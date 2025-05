Bloomberg: Apple kondigt tijdens WWDC nieuwe MacBooks aan

Apple kondigt tijdens zijn WWDC-ontwikkelaarsconferentie nieuwe MacBooks aan. Dat meldt Bloomberg-journalist en Apple-insider Mark Gurman. Het bedrijf toont naar verwachting ook zijn eerste mixedrealityheadset en nieuwe versies van iOS, macOS en Watch OS.

Gurman schrijft in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief dat Apple van plan is om MacBooks aan te kondigen tijdens de WWDC. Om welke modellen dat precies gaat, meldt Gurman niet. De journalist schrijft wel dat Apple onder meer werkt aan een 15"-variant van de MacBook Air, die binnenkort moet verschijnen. De fabrikant zou ook werken aan een bijgewerkte MacBook Air 13" en een nieuwe MacBook Pro 13".

Apple zou tenminste een aantal van die laptops aankondigen tijdens zijn WWDC-keynote. De laptops worden volgens Gurman voorzien van 'iets in de trant van een M2-soc'. Apparaten met een M3-chip, die naar verwachting geproduceerd zullen worden op TSMC's 3nm-procedé, zouden pas later verschijnen. Apple werkt voor later dit jaar ook aan een nieuwe iMac 24" en een nieuwe Mac Pro met Apple Silicon-soc. De techgigant werkt volgens Gurman ook aan nieuwe Mac Studio's, maar die hebben nog geen concrete releaseplanning.

Verder toont Apple tijdens de WWDC nieuwe versies van iOS, macOS en watchOS. Die laatste, Watch OS 10, zou volgens Gurman een grote release worden. De insider spreekt van 'de grootste wijziging sinds 2015', toen de eerste Apple Watch uitkwam. Watch OS 10 zou onder meer wijzigingen in de interface doorvoeren, maar het is nog onbekend wat die wijzigingen precies inhouden. IOS 17 zou daarnaast de mogelijkheid bevatten om apps te sideloaden. Apple wordt vanaf volgend jaar verplicht om dat toe te laten vanwege nieuwe Europese wetgeving. Verder toont Apple naar verwachting zijn eerste mixedrealityheadset en het bijbehorende xrOS-besturingssysteem, waarover al jaren geruchten rondgaan.

De WWDC vindt dit jaar op 5 juni plaats. De ontwikkelaarsconferentie wordt net als voorgaande jaren afgetrapt met een keynote van het bedrijf, waar de techgigant details deelt over zijn komende softwarereleases en soms ook nieuwe hardware toont.