Gerucht: Apple werkt aan betaalde AI-gezondheidscoach

Apple werkt aan een betaalde gezondheidscoach die gebruikmaakt van AI en Apple Watch-data om coachingprogramma's op te stellen voor gebruikers, meldt Bloomberg. Daarnaast komt de Gezondheid-app van Apple mogelijk naar de iPad met de introductie van iPadOS 17.

De AI-gezondheidscoach wordt intern Quartz genoemd, schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman, die bekendstaat om zijn goede bronnen bij Apple. De dienst is bedoeld om gebruikers te motiveren om te bewegen, eetgewoontes te verbeteren en hen te helpen beter te slapen, melden ingewijden aan het persbureau. De vermeende dienst maakt gebruik van AI en data van een Apple Watch om gepersonaliseerde coachingprogramma's te maken voor specifieke gebruikers.

De dienst staat op de planning voor volgend jaar, maar kan volgens Gurman ook uitgesteld of geschrapt worden. Verschillende teams binnen Apple werken aan het project, waaronder het team achter de Gezondheid-app, Siri en Apples AI-team. Apple zou een maandelijks bedrag vragen voor Quartz, dat beschikbaar moet komen als losse app.

Op de kortere termijn zou Apple zijn Gezondheid-app beschikbaar stellen voor iPads. Dat moet gebeuren met iPadOS 17, die naar verwachting in juni wordt gepresenteerd en eind dit jaar uitkomt. Met de iPad-versie van de app kunnen gebruikers onder meer ECG-resultaten van hun Apple Watch in groter formaat bekijken.

Later dit jaar worden volgens Gurman ook functies aan de Gezondheid-app toegevoegd voor het volgen van emoties en 'het managen van visuele aandoeningen', zoals bijziendheid. In de eerste versie daarvan kunnen gebruikers hun stemming registreren, vragen over hun dag beantwoorden en na verloop van tijd resultaten met elkaar vergelijken. Op termijn hoopt Apple dat de iPhone algoritmes kan gebruiken om de stemming van gebruikers te bepalen op basis van spraak, getypte woorden en andere gegevens.

De nieuwe iPad-app en de functies voor het tracken van emoties worden volgens bronnen van Gurman aangekondigd tijdens Apples WWDC-ontwikkelaarsconferentie. Die vindt begin juni plaats. De AI-coachingsdienst Quartz wordt dan nog niet aangekondigd.