is in NL?
De appstore app Photos zegt van niet.
Prime members have unlimited (Available only in the U.S., Canada, U.K., Germany, France, Italy, Spain and Japan) full-resolution photo storage + 5 GB video storage.
En als ik klik op Photos link via https://www.amazon.nl/prime dan wordt ik geredirect naar amazon.de.
Wellicht is dat ook reden dat het in Duitsland duurder is?
hasjee @Cergorach8 juni 2023 09:44
Daar in tegen mag je wel 9 van de 10 x als je op prime iets recents wil kijken extra betalen voor huur of extra pakketten.
SactoriuS @hasjee8 juni 2023 10:57
Ja 1 of 2 jaar geleden waren er nog allemaal films op prime. Nu is echt alles achter een paywall.
TheVivaldi @SactoriuS8 juni 2023 11:37
Er zijn nog “gratis” films op Prime, maar het worden er wel minder.
Milanobrotchen @SactoriuS8 juni 2023 13:37
Ja er waren inderdaad wel meer films gratis, ook merk ik dat alles aan het roteren is van gratis naar betaald en vervolgens weer naar gratis.
Juggernaut1987 @Cergorach8 juni 2023 15:29
Mijn Prime Amazon.de account was ook €2,99/maand. Die prijs is toch niet NL exclusief?
Cergorach
@Juggernaut19878 juni 2023 16:55
Duitsland is nu €8,99...

Bron:
https://www.rtlnieuws.nl/...-nederland-299-euro-maand
rko4u @Cergorach8 juni 2023 18:09
Maar daar schijnt het aantal inbegrepen films ook een stuk groter te zijn.
nitrane @rko4u9 juni 2023 12:06
Jammer genoeg hebben ze vaak alleen Duitse nagesynchroniseerde audio beschikbaar, vaak genoeg dat ik een film aanklik om er dan achter te komen dat de orginele versie niet beschikbaar is.
theduke1989 @Cergorach8 juni 2023 09:46
Dat is eigenlijk bedoeld voor prime verzendkosten toch gereclameerd. Niet als muziek etc. Ik weet het niet want woon al een tijdje niet meer in Nederland.

Al moet ik zeggen hier in Duitsland is Prime veel duurder. Ik hoorde laatst dat prime in Nederland 40€ is ? Hier is dat bijna 80€
TheVivaldi @theduke19898 juni 2023 11:39
In Duitsland krijg je wel meer in je Prime-pakket, dus logisch dat je meer betaalt.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 19:31]

NoSugar @Cergorach8 juni 2023 09:40
Uiteraard, maar die 2.99 is de rede dat ik lid ben. Het is leuk voor erbij, maar zodra het 5 euro of meer kost dan wordt het abonnement hier opgezegd. Ik heb al Netflix, Disney+ en Videoland: dus ik betaal genoeg. Prime heb ik erbij omdat het goedkoop is.
Arjan90 @NoSugar8 juni 2023 10:01
Ik heb het uitstaan en af en toe kijk ik, zie ik dat ik een maand gratis lid kan zijn en dan haal ik weer wat series in. Gratis! Ons bin zuinig :+
Verwijderd @Cergorach8 juni 2023 15:44
Geen idee. Maakt elke Prime-member veel gebruik van Video? Ik was zelf een aantal jaar Prime-gebruiker, maar misschien 1-2 series gekeken en 1-2 keer iemand gesubbed op Twitch. Deed het vooral voor de korting op de winkel. Wellicht als iedereen die Prime heeft alles consistent claimt op Twitch en elke dag series zit te kijken, maar dat betwijfel ik ten zeerste. Beetje het sportschool-model. Iedereen die het (bijna) niet gebruikt betaalt voor de mensen die het wel doen.
MaxxxT @Cergorach8 juni 2023 17:52
Er staat nauwelijks content op die je voor die 2,99 euro kan bekijken? Ik heb Amazon Prime sinds het begin en toen was er redelijk wat 'gratis' te kijken. Daarna werd steeds meer achter de 'koop om te kijken' optie gegooid.

Ik heb Netflix, Disney+, Amazon Prime (Video), HBO Max en SkyShowtime, mijn medegebruikers en ik kijken nauwelijks tot nooit Prime. De enige titel die ik het afgelopen jaar met plezier heb bekeken is Rings of Power. Daar betaal je dan een jaar voor.

In vergelijking met de concurrentie is die 2,99 euro prima, met enige reden voor mij om het aan te houden de Prime gaming extraatjes.
Reclame voor wat?
dimdek @Cergorach8 juni 2023 20:36
Als ze de prijs willen ophogen zullen ze ook wat aan de kwaliteit moeten doen om te voorkomen dat het klachten regent. Regelmatig start een film niet, loopt de audio niet synchroon of klopt de ondertiteling niet. De Nederlandse ondertitelingen zijn overigens regelmatig van zeer beroerde kwaliteit. Ik weet niet wie ze dat laten doen, maar dat kan niet iemand zijn die daarvoor heeft gestudeerd.
Toch vind ik het momenteel een leuke dienst. Ik heb niet meer nodig dan dit. Wanneer er reclames bij komen is het wat mij betreft echter afgelopen.
GekkePrutser
@whersmy8 juni 2023 08:51
Het produkt verbeteren kost geld, en de meesten van deze diensten concurreren vooral op prijs. Zeker nu het landschap de laatste 2 jaar zo enorm gefragmenteerd is geworden.

Dit gaat alleen maar erger worden want ze hebben allemaal geinvesteerd in nieuwe diensten opzetten, en begonnen met lage prijzen als lokkertje. Nu moet de winst eruit getrokken.
gamezfreak @GekkePrutser8 juni 2023 09:47
Het produkt verbeteren kost geld, en de meesten van deze diensten concurreren vooral op prijs. Zeker nu het landschap de laatste 2 jaar zo enorm gefragmenteerd is geworden.

Dit gaat alleen maar erger worden want ze hebben allemaal geinvesteerd in nieuwe diensten opzetten, en begonnen met lage prijzen als lokkertje. Nu moet de winst eruit getrokken.
Zowat bijna elke entertainment bedrijf startte zijn eigen streamingsdienst om niet te concurreren met anderen, maar om hun eigen producties exclusief te houden. Zie o.a. Disney+ waar je Star Wars kan kijken, maar bij andere diensten niet. Die bedrijven weten dat mensen bepaalde films willen kijken en dat ze daarvoor wéér een andere abonnement gaan afsluiten.

De lage prijs is idd een lokkertje, maar in het geval van Amazon kan je er meer mee doen dan met Netflix en co. Ik hoop niet dat Prime de prijs gaat ophogen zoals bij Netflix en dat je een redelijk bedrag kwijt bent aan nog een dienst.

Het beste zou zijn als je bijv. €20,- per maand betaalde voor alle VoD diensten, waarbij je dus toegang hebt tot alles wij zij aanbieden. Als wij kijken naar Netflix (wat al €16,- per maand kost) en dat zij 232.5 miljoen betaalde gebruikers hebben. Vanuit gaande dat iedereen dan €16,- per maand betaald, kom je op 3.72 miljard euro uit. Dit zal in prijktijk lager uitvallen omdat sommige kiezen voor goedkopere pakket, maar was om de rekensom wat makkelijker te maken.

De prioriteit ligt niet om de consument een zo goed mogelijke service te bieden, maar eerder het uitmelken van de consument omdat alles te versplinterd is en je meerdere diensten moet afnemen om bijv. je favoriete films en series te kijken. Je bent dan in sommige gevallen goedkoper uit om zelf een DVD / Blu-ray boxen te halen, dan kan je het meerdere keren terugkijken zonder gedoe.

Edit:
Rekenfoutje aangepast, iets met niet genoeg koffie gehad 8)7

[Reactie gewijzigd door gamezfreak op 25 juli 2024 19:31]

TheVivaldi @gamezfreak8 juni 2023 11:28
Ik begrijp ook nog steeds niet waarom het zo moeilijk is om een uniform platform met een vaste prijs op te zetten. Ik bedoel: met lineaire tv is dat toch ook zo? Daar betaal je ook niet per kanaal/netwerk, maar een bedrag aan een provider. Waarom is er bij streaming niet ook allang zoiets?
gamezfreak @TheVivaldi8 juni 2023 11:49
Zoals ik het al eerder aangaf, dat komt omdat de entertainment maatschappijen de laatste centen willen uitmelken en hun eigen producties exclusief willen houden.
Hetzelfde gebeurt ook in de game wereld en dan met name tussen consoles. Alleen een console koop je voor een langere termijn en kan je games spellen van andere uitgevers.

En ja, voor lineaire tv betaal je dezelfde prijs ongeacht wat er qua aanbod is en voor hoe lang je er naar kijkt.
Dat sommige mensen een pay per view willen hebben snap ik dan helemaal niet, want dat gaat dan tegen de consument werken. Want hoe willen ze dat dan voor elkaar krijgen? per dag / week / maand betalen of per serie en dus per aflevering / film? (zowel lineaire tv als VoD)

Ik heb het al eerder gezegd; maak een legale variant van Popcorn Time, waarbij alle VoD diensten erin zitten en hun catalogus open hebben staan. Maak de prijs €20,- en ik durf te wedden dat er veel mensen dat zullen doen.
Want dan is het pas echt video on demand; kijken wat je wilt, wanneer je het wilt.

Ter info:
Als je alleen een Internet only abo afneemt (bijv. van T-Mobile), dan krijg je T-Mobile TV er gratis bij, welke je via je smartphone, tablet of Chromecast kan kijken. Dus het wordt tijd dat er een revolutie komt in de VoD diensten.
TheVivaldi @gamezfreak8 juni 2023 11:59
Zoals ik het al eerder aangaf, dat komt omdat de entertainment maatschappijen de laatste centen willen uitmelken en hun eigen producties exclusief willen houden.
Maar dat kan met mijn idee toch nog steeds? Dan biedt je het meeste via een uniform platform aan en houd je enkele exclusives in je eigen app. Of je maakt ze wel uniform beschikbaar, maar vraagt er een extra bedragje voor (net zoals Amazon zelfs met Prime nog geld vraagt voor het huren van films).
Ter info:
Als je alleen een Internet only abo afneemt (bijv. van T-Mobile), dan krijg je T-Mobile TV er gratis bij, welke je via je smartphone, tablet of Chromecast kan kijken.
Sinds wanneer? Want ik heb internet-only van T-Mobile, het duurste 1000 Mbit-abonnement nog wel, maar ik heb geen gratis T-Mobile TV. En mijn ouders hebben hetzelfde abonnement als ik en ook geen gratis T-Mobile TV.
centr1no @gamezfreak8 juni 2023 15:06
Ik heb het al eerder gezegd; maak een legale variant van Popcorn Time, waarbij alle VoD diensten erin zitten en hun catalogus open hebben staan. Maak de prijs €20,- en ik durf te wedden dat er veel mensen dat zullen doen.
Ja natuurlijk zullen veel mensen dat doen. Maar het is gewoon niet realistisch. Net zoals de veel genoemde vergelijking met Spotify en andere muziekdiensten.

Je kunt het er mee eens zijn of niet maar er moet geld verdient worden met media. Als het niets oplevert wordt er niets gemaakt. En streamingdiensten zijn niet winstgevend. Dat is ook de reden dat Netflix, Prime, Disney al bezig zijn met abonnementsvormen met reclame en pay per view, het eventueel weer verkopen van licenties en maatregelen willen tegen account sharing.
Films leveren na de bioscoop op een streamingdienst niets meer op behalve dat ze bijdragen aan stabilisatie of verhoging van het aantal abonnees. Films die geen bioscooprelease krijgen en zowat alle series leveren helemaal niets extras op.
Je betaalt bij alle streamingdiensten net zo goed voor de content die je niet kijkt.
Dat sommige mensen een pay per view willen hebben snap ik dan helemaal niet, want dat gaat dan tegen de consument werken.
Hoe gaat dat tegen de consument werken?
We hebben een eeuwigheid bioscopen, videotheken en tv langs elkaar gehad. Als je iets in de bioscoop wilde zien betaalde je voor een bioscoopkaartje, of je huurde het een paar maanden later in de videotheek, of je wachtte een jaar en keek het met reclames op tv.
Als je bedoelt dat we alles meteen moeten kunnen zien, voor een minimaal bedrag, ongeacht op welk medium dan wordt het tijd om wakker te worden, want je droomt.
Want hoe willen ze dat dan voor elkaar krijgen? per dag / week / maand betalen of per serie en dus per aflevering / film?
Wat is hier moeilijk aan? Prime heeft dit al. Voor €3 wat 'gratis'content en voor specifieke films en series apart betalen.
Disney+ heeft ook films voor een extra bedrag simultaan met de bioscooprelease aangeboden.

Wat is er mis met betalen naarmate je afneemt? Wat is er mis met extra betalen voor de nieuwste of betere content?
Waarom consumenten niet de keus geven?
Verwijderd @TheVivaldi8 juni 2023 11:42
Geld. Op deze manier hoef je niet te delen.
ITsEZ @gamezfreak8 juni 2023 11:44
In de US kost Prime $14.99 per maand, en enkel Prime video $8.99 per maand. De Nederlandse (en Europese) pricing is puur omdat ze een kleiner marktaandeel hebben. Zoals altijd, zodra ze een groot marktaandeel hebben gaat de prijs omhoog.
apeklootje @ITsEZ8 juni 2023 13:57
Idd, betaal nu 2.99 eur. per maand met gratis verzending van prime artikelen.
Sinds een paar weken nu ook reclame voor andere platformen waar je films en series kan huren of kopen.
Zodra dit te duur wordt zal het bij mij zijn zoals met Netflix: eens per kwartaal een abbo voor een maand (winter) en bingen maar....
Fraaank @gamezfreak8 juni 2023 10:24
Eens dat het bedrag maar hoger en hoger wordt, maar reken het eens terug naar een uurprijs voor entertainment. Net als met games ("oeh wat zijn ze duur") is de prijs per uur volgens mij vrij gunstig te noemen.
.Redman. @gamezfreak8 juni 2023 11:25
232.5 miljoen * 16 = 3.72 miljard
gamezfreak @.Redman.8 juni 2023 11:27
Thnx, is aangepast!
LogiForce @GekkePrutser8 juni 2023 11:39
Dan koopt men vanzelf weer blu-ray films of gaat naar de videotheek. Kan Videoland weer terug naar z'n roots.
jpsch @GekkePrutser8 juni 2023 09:33
Europese verplichting van de lokaal geproduceerde producties kan ook wel eens de kosten doen toenemen.
bzzzt @jpsch8 juni 2023 10:13
Er staat nergens dat het dure lokale producties moeten zijn. Zie bv. de grote lading antieke Franse films op Netflix en Prime video...
RobertPeterson @bzzzt8 juni 2023 11:25
Maar wel dat het 5% van de lokale omzet moet zijn. Of je nu 1 of 30 series maakt de kosten blijven 5%.
bzzzt @RobertPeterson8 juni 2023 12:57
Wel eens van 'hollywood accounting' gehoord? ;)
RobertPeterson @bzzzt8 juni 2023 13:35
5% blijft 5%, en het is van de omzet.

Dat ze dan fictief de kosten heel hoog gaan maken, prima maar feit blijft dat het om 5% gaat en die kosten kunnen ze doorberekenen.
bzzzt @RobertPeterson8 juni 2023 13:50
Geld via een Nederlandse dochteronderneming laten lopen die veel van je eigen diensten gebruikt tegen hoog tarief en het geld valt aan de andere kant gewoon je eigen zakken weer in.
Het zegt niet dat al het geld in Nederland blijft.
RobertPeterson @bzzzt8 juni 2023 14:02
Ik snap echt helemaal wat je bedoeld hoor haha!

Maar we reageren op deze reactie:
Europese verplichting van de lokaal geproduceerde producties kan ook wel eens de kosten doen toenemen.
Die wetgeving zou ervoor kunnen zorgen dat ze in de boeken 5% meer kosten maken hier en dus het tarief , dan wel advertenties verhogen. Met als “excuses” ja maar wetgeving is duur.
TheVivaldi @bzzzt8 juni 2023 11:31
Inderdaad. En dan nog: zijn we wel zo duur? Ik heb de afgelopen tijd enkele producten (o.a. beddengoed) gekocht die in Nederland en Duitsland geproduceerd waren, maar ze kostten evenveel als producten van andere winkels die in China produceren. Dus volgens mij is dat hele “lokaal produceren is duur” grote onzin.
bzzzt @TheVivaldi8 juni 2023 12:59
Lakens laten fabriceren in Azië (doorgaans Bangladesh, China is te duur) en hier nog even automatisch een zoompje naaien en voila: 'made in Holland'. Ik zie hier geen katoenplanten op de akkers staan dus de fabricage kan bijna per definitie niet volledig hier plaatsvinden.
TheVivaldi @bzzzt8 juni 2023 13:24
In mijn geval was álles hier geproduceerd (op de katoenplanten na dan), dus niet in Azië gemaakt en hier een zoompje genaaid. Daarbij had ik het niet alleen over beddengoed.
panterarosso @whersmy8 juni 2023 09:19
het product verbeteren kost geld dat moet je dan ook weer verdienen

zolang de klant kan kiezen tussen goedkoop met of wat duurder zonder zie ik ook geen probleem

als ze die andere diensten erbij weten te krijgen zal de prijs ook wel stijgen
theduke1989 @panterarosso8 juni 2023 09:47
Ik zou eens willen zien.

Als mensen echt een duurder product nemen. Dus zonder ads hoe groot de verschil is. Nu denk ik dat het echt peanuts is qua verschil
panterarosso @theduke19898 juni 2023 10:08
de vraag bij amazon is breder

gaan ze hun muziek dienst nu ook in nl uitrollen
in welke mate blijft prime video een extraatje dat gefinancierd wordt via de prime delivery
gaan ze besluiten om naast disney en netflix de 3e grote te worden of blijft het bijvangst
TheVivaldi @panterarosso8 juni 2023 11:43
Ik begrijp het probleem ook niet voor die prijs. Voor lineaire tv betaal je meer per maand en krijg nóg meer reclame. En op je Samsung-tv van 2000 euro krijg je ook reclame in de interface. Dus als je voor díe prijzen al reclame krijgt, dan vind ik het voor €2,99 per maand al zeker niet vreemd.
panterarosso @TheVivaldi8 juni 2023 15:48
valide punt, het is meer de verontwaardiging dan de prijs

weet nog wel (ben oud) dat men met shirt reclame ook woest reageerde, nu staan er meer reclameboodschappen op shirts broeken en whatever dan ooit
Frame164 @whersmy8 juni 2023 10:20
Gek dat we dit soort discussies eigenlijk nooit hebben gehoord bij print. Kranten en tijdschriften hanteren dit model al vanaf het begin.
Tha_Butcha @Frame1648 juni 2023 10:28
En wat is de staat van kranten en tijdschriften nu? En die eerstgenoemde had nog het extra argument dat in theorie journalistiek ook nog iets extras biedt: de vierde macht.

Maar van beiden is weinig over.
rko4u @Frame1648 juni 2023 18:12
Het verschil is dat je bij print niet hoeft te wachten met het omslaan van de pagina totdat de reclame is afgelopen.
theduke1989 @whersmy8 juni 2023 08:50
Dat is toch wat ze altijd al deden? En daarnaast is Amazon prime inbegrepen in wat je betaald voor prime verzend etc.
Alxndr @whersmy8 juni 2023 08:52
In het geval van media kost een beter product meer geld, maar levert het niet meer op?

Je ziet trouwens vaker prijsverhogingen dan reclame, gelukkig maar. Maar als je niet meer aan reclame kan ontkomen, en de prijs te hoog wordt, haak ik af, dan ga ik wel weer ouderwets downloaden.
JackJack @whersmy8 juni 2023 08:58
Zo gek is dat toch niet?
Ik vindt het zelf ook irritant.
Maar blijkbaar vinden mensen het prima.
Want men blijft massaal Prime en Netflix gebruiken.
moonlander @whersmy8 juni 2023 09:24
Nee, we willen altijd alles maar zo goedkoop mogelijk voor premium plus content.
Milanobrotchen @whersmy8 juni 2023 09:31
Voor 3 euro in de maand vind ik dat niet erg :)
rob12424 @whersmy8 juni 2023 10:59
Ben ik deels met je eens. Maar Amazon is niet duur. Iets van 3 euro per maand. Terwijl Netflix een 10tje kost ofzo. Daarnaast alle andere kanalen zoals cineart enz. Die kun je ook 1 maand gratis proberen.

Dat is nogal een verschil. (Ik zet even niet het aanbod tegen elkaar af)
Benjamin- @whersmy8 juni 2023 15:57
Beter gezegd, ze doen het al. Je krijgt heel vaak reclame voordat je een aflevering start. Daarnaast staan ook heel veel betaalde dingen op het platform, en ik ben gewend dat ik alles gewoon kan kijken, en niet iets zie langskomen waar ik nog voor moet betalen.
no_way_today @whersmy8 juni 2023 17:06
Het staat naar mijn weten al vol reclame, films die je kan kopen of huren staan tussen de prime films en series. Heb het wel, kost geen drol, maar steeds dat huren / kopen vond ik irritant. Gebruik prime niet meer voor tv kijken, wel voor de gratis bezorging. Is net als select.
continue12345 8 juni 2023 08:11
Voor 2,99 is Prime een hele goede deal maar voor 8,99 zou ik het opzeggen. Er staan goede series en films op maar je kunt toch niet alles kijken. Reclame kan best wel als het maar niet uit de hand loopt net als bij Youtube op dit moment.
Odie @continue123458 juni 2023 08:29
Prime is méér dan alleen de tv dienst. Ik noem gratis verzending van alle Prime producten, toegang tot Prime Day aanbiedingen en onbeperkt foto opslag.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Odie8 juni 2023 08:41
Sterker nog, dat is voor vele mensen de reden om Prime te nemen. Het video aanbod, net als prime gaming, is voor mij ook alleen "erbij". Zou het prime abonnement omlaag kunnen door reclame te tonen op Prime Video dan is dat voor mij een prima optie gezien ik Prime video amper gebruik en zo zullen er meerdere mensen zijn.
Odie @Bor8 juni 2023 09:38
Ik heb Prime ook initieel genomen vanwege de gratis verzending en Prime Day ja, naar Prime Video kijk ik nauwelijks behalve een paar pareltjes: The Grand Tour, Clarksons Farm en alles van James May, Oh Cook is een van mijn guilty pleasures maar Our man in Japan/Italy zijn ook geweldig. Als losse videodienst stelt Prime voor mij niet zoveel voor.
bzzzt @Odie8 juni 2023 10:21
Is helemaal een kwestie van smaak, Prime video heeft zoveel meer dan Clarkson en vrienden.
Odie @bzzzt8 juni 2023 13:09
Daarom zei ik ook “voor mij” 😉
bzzzt @Odie8 juni 2023 13:14
Als je geen discussie wil hoef je het niet te delen ;). Als je 99% van het Prime aanbod afschrijft als 'oninteressant' heb je wel een heel beperkte interesse.
Odie @bzzzt8 juni 2023 13:31
Misschien is het een kwestie dat ik op AppleTV+ en Netflix en NPO veel zie wat momenteel al mijn aandacht opslurpt. Onlangs erg genoten van Het Verhaal van Vlaanderen, de nieuwe serie van Floortje Gaat Mee was erg mooi, ik ben nu gestart om Das Boot te bingen, op AppleTV boeit Silo me enorm en heb ik weer enorm genoten van Ted Lasso en Truth be Told, etc. Die beperkte interesse valt dus wel mee denk ik.

Oh, Picard was natuurlijk gewoon ouderwets genieten op Prime 🥰
SunnieNL @Odie8 juni 2023 08:40
Daarnaast ook extra's via prime gaming.
Ik haal het geld er wel uit. Zit zelf nog steeds bij de Duitse versie omdat de productprijzen daar vaak goedkoper zijn (zelfs met btw correctie) en ze nog 4k bluray hebben die in de NL store vaak missen.
TERW_DAN @continue123458 juni 2023 08:26
Ik wist ook niet dat de duitse Amazon zo duur was. Ik betaal nu €49 per jaar voor Amazon Prime in Duitsland, dus iets meer dan 4 euro in de maand. Dat is voor de series die erop staan prima, maar het aanbod is nou ook weer niet zo geweldig dat ik er veel meer voor neer zou leggen.

Het is vooral de gratis verzending die handig is, gaming en video is leuk meegenomen.
Pixelmagic @TERW_DAN8 juni 2023 08:30
De prijs is verhoogd vorig jaar, ik heb ook jaren die €49 betaald. Bij verlengen betaal je het nieuwe tarief als het goed is.
swtimmer @Pixelmagic8 juni 2023 09:35
Het verschil in prijs verdien je wel terug doordat veel producten op de Duitse amazon goedkoper worden aangeboden dan op de NL of BE variant.
Icekiller2k6 @swtimmer8 juni 2023 09:40
Dat verschil is toch "vaak" btw verschil? dus zodra je naar checkout gaat is het duurder dan de prijs die je initieel zag
swtimmer @Icekiller2k68 juni 2023 10:19
Ik koop veel pampers enzo, die waren altijd een stuk goedkoper via Duitsland dan Nederland/Belgie. Nu is het lastig te vergelijken omdat ze verschillende dozen verkopen per markt, maar prijs per pamper van mijn laatste bestelling in DE was 23c en een grote doos in NL/BE kom je op 27c uit. Is ook veel het geval voor andere dingen zoals shampoo enzo dat de Duitse markt goedkoper is als je wel de Duitse merken besteld.
Icekiller2k6 @swtimmer8 juni 2023 10:36
Akkoord koop pampers per stuk via duitsland amazon of pleintje of kruidvat.. pleintje was afgelopen keren goedkoper...
TERW_DAN @Pixelmagic8 juni 2023 08:43
De mijne is 1 mei verlengd (de volgende betaling is 1 mei 2024) en ik betaalde nog die 49 euro. Dus misschien dat ik nog ergens geluk gehad heb.
Systemlord Max @TERW_DAN8 juni 2023 10:49
Die mazzel had ik helaas niet maar het loont zich nog steeds bij Amazon Duitsland, Netflix kost in Duitsland dan wel weer minder, ik betaal daar 8,99 voor. De enige echte die te duur is is YouTube premium voor € 12,99 maar zelf dat is het me waard om geen reclames te hebben op YT
TheBlackestCrow @continue123458 juni 2023 08:33
Ik zeg het bij zo'n prijsstijging ook op.

Het aanbod is best leuk en ik heb wat leuke series via Prime gekeken (The Expanse, The Boys). Alleen vind ik het aanbod niet groot genoeg als de prijs stijgt.

Ik twijfel zelfs of ik mijn Netflix abonnement wel wil behouden.
The_Answer_42 @continue123458 juni 2023 08:46
Amazon Prime is meer dan alleen streaming via Prime Video.
Gethijsem @continue123458 juni 2023 11:16
Netflix takelt ook wel af. Steeds minder interessante films en series, en meer opgedrongen denkbeelden (USA). Ik overweeg steeds meer een maand of drie Netflix nemen, dan een maandje Apple tv+, en dan eventueel weer een andere et cetera. Het voordeel van Prime (voor mij) is juist de snellere levering en gratis verzending bij veel producten op Amazon. Hopelijk blijft dat nog als optie, zonder video en als het even kan voor iets minder euro's. Maar dat zal vast niet.

[Reactie gewijzigd door Gethijsem op 25 juli 2024 19:31]

NewDust 8 juni 2023 08:13
Maar Prime Video heeft al (skippable) reclames...
Intergalactic @NewDust8 juni 2023 08:15
Wel alleen voor eigen content dacht ik, dus daar zullen ze niks aan verdienen.
TERW_DAN @Intergalactic8 juni 2023 08:30
En gelukkig alleen aan het begin van de video, dus als je een serie zit te kijken dan is het 1 keer per half uur of 3 kwartier een keer op skip klikken. Zo hinderlijk tussen de afleveringen door vind ik dat niet eens.
pepsiblik @TERW_DAN8 juni 2023 08:43
Mooi moment om een drankje en een blokje kaas te halen.
SuperDre
@TERW_DAN9 juni 2023 00:24
Maar lang niet elke keer, vaak genoeg krijg ik geen trailer te zien.
GekkePrutser
@Intergalactic8 juni 2023 09:01
Hier in Spanje krijg ik reclame voor alles en nogwat hoor. Chocola en parfum met name. Niet alleen voor de series, maar ook in de hele interface van de app.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 19:31]

Tha_Butcha @Intergalactic8 juni 2023 10:30
Maakt niet uit, reclame is reclame. Dat het voor eigen content is, of skippable is, maakt het niet minder reclame.
AWiersma @Intergalactic8 juni 2023 09:11
Ze zullen er vast op de een of andere manier aan verdienen. Er zijn ook perioden geweest dat ze niet ongevraagd trailers lieten zien.
learn_more @NewDust8 juni 2023 08:25
En alle films en series die er al tussen staan die je nog wel even moet kopen of huren, is dat niet ook gewoon reclame?
SuperDre
@learn_more9 juni 2023 00:28
Ach, de app is echt te crap voor woorden, die designers mogen zich geen designer noemen. Alles random, niets goed (terug) te vinden, en soms popt het zelfs niet op als je op de exacte titel klikt. Zo jammer dat er geen API is waarmee je icm account kunt ophalen wat er beschikbaar is voor jou, anders had ik al lang mijn eigen app geschreven die dan weer de app van hun gebruikt om de video te starten, vergelijkbaar dus met een launcher als die op de firetv zit.
Sand0rf 8 juni 2023 08:10
Ah het inmiddels klassieke model. Dienst aanbieden en klanten lokken. Vervolgens een 'goedkopere' versie van de dienst uitbrengen met reclames voor de prijs van de originele dienst en de originele dienst duurder maken waardoor de meeste klanten meer gaan betalen.
Koja78 @Sand0rf8 juni 2023 08:18
Ze doen echt hun uiterste best allemaal om de consument terug van het legale spoor te krijgen.
Het is simpel..; we willen één streamingplatform... en desnoods een pay per view model.
Sissors @Koja788 juni 2023 08:27
Ik wil absoluut niet één compleet monopolie op streamen van series / films. Dan gaat iig de prijs zo hoog zijn dat je net zo goed 4 losse streaming diensten kan nemen. ("Ja maar dat was niet zo toen Netflix begon". Nee want toen was Netflix klein en moest klanten aantrekken. Overigens zelfde reden waarom nu de andere streaming diensten goedkoper zijn en adverteren dat je bij hun wel je account mag delen, dat is ook voorbij zodra ze hun doel marktaandeel hebben).

Wat ik wel wil is dat net als bij muziek streaming het geen drol uitmaakt qua aanbod welke dienst je hebt. Waarbij ze best timed exclusives kunnen hebben, maar er iig heel veel meer overlap is in aanbod dan momenteel.
GekkePrutser
@Sissors8 juni 2023 09:00
Kijk, als je 1 streamingsdienst had waar je voor zeg 40-50 per maand alles kon zien (zoals bij de muziekstreamers), zou dat best interessant zijn hoor. Dat ligt in de hoeveelheden dat mensen ook voor een kabelpakket betaalden vroeger (zijn er nog mensen die dat doen? Ik heb zelf al jaren helemaal geen live TV meer).

@Koja78 Pay per view zou ik nooit doen trouwens. Dat heeft Prime ook al met nieuwe films maar nope. Never. :)
laptopleon @GekkePrutser8 juni 2023 10:00
Kijk, als je 1 streamingsdienst had waar je voor zeg 40-50 per maand alles kon zien (zoals bij de muziekstreamers), zou dat best interessant zijn hoor. Dat ligt in de hoeveelheden dat mensen ook voor een kabelpakket betaalden vroeger (zijn er nog mensen die dat doen? Ik heb zelf al jaren helemaal geen live TV meer).
Ten eerste kun je voor dat geld nu ook een heel groot deel van alle aangeboden video’s zien, misschien wel op alle streamingdiensten abonneren. Ten tweede komt dat concreet neer op een veel groter aanbod dan je had in de tijd dat je Film1 (of hoe het ook precies heette) bij je kabelaar afnam.

Verder begrijp ik niet zo goed wat er zo vreselijk is aan maandelijks betalen (in plaats van jaarlijks). Ja, ik haat het ook als je verplicht Adobe Photoshop alleen legaal kunt gebruiken via een duurder maandabonnement, maar dat is toch echt een heel andere situatie.
GekkePrutser
@laptopleon8 juni 2023 10:12
Ten eerste kun je voor dat geld nu ook een heel groot deel van alle aangeboden video’s zien, misschien wel op alle streamingdiensten abonneren. Ten tweede komt dat concreet neer op een veel groter aanbod dan je had in de tijd dat je Film1 (of hoe het ook precies heette) bij je kabelaar afnam.
Kabelpakketten heb ik nooit gedaan. Maar het gaat me niet zozeer om het geld. Zoals ik hierboven schreef.
Verder begrijp ik niet zo goed wat er zo vreselijk is aan maandelijks betalen (in plaats van jaarlijks). Ja, ik haat het ook als je verplicht Adobe Photoshop alleen legaal kunt gebruiken via een duurder maandabonnement, maar dat is toch echt een heel andere situatie.
Ik vind het vervelend en onoverzichtelijk, al die bedragen die links en rechts van de rekening afvliegen. Als ik het laarlijks gewoon kan kiezen of ik het wil verlengen, ben ik er gewoon vanaf en weet ik waar ik aan toe ben.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 19:31]

Sissors @GekkePrutser8 juni 2023 09:12
Dat is dan natuurlijk niet veel anders dan nu gewoon voor de grote losse streamingdiensten betalen. Is vast een tooltje die automatisch de juiste dienst pakt voor een serie die je wil zien.

Ik zal iig nooit zoveel ervoor betalen. En pay per view heeft natuurlijk nadelen (blijkt toch een kut film te zijn waar je voor betaalde), tegelijk het huidige systeem is natuurlijk gewoon dat de grootverbruikers gesubsidieerd worden door de kleinere gebruikers. En bij pay per view maakt het weer veel minder uit dat je verschillende diensten hebt. Plus heb een keer nagezocht, en toen kwam ik erop uit dat best case voor de populairste series je uit komt op een €1 per kijker aan inkomsten voor ze. Als ik bij een streamingdienst €1 per aflevering van een serie kan betalen, ben ik een stuk goedkoper uit dan maandelijks betalen.
GekkePrutser
@Sissors8 juni 2023 09:14
Dat is dan natuurlijk niet veel anders dan nu gewoon voor de grote losse streamingdiensten betalen. Is vast een tooltje die automatisch de juiste dienst pakt voor een serie die je wil zien.
Ik vind dat heel anders. Al die aparte accounts, aparte apps met andere indeling, aparte contracten, aparte bedragen die op verschillende data afgeschreven worden, aparte privacytracking. No way dat ik daar zin in heb.

Sowieso heb ik een enorme hekel aan diensten die per maand bedragen innen. Dit wordt steeds meer gemeengoed en die boycot ik dan. Ik heb er zelfs mijn tweakers abo om opgezegd (had ik sinds 2007!). Automatische maandelijkse betaling doe ik alleen voor het absoluut hoognodige. Ik zal ook nooit een abonnement op een fiets nemen ofzo. Of op verlichting, zoals philips heel graag wil. Zelfs geen game pass of wat dan ook (hoewel ik losse games wel koop op gog (bij voorkeur) of steam). En ik ben niet de enige, ik hoor steeds meer mensen die allergisch worden voor al die herhalende betalingen.

Dit is juist een van de fijne dingen van prime want dat kan je gewoon per jaar betalen.
Ik zal iig nooit zoveel ervoor betalen. En pay per view heeft natuurlijk nadelen (blijkt toch een kut film te zijn waar je voor betaalde), tegelijk het huidige systeem is natuurlijk gewoon dat de grootverbruikers gesubsidieerd worden door de kleinere gebruikers. En bij pay per view maakt het weer veel minder uit dat je verschillende diensten hebt. Plus heb een keer nagezocht, en toen kwam ik erop uit dat best case voor de populairste series je uit komt op een €1 per kijker aan inkomsten voor ze. Als ik bij een streamingdienst €1 per aflevering van een serie kan betalen, ben ik een stuk goedkoper uit dan maandelijks betalen.
Dat zou alleen kunnen als elke dienst een gratis abo heeft waarbij je wel pay per view kan betalen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Veel van deze diensten subsidieren juist niet de grootverbruikers, maar andersom. Het sportschool model, ze verdienen zich rijk met al die mensen die 14,99 per maand betalen en maar 2x in de maand een aflevering kijken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 19:31]

Sissors @GekkePrutser8 juni 2023 09:22
Sowieso heb ik een enorme hekel aan diensten die per maand bedragen innen.
Pay per view zou ik nooit doen
Mag ik hem niet snappen? Je wil niet per maand en niet per keer betalen? Hoe dan wel? Ik heb een sterke voorkeur voor eenmalig betalen, maar voor iets als series en films is dat natuurlijk niet realistisch.

Tegelijk toen ik een keer dacht: "Laat ik eens voor mijn weer app betalen, ben ik van de reclame af". Ja, alleen per maand een Euro betalen ofzo, doe eens rekensommetje hoe duur die app over 5 jaar wordt, prijs van een AAA game.
Veel van deze diensten subsidieren juist niet de grootverbruikers, maar andersom. Het sportschool model, ze verdienen zich rijk met al die mensen die 14,99 per maand betalen en maar 2x in de maand een aflevering kijken.
Maar dat is toch subsidieren van de grootverbruikers? Degene die met hele gezin totaal 10 films en 40 series per maand bekijken, hebben een hele goede deal aan Netflix. Degene die elke zaterdag een aflevering van een serie bekijken een slechte deal.
GekkePrutser
@Sissors8 juni 2023 10:14
Mag ik hem niet snappen? Je wil niet per maand en niet per keer betalen? Hoe dan wel? Ik heb een sterke voorkeur voor eenmalig betalen, maar voor iets als series en films is dat natuurlijk niet realistisch
Vooraf. Zoals bij Amazon, ik betaal 39 euro en ik kan een jaar kijken.
Tegelijk toen ik een keer dacht: "Laat ik eens voor mijn weer app betalen, ben ik van de reclame af". Ja, alleen per maand een Euro betalen ofzo, doe eens rekensommetje hoe duur die app over 5 jaar wordt, prijs van een AAA game.
Ja ook dat, maar ik vind al dat automatische gebetaal elke maand gewoon enorm vervelend. Elke keer vliegt er geld weg waar ik moeilijk inzicht in heb. Daarom voorkom ik dit door zo weinig mogelijk abonnementen te nemen.

Ik ben iemand die echt van dag tot dag leeft en geen jaarplanningen maakt. Heb ik ook helemaal geen zin in om dat te doen. Ik haat administratief gedoe.

Dus voor mij is 3,99 per maand veel vervelender dan 48 euro voor een jaar. Want die 48 euro geef ik een keer uit als ik er ruimte voor heb / zin in heb en dan hoef ik me er verder geen zorgen over te maken. Niet dat ik het geld niet heb hoor, maar ik vind het gewoon rommelig als er elke dag geld allerlei kanten op vliegt dat ik niet persoonlijk gedaan heb. En daar mikken die diensten natuurlijk ook op, dat je vergeet het op te zeggen als je het niet meer gebruikt. Als je zoveel van die zooi op de rekening hebt dan zie je door de bomen het bos niet meer.

Ik zeg dat soort jaarlijkse abo's ook meteen op na het afsluiten zodat ze niet automatisch hernieuwen na dat jaar. Met maandelijkse betalingen kan je dat niet doen want dan moet je dat elke maand zitten doen.
Maar dat is toch subsidieren van de grootverbruikers? Degene die met hele gezin totaal 10 films en 40 series per maand bekijken, hebben een hele goede deal aan Netflix. Degene die elke zaterdag een aflevering van een serie bekijken een slechte deal.
Nouja ik zie het eerder als subsidieren van Netflix die dat geld gewoon voor zichzelf houden. Maar inderdaad, het is niet andersom.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 19:31]

Gethijsem @GekkePrutser8 juni 2023 10:44
ik dacht even dat je een grapje maakte, een abonnement op Hue-lampen, nooit over gehoord. Maar ze zien zoiets idd graag komen, huur in plaats van bezit. Uiteraard onder de hippe term circulair.

Ik zal wel oud worden / zijn maar vind het tenenkrommend 8)7 8)7

[Reactie gewijzigd door Gethijsem op 25 juli 2024 19:31]

GekkePrutser
@Gethijsem8 juni 2023 11:08
Ik vind het vooral een stuk oplichting.

Ze geven gewoon toe dat ze de lampen zo maken dat ze niet zo lang meegaan. Want als je ze maandelijks met een bedrag afkoopt dan kunnen ze het opeens wel "Circulaire lampen gaan veel langer mee". Want dan is het in hun voordeel. Daardoor heb ik gelijk geen vertrouwen meer in die toko.
pepsiblik @Koja788 juni 2023 08:42
Ik wil helemaal niet één platform. Dat is nu juist het probleem met de kabel tv. 100 kanalen en je kijkt er maar 5. Heb ik geen behoefte aan. Ik hop liever rond tussen de verschillende aanbieders. Dan een maandje AppleTV, dan weer Prime Video.
davekok @pepsiblik8 juni 2023 09:11
Een enkel platform is misschien niet prettig. Maar wel scheiding tussen platform en content creators. Waarbij elk platform dezelfde content kan afnemen. Wat dat betreft zou het prettig zijn als bij wet geregeld wordt dat al die deals niet meer mogen tussen platform en content creators.
pepsiblik @davekok8 juni 2023 09:59
Maar dan stel je dus ook voor dat content creators geen eigen platform voor streaming mogen hebben? Daar zullen Disney, Warner en MGM niet zo blij mee zijn denk ik. Temeer zij bijvoorbeeld wel bioscopen mogen bezitten.

En wat doe je dan met wat meer hybride platformen? Videoland, HBO, Peacock, Sky en Paramount zijn met streaming begonnen, omdat de TV markt krimpt. Maar ja, NBC, HBO, Sky en Paramount maakte natuurlijk al sinds jaar en dag de content voor hun TV kanalen. En ook Videoland is druk met eigen producties.

Omgekeerd zijn Netflix, Apple en Amazon juist begonnen met hun eigen content te maken, omdat ze ook wel zagen dat de filmstudios hun niet van content zouden voorzien.

En dit alles speelt zich natuurlijk cross-border af. Ik weet niet of een Amerikaanse autoriteit zou willen meewerken aan het opbreken van Disney+. Of dat de Nederlandse autoriteit Videoland wil opbreken.

De TV/Video/Film markt is een heel andere dan die van muziek, dus dat model gaat in de wereld van het beeld niet werken.
GekkePrutser
@pepsiblik8 juni 2023 11:20
Maar dan stel je dus ook voor dat content creators geen eigen platform voor streaming mogen hebben? Daar zullen Disney, Warner en MGM niet zo blij mee zijn denk ik. Temeer zij bijvoorbeeld wel bioscopen mogen bezitten.
Natuurlijk mogen ze dat dan nog wel. Ze moeten dan alleen op andere punten gaan concurreren dan exclusives.

Bijvoorbeeld iets wat ik graag zou zien is betere verkenning van wat er beschikbaar is. Alle platformen die ik gezien heb zijn hier vreselijk slecht in.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 19:31]

Carn82 @Koja788 juni 2023 09:49
Het is simpel..; we willen één streamingplatform...
Dat gaat alleen gebeuren als overheden/regulatoren in gaan grijpen vrees ik.. De streamers hebben nu allemaal hun eigen winkeltje/portal/app met hun eigen producten (eigen IP, zelf geproduceerde films/series etc), dat gaan ze niet zomaar afstaan; want in hun eigen winkel hebben ze maximaal invloed op wat de gebruiker ziet en doet (tracking). En deze eigen content maakt de winkel onderscheidend van de concurrentie.

Je zou een energiemarkt-achtige constructie kunnen aangaan; met een netbeheerder (het 'streaming platform', de techniek) en de energieleveranciers (de bedrijven/filmmaatschappijen die de content aanleveren via het platform); en dat je als consument zelf kan bepalen van welke partijen je allemaal content wil ontvangen binnen je 'streaming-portal'. Maar dat zie ik de betrokken partijen zelf niet snel organiseren..
Dyna20 @Koja788 juni 2023 08:28
Echt he. Zijn ze eerst de juiste weg ingeslagen met streamingdiensten. Mensen zijn bereid om te betalen voor meerdere diensten tegelijk, wat vaak overkill is. Maar ach we kijken graag series en films. En nu lijkt het of ze na jaren allemaal F Y zeggen tegen de klanten. Reclames, prijsverhogingen, niet meer mogen delen. Wat komt er straks? En straks weer janken als iedereen gaat downloaden.
Jester-NL @Sand0rf8 juni 2023 08:34
Het model van Amazon is sowieso al kut.
Een beetje series en films gratis, en verder allerlei extra abonnementen op pakketten aanbieden. Nog afgezien van allerlei films die je - als je ze hebt geselecteerd - alleen te kopen of te huren zijn.
Fraaank @Jester-NL8 juni 2023 10:16
Voor 2,99 p/m hoor je mij hierover niet klagen. Buiten het feit dat nieuwste series (degene die ik kijk) gewoon direct beschikbaar zijn bij release (Jack Ryan/The Boys) zonder bij te betalen.

O en dan heb ik nog gratis verzenden van producten bij Amazon zelf op bepaald deel van het assortiment.
Voggy 8 juni 2023 08:25
Hoe komt het dat je alle muziek kunt vinden in Spotify, maar als je een serie zoekt heb je tig verschillende aanbieders nodig?
devices @Voggy8 juni 2023 08:30
Spotify heeft verre van alle muziek. Het aanbod van de meeste westerse muziek is erg goed, maar mijn bibliotheek is alleen Japanse muziek en daar staat ongeveer de helft van niet op spotify.
GekkePrutser
@devices8 juni 2023 09:05
Maar voor een mainstream gebruiker is alles wel te vinden zoals @Voggy zegt. Ik heb nog nooit gehad dat ik een nummer niet kon vinden.

De video industrie maakt het zichzelf heel lastig.
Duke of Savage @GekkePrutser8 juni 2023 10:11
Eminem - Bully staat er niet op ;)
JeroenED @Voggy8 juni 2023 09:05
Muziekindustrie is een totaal andere business dan de filmindustrie.

Bij de muziekindustrie heb je platenlabels. In theorie kan elk platenlabel ook z'n eigen streamingservice gaan opzetten, maar dat doen ze niet omdat al sinds de iTunes store (en waarschijnlijk al langer) duidelijk dat dit voor hen de investering niet waard is.

De filmindustrie is ten eerste een veel hardere business. Als je daar niet vecht ben je out! No mercy. Winstmaximalisatie is de key. Ze verkiezen 5€ per klant tov 0.2€ per stream op een breder platform. Je hebt ook nooit iets gehad om films digitaal te kopen. Of toch geen echt breed succesvol probeersel. (Ja, amazon, apple en iedereen bied het wel aan, maar heb niet het gevoel dat iemand dat echt gebruikt)

Daarnaast speelt het culturele aspect enorm. Je hebt veel films die in de benelux perfect miljoenen in het laadje brengen, maar diezelfde film in Amerika uitbrengen is gewoon het domste wat je kan doen. Dus veel content ga je automatisch gaan regioblocken gewoon al om niet de aanbieder van slechte content te zijn. Wat natuurlijk ook weer impact heeft op je winst want film A kun je in Nederland niet bekijken, om welke stomme reden dan ook.
Het culturele speelt natuurlijk ook mee op spotify. Bepaalde artiesten kun je niet beluisteren in de Benelux omwille van geen rechten. Of Noord-Koreaanse muziek zal je waarschijnlijk ook een stuk moeilijker op spotify vinden omdat dat daar niet gebruikt word.

Er zijn dus miljoenen redenen waarom er geen "spotify voor films" is. Zijn het de juiste redenen, only god knows. Maar een puur zwart-wit verhaal denk ik niet dat het is.

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 25 juli 2024 19:31]

Mathijs Kok @JeroenED8 juni 2023 11:21
Een belangrijke factor is ook dat we honderden malen naar een liedje willen luisteren maar maar een keer GoT willen bekijken.
jellybrah 8 juni 2023 08:13
Ze willen Twitch ondertussen ook financieel uitkleden mbt reclames (streamers zijn hierdoor de pineut) is dat al voorbij gekomen? Amazon wil de winst overal dus weer maximaliseren.
obimk1 @jellybrah8 juni 2023 08:58
En ik maar denken dat abonnementen juist dit moeten voorkomen, snappen die graaiwolven niet dat dit de reden is voor "illegale content"?

Downloads here I come.
Cergorach
@jellybrah8 juni 2023 08:53
Volgens mij hebben ze via Twitter al een 'Oepsie! geplaatst...

Dat is nu een beetje non-nieuws geworden.

Bron:
https://twitter.com/Twitch/status/1666183145526538240
https://twitter.com/twitch/status/1666559226184093696
jellybrah @Cergorach8 juni 2023 08:57
Uiteindelijk is er niets veranderd: https://www.youtube.com/watch?v=FrfYQITDMxk
bbr 8 juni 2023 08:14
Veel mensen zijn "juist" naar streaming services overgestapt om de eeuwige reclame van kabel TV te ontsnappen. Netflix heeft hier ook een abonnement mee, of iig in enkele pilot landen (niet nederland nog https://help.netflix.com/nl/node/126831) maar het zit er wel aan te komen.

Als het alleen reclame is bij het laden, en dat je een paar euro per maand kan schelen - zie ik het nog wel breed gebruikt worden. Neemt niet weg dat met het steeds groter wordende aanbod in streaming services, je juist zou verwachten dat ze iets meer marktwerking hebben. Echter heb ik het idee dat ze een afspraak hebben staan om alles toch maar steeds duurder te maken.

Vooral netflix is allang de goedkoopste niet meer, en vecht met man en macht tegen account-sharing wat deze dienst voor velen "juist" zo aantrekkelijk maakt.
Zie ook: nieuws: Consumentenbond: Netflix mag geen toeslag vragen voor accountdelen - ...
LurkZ @bbr8 juni 2023 08:45
Neemt niet weg dat met het steeds groter wordende aanbod in streaming services, je juist zou verwachten dat ze iets meer marktwerking hebben. Echter heb ik het idee dat ze een afspraak hebben staan om alles toch maar steeds duurder te maken.
Weinig concurrentie: Prijzen blijven hoog en innovatie laag.
Veel concurrentie: Bedrijven kunnen alleen overleven met hogere prijzen, want de kosten v/d infrastructuur en personeel schalen niet 1-op-1 mee met het aantal klanten.

Wat de klant wil/eist speelt natuurlijk ook mee. Neemt de klant genoegen met een dertien in een dozijn frutserie of moet het allemaal GOT kwaliteit zijn.

Veel series en films worden ingekocht bij een handjevol film-moederbedrijven als die de prijzen omhoog schroeven worden de streamers gedwongen meer te vragen.
Men probeert dat een beetje op te vangen door eigen producties te maken met Mexicaanse B-acteurs, maar als die ook een wat hoger salaris gaan eisen...

Dus we groeien weer langzaam naar het omslagpunt waarbij mensen weer massaal naar Pirate Bay gaan. Klanten hadden graag wat geld over voor gemak ipv moeilijk doen met PB.

Dan is er ook de groeiende trend dat je meerdere abo's "moet" hebben om alles te zien. Dooddoeners zoals "je kunt dienst wisselen", "het is geen levensbehoefte", zie ik als trollen of compleet buiten de realiteit leven. Wat gebeurt er dan?
Steeds switchen = lastig = PB
Steeds duurder = PB
Meer reclame = PB
Regiocode = PB
Beeldkwaliteit = PB

Nu kun je denken, och die ene serie of film van PB die je aanbieder niet heeft, zal geen grote impact hebben. Daar ben ik het niet mee eens. Als iemand een setup heeft voor die eenmalige download is de drempel heel laag om 50 andere films aan te klikken.

Als dat punt bereikt is zal er een kaalslag in het aantal steamingdiensten komen. Dus minimale concurrentie en we zijn weer terug op zoals het 30 jaar geleden was. Een paar starre molochen die alles bepalen. Waarschijnlijk nog slechter.
GekkePrutser
@LurkZ8 juni 2023 08:55
Ik doe het zelf ook, ben nooit gestopt eigenlijk. Al was het een tijdje dat ik alleen de content pakte die ik niet kon zien op netflix. Ik had alleen een gedeeld netflix account maar sinds dat niet meer kan pak ik dat ook gewoon mee. Het is niet eens het geld, ik wil ook niet bij 5-6 diensten een account moeten hebben die allemaal op verschillende momenten geld lopen te innen, hun eigen tracking hebben en voorwaarden enz.

Als het in 1 dienst kon zou ik het wel doen, en ik had een tijd geleden ook gewoon zelf netflix. En Spotify nog steeds.

Maar het is best lastig om goede content te vinden nu Spotnet steeds leger wordt en rarbg gestopt is vorige week. Je hebt wel wat hipster forumpjes die komen en gaan maar die weigeren vaak inlogs vanaf VPN en ik ga ze natuurlijk niet mijn IP geven voor het geval ze opgerold worden.

Ik vind het wel super eigenlijk als mensen weer gaan downloaden zoals vroeger. Zodra er weer meer mainstream interesse komt, dan komt dat aanbod wel weer goed. Bovendien drijft het de prijzen van de streamingdiensten weer omlaag en gaan ze misschien zelfs samenwerken zoals de muziekaanbieders doen zodat je op 1 dienst weer alles kan zien.

En het is onvermijdelijk zoals je zegt, dat denk ik ook.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 25 juli 2024 19:31]

Fraaank @GekkePrutser8 juni 2023 10:21
Ook ik hang nog wel eens de piraat uit voor content wat ik niet in Nederland kan bekijken, maar tegenwoordig voelt het toch niet netjes meer om alles maar te downloaden wat los en vast zit. Genieten van content waar je 0 voor hebt betaald. Vroeger als tiener had je natuurlijk geen geld (of streamingsdiensten), maar tegenwoordig "steun" ik toch wel graag de film(en daarbij ook wel serie-)industrie. Niet alleen door af en toe te rouleren tussen streamingsdiensten, maar ook door regelmatig naar de bioscoop te gaan.
thunder8 @LurkZ8 juni 2023 10:33
Niet alleen mag er van mij een kaalslag in de streamingmarkt komen, maar ook het aanbod qua films is ook niet super. Vooral als je het vergelijkt met een spotify qua muziek. Nee ze hebben niet alles, maar wel heel veel. Als ik op een zaterdagavond een film wil kijken, dan moet ik tegenwoordig al in een app als Justwatch gaan kijken waar en of een bepaalde film ergens te zien is. Ik heb Netflix, Disney+, Prime, NLZiet. En als je dan ziet hoeveel oudere films zelfs nergens te vinden zijn, dan vraag ik mij wel eens af, waar betaal ik eigenlijk voor? Onlangs zocht ik naar Sin City, was in de mood om die weer eens te kijken. Enige plek waar ik die kon zien was huren via Apple :S. Waarom zijn dat soort oudere films niet gewoon overal te streamen? Ik kan nog enigszins begrijpen dat nieuwe, net uit de bios, films niet meteen overal gekeken kunnen worden. Maar waarom bepaalde films die 3-5-10-20 jaar of meer oud zijn nergens te vinden zijn is mij echt een raadsel.

Voorheen had ik een HTPC in de woonkamer staan met dik 10TB aan films, die ik kon kijken wanneer ik dat wilde. Ik heb juist door streamingdiensten die PC buiten werking gesteld, omdat streaming gewoon fijner werkt dan om de haverklap te moeten zoeken naar films om ze in de juiste kwaliteit te downloaden. Maar als de versnippering zo doorgaat en dan ook nog eens een groot deel van de oudere collectie niet te streamen is, dan drijf je mensen op een gegeven moment simpel weer de illegaliteit in. Niet omdat mensen dat willen, maar omdat de mediabedrijven onrealistisch denken dat films en series tot in oneindigheid goud moeten opbrengen en als ze niet genoeg opbrengen, dan hoef je het ook niet meer te zien. Echt waardeloos.
whiner @bbr8 juni 2023 09:16
Even wachten op een aangepaste (revanced) Netflix versie waarmee je geen reclame hebt.
Die heb je ook al voor youtube en reddit.

Dan heb je in ene keer een prijsverlaging voor de consument :+
Verwijderd 8 juni 2023 08:17
Voor 2,99 vind ik het samen met de unlimited photo opslag, gratis verzending via Amazon en dan nog eens een streaming dienst al een heel scherpe deal.
Ben benieuwd of je bij die reclame dan ook de foto opslag & gratis verzending krijgt. Kijk bijna nooit naar Amazon Prime, heb het alleen voor de foto opslag eerlijk gezegd.

Wel jammer dat de auto-sync niet meer werkt vanaf een Synology Nas.
Baardmeester @Verwijderd8 juni 2023 08:39
En voor de gamers ook nog een Twitch abbo en Prime Gaming games en content. Maar inderdaad vooral die unlimited photo + 5gb video maakt het al waard.
Nostalgmus @Baardmeester8 juni 2023 12:26
Ik zal wel een beetje uitkijken met dat gratis foto opslag.
Over een jaar of twee kondigen ze aan dat je nog 3 maanden de tijd hebt om de boel maar op je drive te zetten voordat je foto's achter een betaalmuur verdwijnt.

Als de gebruikersaantallen maar groot genoeg zijn zullen er mensen zijn die de beurs trekken of ene truus die de berichtgeving heeft gemist en niet meer bij haar foto's kan komen.
Baardmeester @Nostalgmus8 juni 2023 19:29
Het is niet gratis aangezien je er voor betaald met je Prime abonnement. Het is natuurlijk wel verstandig om het alleen als offsite backup te gebruiken.
Znorkus @Verwijderd8 juni 2023 09:23
Lokkertje om je binnen te halen...... Dit is hoe Amazon werkt.

Maar inderdaad, een scherpe deal. Geniet ervan zolang het nog kan :)
BryanD 8 juni 2023 08:14
Je bedoeld te zeggen dat wat ze nu al doen op Prime video met pre-rolls niet valt onder "reclame"? Mag dan wel voor hun eigen content zijn, maar ik ben nog steeds pissig dat ik betaal voor Prime, om als nog reclames voor geschoteld te krijgen.

Verder niet echt verrassend dat alle diensten nu zulke abbonementen aankondigen, gezien het success van Netflix's versie.
SunnieNL @BryanD8 juni 2023 08:42
Netflix heeft dat toch ook? Alleen doen die dat op het einde
BryanD @SunnieNL8 juni 2023 10:56
Is dat zo? Het enige wat ik op het einde van een serie of film krijg is een drietal suggesties die je aan kan klikken om te kijken terwijl de credits nog op de achtergrond doorspelen. Ik krijg geen trailers oid te zien die ik voor de eerste X seconden niet skippen kan en die full screen zijn. Dat krijg je bij Prime Video wel en dan hebben we het nog niet eens over het verschil tussen post-roll en pre-roll ads. Post-roll is een stuk minder storend dan pre-roll.
G_Dragon 8 juni 2023 08:17
Maar Amazon heeft al reclames die je over kan slaan? En een goedkoper abonnement lijkt me ook niet echt een optie aangezien ze al zo goedkoop zijn, maar hun app en dienst werkt wel altijd onwijs goed dus ik hoop niet dat ze besluiten om het te verkopen aan Warner Bros, Discovery en Paramount Global.

Zou het persoonlijk dan echt heel jammer vinden, maar dat houdt ze toch niet tegen :P.

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