Apple brengt Proton-achtige tool uit om DX12-Windows-games op macOS te draaien

Apple komt met een tool waarmee DirectX 12-Windows-games op MacOS gedraaid kunnen worden. De tool, die vergelijkbaar is met Valves Proton-tool voor Linux-systemen, is al te gebruiken door ontwikkelaars.

De Game Porting Toolkit moet het mogelijk maken om DirectX 12-Windows-games meteen op MacOS te laten draaien. Dit is specifiek bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze een ongemodificeerde versie van een Windows-game op Mac-systemen kunnen 'emuleren' om op die manier meteen te zien hoe goed die al draait en wat er nog aangepast moet worden voordat de game officieel kan worden geport.

In een demo toont Apple hoe hier DirectX 12-game The Medium mee gespeeld kan worden. Door middel van deze toolkit worden Windows-api-calls, voor bijvoorbeeld de besturing, audio, het bestandssysteem en Direct3D, vertaald naar de corresponderende api's in MacOS. Zo kunnen DirectX 12-games dus gespeeld worden op Macs zonder deze te porten, al waarschuwt Apple wel dat dat niet betekent dat alles games goed werken. Voor de beste prestaties moet er nog steeds aan een native port gewerkt worden. Wel kan dit volgens Apple 'maanden werk' voor ontwikkelaars besparen waardoor spellen in theorie sneller naar Macs overgezet kunnen worden.

Hoewel deze tool in principe niet bedoeld is voor consumenten om op die manier allerlei Windows-games op MacOS te laten draaien, heeft een gebruiker wel al een wrapper voor de toolkit uitgebracht die dat alsnog mogelijk zou moeten maken voor Macs met een M1- of M2-chip. Op Reddit toont een gebruiker hoe deze hiermee Cyberpunk 2077 werkende heeft gekregen op een Macbook Pro. Het spel draait op de Ultra-instelling met 15fps. Ook onder meer Diablo IV en Hogwarts Legacy zijn zo speelbaar, al geldt het niet voor alle DX12-games en werken ze ook niet allemaal even soepel.