'Angstaanjagend snel', zo heette het event waarop Apple zijn nieuwe MacBooks aankondigde. Ongetwijfeld was dat een verwijzing naar Halloween, de dag waarop het event plaatsvond, en de beloofde prestaties van de nieuw aangekondigde computers: de MacBook Pro 14" en 16" met de nieuwe M3-, M3 Pro- en M3 Max-processors. Toch was vooral bijzonder hoe snel de nieuwe modellen hun voorgangers weer aflossen: de MacBook Pro 14" en 16" met M2 Pro en M2 Max zijn krap tien maanden op de markt.

De MacBook Pro met M3-processor is vooral een specbump ten opzichte van de vorige generatie. Interessanter dan wat er bij is gekomen, is nog wel waar Apple bij dit event afscheid van heeft genomen: de MacBook Pro 13". Die was als enige MacBook nog gebaseerd op het oude ontwerp uit 2016, met zijn scherpere hoeken, notchloze en rechthoekige display en de Touch Bar in plaats van normale functietoetsen. De aanraakgevoelige schermstrook verdween al eerder uit Apples andere laptops. Bij de introductie zeven jaar geleden vroegen we ons al af of veel mensen de balk in de praktijk vaak zouden gebruiken, en kennelijk zaten Apple-klanten er inderdaad niet op te wachten.

In plaats van de oude 13"-laptop is er nu een nieuw 14"-instapmodel op basis van de nieuwe behuizing, maar met de instap-M3-processor, niet de M3 Pro of M3 Max in de andere laptops. Met minstens 2029 euro kost hij liefst 410 euro meer dan de MacBook Pro 13" met M2-chip, en dat terwijl je sommige eigenschappen niet echt 'Pro' kunt noemen. Zo heeft de instapversie slechts 8GB werkgeheugen en kun je niet meer dan één monitor op het systeem aansluiten.

Apple stuurde ons zoals gebruikelijk niet het instapmodel, maar juist de duurste en snelste versie van zijn nieuwe serie: de MacBook Pro 16" met M3 Max-processor. Uiteraard is dat ook de best mogelijke variant van die processor met zestien cpu-cores en veertig gpu-kernen. In combinatie met 128GB werkgeheugen en 8TB ssd-opslag gaat het model over de toonbank voor de lieve som van 8579 euro. De hoge kosten zitten hem vooral in de torenhoge prijzen die Apple nog steeds vraagt voor meer ram en opslag. De MacBook Pro 14" en 16" kennen startprijzen vanaf 2549 en 3049 euro met de M3 Pro-processor; de M3 Max-varianten kosten minstens 4049 euro voor de 14"-variant en 4299 euro voor het 16"-model.

Behuizing: zwarte luxe

Apple vernieuwde de behuizing van de MacBook Pro voor het laatst in 2021. Het model van vorig jaar had dezelfde buitenkant, en ook bij de MacBook Pro van eind 2023 lijkt er weinig veranderd. Alleen de optie voor een 'spacezwarte' kleur is nieuw, waar voorgaande modellen naast zilver in donkergrijs verkrijgbaar waren. Ons testmodel dat hier op de foto's staat, heeft de nieuwe kleur. Hij is inderdaad iets donkerder dan het oude model, maar meer houtskoolkleurig dan pikzwart. Het aluminium is niet geverfd, maar geanodiseerd, waardoor vetvlekken minder snel zichtbaar zijn. Diepere krasjes zie je op dit model wel extra goed, want onder het geanodiseerde laagje is het aluminium nog steeds zilverkleurig. Zowel het 14"-model als het 16"-model van de nieuwe MacBook Pro is leverbaar in zwart, maar bij het 14"-model moet je dan wel de M3 Pro- of M3 Max-processor selecteren. Het 'basismodel' met de gewone M3-cpu is er alleen in het zilver.

Behalve de kleur is er dus niks nieuws te zien aan de buitenkant van de MacBook Pro van eind 2023. Niet dat dat hoefde, want de behuizing straalt in alles luxe uit, met mooi afgeronde delen die haast naadloos op elkaar aansluiten. Zowel de onderkant als de schermklep voelt zeer degelijk aan, waarbij de behuizing zich haast niet laat verdraaien en ook goed bestand is tegen indrukken in het midden. Het openen van de schermklep gaat mooi soepel, waardoor je dat met een hand voor elkaar krijgt zonder dat de basis mee omhoog komt. Tegelijk biedt het scharnier genoeg weerstand, zodat het scherm als het open staat niet wiebelt. Wanneer je het scherm weer dichtdoet, komt het met een mooie gedempte klak weer op de basis terecht.

Het toetsenbord biedt nog steeds een stevige aanslag met wat weinig travel, maar tenminste iets meer dan bij de MacBook Pro's van een aantal jaar geleden met hun foutgevoelige Butterfly-toetsenbord. De powerknop heeft een ingebouwde vingerafdruklezer en in de uitsparing boven het scherm zit een 1080p-webcam met prima beeldkwaliteit. Ook goed is de zeer grote en gladde glazen touchpad met ingebouwde muisknoppen. Je kunt het niet echt indrukken, maar dat lijkt wel zo door de vernuftige trilmotortjes die onder het oppervlak zitten.

De Apple Macbook Pro 16" van eind 2023 in spacezwart (links) naast het model van begin 2023 in spacegrijs

De MacBook Pro van eind 2023 heeft ook weer dezelfde aansluitingen, waarbij het niet uitmaakt of je een 14"- of 16"-model kiest, maar wel of dat een model met M3 Pro of M3 Max, of een gewone M3-processor is. De M3 Pro- en M3 Max-modellen hebben naast de magnetische 'MagSafe'-voedingsaansluiting drie USB4-poorten met Thunderbolt 4, een HDMI 2.1-aansluiting, een 3,5mm-koptelefoonpoort en een SD-kaartlezer. De M3-variant van de MacBook Pro 14" heeft maar twee USB4-poorten met Thunderbolt 3 en verder dezelfde poorten als de duurdere modellen.

Ook hoeveel schermen je op de laptop aan kunt sluiten, hangt net als vorig jaar af van de processor. Ons M3 Max-topmodel kan vier externe 6k-60Hz-displays aan naast het laptopscherm. Wil je een 8k-60Hz-scherm of een 4k-240Hz-scherm aansluiten, dan zijn daarnaast nog twee 6k-60Hz-schermen mogelijk. Laptops met M3 Pro-cpu kunnen twee 6k-60Hz-schermen aan, of een 8k-60Hz- of 4k-240Hz-scherm. Het M3-instapmodel biedt ondersteuning voor slechts een 6k-60Hz- of 4k-120Hz-scherm. Bij laptops met een 'gewone' M2-processor gold de beperking voor een enkel extern scherm ook al.

Beeldscherm: zichtbaar feller

Het interne scherm van de MacBook Pro van eind 2023 is nog steeds een lcd met miniledbacklight. Bij ons 16"-model heeft het 3456x2234 pixels, wat een pixeldichtheid van 254ppi oplevert. Nieuw aan het scherm van de MacBook Pro 16" is de verhoogde piekhelderheid voor sdr-content: die zou op 600cd/m² in plaats van 500cd/m² liggen. Je denkt nu vast dat dat een klein verschil is, en wij vooraf ook, maar in de praktijk viel ons het helderheidsverschil tussen de nieuwe MacBook Pro en het oude model duidelijk op.

Ook in de metingen is te zien dat het scherm in de MacBook Pro 16" van eind 2023 feller gaat, hoewel we niet helemaal op de beloofde 600cd/m² uitkomen. De kleurweergave van ons testsample is netjes afgesteld, in lijn met de MacBook Pro van 2021, maar een stuk beter dan het model van vorig jaar. Het zou kunnen dat dat gaat om een exemplarisch verschil. De gemiddelde kleur- en grijsafwijking, uitgedrukt in een delta E-waarde, liggen bij de MacBook Pro 16" van eind 2023 ruimschoots onder de grens van 3, waarboven een kleurverschil duidelijk zichtbaar wordt. De gedetailleerde meetresultaten laten zien dat dat ook geldt voor alle deelmetingen, ook in de colorcheckertest, waarvoor we naast primaire kleuren en grijstinten ook mengkleuren doormeten.

In de grayscalemeting valt wel op dat donkere grijstinten te donker worden weergegeven; op dat punt zit er een knikje in de gammagrafiek. Dat is waarschijnlijk een gevolg van de altijd actieve local dimming; de backlightlampjes gaan uit om zwart weer te geven, waarbij het apparaat voor donkere kleuren wat moet schipperen tussen helderdere schaduwen en een hoger contrast.

Net als bij de MacBook Pro's van 2022 en 2021 heeft het backlight 2554 zones die onafhankelijk kunnen worden gedimd. Dat is vooral van belang voor een goede hdr-weergave, evenals de nagenoeg volledige DCI-P3-dekking en maximale piekhelderheid van 1600cd/m². Van alle lcd-monitors die we hebben gezien, is het hdr-beeld op het scherm van de MacBook Pro een van de beste, met felle highlights en diepdonkere schaduwen. Natuurlijk heeft een miniledscherm inherent zijn beperkingen ten opzichte van een scherm dat per pixel nauwkeurig kan dimmen, zoals een oledscherm. Wanneer je die beperkingen opzoekt door het scherm bijvoorbeeld een sterrenpatroon te laten weergeven, zul je ze ook bij de nieuwe MacBook Pro zeker gaan zien, in de vorm van haloing rondom contrastrijke overgangen.

Het scherm draait op maximaal 120Hz, wat Apple ProMotion noemt. Hoewel de responstijden van de nieuwe MacBook Pro 16" sneller blijken dan zijn voorgangers uit 2022 en 2021, zijn ze nog steeds erg traag. Voor 120Hz-weergave verloopt een transitie idealiter binnen 8,3ms, de tijd dat een beeld op het scherm staat, wat ook de nieuwe MacBook Pro voor geen van de gemeten overgangen haalt. Dat is zelfs op het bureaublad al een beetje zichtbaar wanneer je een venster versleept. De 0-100-risetransitie blijft van alle gemeten overgangen het traagst. Dat lijkt niet alleen te komen door de trage grijs-naar-grijsresponstijd van het lcd-paneel, maar ook doordat de miniledlampjes even tijd nodig hebben om helemaal aan of uit te floepen. Je kunt dat soms zien door een spoor van uitdovende ledjes achter een helder object dat snel door het beeld beweegt.